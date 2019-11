Un kamikace circula por la A-15 en sentido contrario a gran velocidad

La Guardia Civil investiga a un conductor ‘kamikace’ por circular este martes, 26 de noviembre, por la Autovía de Navarra (A-15) en Soria a gran velocidad, sin el permiso necesario y bajo los efectos del alcohol. Sobre las 09.30 horas, un camionero vio como realizaba de forma «temeraria», «de lado a lado de la vía», lo que le llevó a colisionar contra una señal luminosa en la salida número tres, por lo que intentó cortarle el paso, sin conseguirlo. Más tarde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y L eón recibió varios avisos sobre la conducción de este vehículo, de color blanco, pero en esta ocasión precisaron que circulaba en sentido contrario, también a alta velocidad, por la A-15, cerca de Medinaceli.

Las patrullas de la Guardia Civil acudieron rápidamente a la zona y lograron interceptarlo, lo que llevó al coche a dejar la autovía por un carril de aceleración, por lo que lograron detenerlo en la N-111. Al identificar la conductor pudieron comprobar que tenía dos suspensiones temporales del permiso de conducir de dos juzgados de Soria y Logroño y que superaba las tasas de alcohol en aire respirado, dando 0,82 miligramos por litro y un miligramo por litro.

Después, recibieron un aviso del personal de mantenimiento, que indicaba que el conductor trataba de mover el vehículo «hacia adelante y hacía detrás», con choques contra las barreras de protección plástica. No pudo moverlo más, según la Guardia Civil, porque le habían colocado un «cepo». No obstante, por quebrantar la inmovilización se instruyó otra denuncia por desobedecer las órdenes de los agentes, además de otra por sufrir un accidente y no facilitar los datos.

Se trata de un conocido para la Guardia Civil de Soria, puesto que ya fue investigado por estos hechos durante la noche de San Juan pasada, cuando fue pillado con una tasa de alcoholemia de 0,73 y 0,77 miligramos por litro de aire respirado. Entonces también intentó darse a la fuga, si bien no lo consiguió.

En esta ocasión fue fundamental la colaboración ciudadana que rápidamente alertaron del peligro existente. La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la aplicación móvil Alertcops, un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria realiza controles preventivos de alcohol y drogas con el objetivo de evitar esta clase de peligros en las vías de comunicación que ponen en peligro la seguridad de otros usuarios.