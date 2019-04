«La mejor medicina y la única cura para Soria es el empleo de calidad»

Afiliada al PP desde el 1992, en los últimos años ha estado apartada de la primera línea política. A sus 49 años, Laura Prieto regresa con el reto de liderar al PP de Soria en el Senado. Trabajadora social de profesión, vivió el drama de la crisis en primera persona y advierte que es necesario contar un pacto provincial para que las reivindicaciones de Soria tengan más fuerza en el ámbito nacional y autonómico. Además, tiene claro que la mejor receta contra la despoblación es el empleo de calidad.

Pregunta.-¿Porqué vuelve ahora Laura Prieto?



Respuesta.-Hace un año, aproximadamente, cuando Yolanda de Gregorio toma las riendas de partidos, apuesta por la renovación y una de las personas en las que pensó fui yo. Me llama y desde el primer momento dije que sí. La política siempre me ha gustado y me parece un buen instrumento para hacer cosas para Soria.



P.-Directamente al Senado...



R.-Hasta hace unos dos años con el tema de Cataluña, algunos de los partidos querían incluso que desapareciera el Senado. Ahora los partidos luchamos encarecidamente para hacernos con su poder. Está claro que, al respecto de Soria, me parece que es una de las instituciones más importantes, ya no solo por la cuestión vinculada al 155, sino porque creo que es la institución que más sabe sobre la ordenación territorial y vinculado a eso, hablamos de despoblación.

P.-¿Qué garantías hay que de se escuche la voz de Soria?



R.-. Hemos visto lo sucedido con la sociedad civil, el eco de la manifestación de Soria Ya. En los últimos años de Gobierno del PP ya había una apuesta clara por la despoblación con las famosas 100 medidas contra la despoblación, por tanto, no será algo nuevo sino una continuidad, con la incorporación de medidas a todos los niveles. No solo hay que hablar de infraestructuras, hay que tener una visión mucho más integral. El Senado va a ser el referente.



P.-La despoblación es, en Soria, el gran tema de la campaña, ¿qué solución puede aportar el PP?

R.-Una de las cosas que por las que se apuesta de mí, aparte de la capacidad de trabajo y la ilusión, es por la apertura de mentalidad a la que estamos todos obligados en esta lucha. Al final, te das cuenta de que cada uno representa diferentes partidos, pero hay una cuestión clara por la que todos apostamos. En líneas generales es la misma. Creo que debemos plantear una nueva fórmula, ir de la mano para defender determinadas medidas vinculadas a las infraestructuras o el ferrocarril.



P.-Andrea Levy (vicesecretaria del PP) habló esta misma semana de un gran pacto nacional contra la despoblación



R.-Yo desciendo un poco. El pacto nacional sería una medida perfecta, pero entraríamos en lucha muchas provincias y muchos intereses. Lo que necesitamos es que miren por nosotros. Hablo de un pacto provincial, desde Soria, todos juntos, por una serie de medidas mínimas a favor de la provincia. Hay que cambiar la forma de hacer política.



P.-¿Ves factible un pacto con el PSOE?



R.-Creo que debe primar sobre el interés personal el interés por Soria, y en ese interés está ir del a mano. En mi cabeza no cabe otra cosa y si han apostado por mí es con la libertad de que todo lo que voy a proponer será bueno para Soria.



P.-¿Qué hace falta para la frenar la despoblación?



R.-Hay tres pilares, infraestructuras, telecomunicaciones y servicios a la población. Sobre todo, hay que tener una visión de Soria como generadora de empleo. La medicina para Soria es el empleo de calidad, si hay empleo habrá infraestructuras, subirá el consumo y se asentará población. La medicina para Soria es el empleo de calidad y no hay que ir más allá. Si no generamos empleo la gente se marcha, no se consume y si el paro llega a los límites de la crisis.... Tengo la sensación de que nos estamos acercando, trabajo en Servicios Sociales y la crisis fue muy jodida. A la hora de pedir ayudas había situaciones muy complicadas, de amigos, no hay que pensar que es ajena. Saltó una barrera hasta el momento insospechable y la sensación es que esa foto se va a repetir y voy a luchar porque no pase.

P.-¿Qué medidas podrían incluirse para la atracción de empresas?



R.-Hay una cuestión clara. Los experimentos no se deben hacer con este tipo de políticas. Cuando digo que el riesgo es que vuelva la crisis, está unido al gasto público que ahora mismo se está generando desde el Gobierno del PSOE. Al final, un gasto público alto y un descenso del número de trabajadores es igual a crisis. Los datos de empleo están ahí, en febrero estábamos en 3,3 millones de personas, comparable con el año 2013. Las alarmas tienen que empezar a sonar. Desde el PP hemos tenido reuniones con la Cámara, con Foes y con otros colectivos que son generadores de empleo. Los beneficios fiscales nos deben hacer diferentes. Al hablar de este término, cuando todos los partidos los estamos haciendo, de la revolución fiscal, hay que concretar. Las medidas que sean, hay que ponerlas en marcha.



P.-¿Podría concretar esas medidas?



R.-En el ámbito nacional están vinculadas sobre todo a las cotizaciones. Se pueden bajar los máximos y eximir, sobre todo, a los empresarios que generen empleo. Hacer una reducción de las cotizaciones por contratación. Creo que es la más interesante. También es interesante para incidir en los parados de larga duración con vistas a la incorporación, la exención de dos años de impuestos a la hora de crear una empresa o la ampliación de la cuota plana de autónomos...



Además, destacaría dos cuestiones relacionadas con la automoción y el turismo. En la automoción hay incertidumbre por la ambigüedad del PSOE, hay caída en las ventas y en la producción provocando que el parque móvil entre en un proceso de envejecimiento claro. El PP apuesta por el diésel, no por eliminarlo y también apuesta por una serie de impuestos dirigidos a la tributación de los vehículos. En Soria tenemos dos importantes empresas ligadas a la automoción. Si hay menos producción sabemos lo que podría pasar y ahí hay una apuesta clara por el diésel y el sector automoción. Para el turismo habrá reducción en la cotización para contrataciones y una ley integral donde no solo se primen en los ámbitos de coste sino también del turismo interior.



P.-¿Soria debe contar con un trato diferenciado?



R.-El tratamiento no debe ser igual. El dato de densidad es de 12,5, pero no es real porque se incluye la capital. Es brutal, estamos peor que muchas otras zonas de Europa y aquí hay que tener mentalidad europeos porque todo el tema impositivo también va relacionado con la UE. Primero una clasificación especial para que entren fondos europeos, beneficios fiscales, medidas generadora de empleo, medidas de asentamiento….Al final, el enfoque, todo lo que venga, va a generar empleo. Repito, el empleo de calidad es la única cura.



P.-¿Veremos terminar la A-11 y la A1-5?



R.-Eso espero. Durante la época de Zapatero también hubo dinero para las obras y con la crisis, la A-11 fue de las primeras que se paró. Por eso habo de un pacto provincial, se les tiene que exigir a nuestros partidos, en esa apuesta conjunta, ese pacto provincial, de que vayamos todos a por lo mismo, A-15, A-11, ferrocarril…



Pregunta.-Durante muchos años se ha acusado a los representantes sorianos de no ‘cuidar’ a la provincia

Respuesta.-Durante la época de la democracia en España ha habido alternancia, pero durante seis legislaturas ha gobernado el PSOE y durante tres y media el PP. Los datos de inversiones en infraestructura del PP sobre el PSOE son clarísimos. Lo que vale no es quién inaugura. Eso jode, mucho. Está ahí y viene otro a cortar la banderita. Sé que han sido mis compañeros los que han conseguido que haya dinero y son los que han metido presión para las obras de la A-11. Si comparas, seis legislaturas con tres legislaturas, los datos están claros. Lo que importa es no quién inaugura, sino quién pone dinero en los presupuestos para Soria.



Pregunta.-¿Quién será el próximo presidente?



Respuesta.-Pablo Casado.



Pregunta.-¿Estaría cómoda ante un posible pacto con Vox?



Respuesta.-Habría que afinar. Habría que marcar líneas.