«La Junta no quiere asumir el coste de los MIR»

La Junta de Castilla y León solicitó plazas de médico interno residente, MIR, el Ministerio de Sanidad acreditó pero finalmente el Ejecutivo regional no las convocó. Una incongruencia puesta de manifiesto por los procuradores socialistas sorianos que culpan a la Consejería de que «no ha querido asumir el coste de la formación», como aseguró Virginia Barcones. «Es incapacidad de gestión», matizó, reprochando a la Junta que no haya respondido sobre las razones de esta situación.

Barcones también recriminó al Ejecutivo del PP regional que dé «excusas interminables de por qué no tenemos médicos», cuando lo que está ocurriendo es que no se convocan todas las plazas MIR acreditadas. «Eso conlleva un coste que asumen las comunidades autónomas», indicó el también procurador socialista Ángel Hernández.

Éste destacó que Soria perdió en 2018 un total de 54 profesionales sanitarios de diferentes categorías, desde médicos y enfermeros a personal de mantenimiento y administración.

«En el último año, en Atención Primaria, se han perdido 15 profesionales, 14 eran médicos de familia, uno especialista en Pediatría, mientras que ha aumentado en un enfermero y en un director de gestión. Lo que es preocupante es que vemos el descenso de profesionales en los equipos de área con 11 menos en el último año –dos enfermeras, ocho especialistas de medicina familiar y un pediatra–. Pero también en el equipo de apoyo, que cubren imprevistos de cada centro de salud, con seis médicos menos de medicina familiar, aunque ha crecido en tres el número de enfermeras», manifestó el procurador, quien consideró que el Gobierno del PP en la Junta «se ha cargado los equipos de apoyo de los centros de salud porque de 31 profesionales que había en 2017 de medicina de familia se ha pasado a 23, y de cinco pediatras a cuatro». En ese sentido, el PSOE preguntará a través de iniciativas parlamentarias de qué centros de salud han desaparecido y dónde han ido a parar esos profesionales de apoyo, así como los contratos que se formalizan con los nuevos médicos, «porque se hacen de una semana, quince días… ¿así cómo van a venir médicos a la provincia?», se preguntó. «Lo que hace la Junta de Castilla y León es desmontar el sistema sanitario en la provincia de Soria, porque la Atención Primaria es por donde todo el mundo pasa», añadió, incidiendo de una forma más relevante en la temporada estival cuando las poblaciones aumentan en los pueblos. «Esto pone de manifiesto que la proposición no de ley que se aprobó la pasada legislatura para aumentar el número de médicos en verano se la han pasado por el arco del triunfo», recalcó, criticando que la Junta someta «a muchísima más presión» a los médicos que tienen que hacer frente a las incidencias estivales. En el caso de Atención Especializada, se han perdido seis puestos de trabajo en el último año, entre ellos tres anestesistas, un cardiólogo, un neumólogo y uno de urgencias. Contando las diferentes categorías profesionales son 41 puestos de trabajo menos, explicó la procuradora Judit Villar.

En cuanto a la nueva consejera, Verónica Casado, «a ver si es capaz de poner la sanidad de Castilla y León y de Soria en el lugar que se merece», dijo Hernández, insistiendo en que la Atención Primaria necesita «más profesionales, más formación y más medios en los centros de salud».

El PP indicó que la sanidad soriana dispone «prácticamente de los mismos médicos en los últimos diez años, cuya plantilla ha permanecido estable».