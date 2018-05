«La Lomce, ley mercantilista, ha hecho retroceder 40 años en educación»

La defensa de la escuela pública y la reclamación de una mayor financiación llevó ayer a la calle a unas 300 personas en una manifestación que recorrió la plaza Mayor hasta la Subdelegación del Gobierno, exigiendo asimismo la derogación de la Lomce y la aprobación de una nueva ley de educación consensuada. «La Lomce es una ley mercantilista, segregadora, que nos ha hecho retroceder 40 años en la educación», destacó Amancio Romera desde la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Soria, convocante de la manifestación.

Con lemas como «el cole de Mariano es particular, el que no tiene dinero no puede pasar» o «menos curas, más cultura», los manifestantes exigieron más financiación para los centros públicos recordando que en los últimos diez años «se han perdido 8.000 millones de inversión en la enseñanza pública, mientras que se ha recuperado la aportación a la concertada como antes de la crisis».

Antes de la manifestación, los convocantes informaron sobre la «inutilidad» de las reválidas, con formularios para que los padres de los alumnos afectados objetasen de la prueba fijada para 3º y 6º de Primaria, a finales de mayo y principios de junio. «No sirven para nada y cuestionan el trabajo de los docentes que hacen evaluación continua con los alumnos», indicó Romera.

La convocatoria contó con abundante presencia de estudiantes, en concreto de la asociación Aeso, en cuya pancarta podía leerse, «Muchas razones para protestar». Ana Redondo, estudiante de máster en Traducción, justificó su presencia «por los sucesivos recortes de la educación en España, que se pueden ver en todos los niveles, también en la universidad con el 3+2», en referencia a los años de grados y dos de máster, «y en las prácticas no remuneradas que hace que la universidad ofrezca gratis nuestro trabajo», añadió.

Los manifestantes reclamaron asimismo más becas y ayudas al alumnado, además de la reversión de los recortes, la bajada de ratios en las aulas o el aumento del profesorado en los centros, entre otras.