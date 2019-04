«La UVa se queda con nuestro trabajo»

El viernes pasado el consejo de Gobierno de la UVa aprobó la denuncia del convenio de adscripción firmado con la Fundación Cidida para la Escuela Universitaria del Deporte. Un cambio sustancial en un proyecto nacido hace más de siete años. José Luis López del Amo ha hecho todo lo posible para sacar adelante una iniciativa que ahora cae en manos de la UVa. Su esperanza es que al menos los estudios se queden en el Campus de Soria.

Pregunta.- ¿Qué valoración hace de la reunión del lunes con la UVa?



Respuesta.- La valoración es negativa. Supone que la UVa se queda con el fruto de nuestro trabajo de siete años. La UVa quería que se empezara a impartir el título este año, y eso es inviable e imposible. Y no ha dado opción a que se comience el año que viene, que hubiera sido más realista y factible. A partir de ahí, no renuevan el convenio de adscripción, cosa que legalmente pueden hacer. El futuro que le espera al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aprobado depende totalmente de la UVa. Yo quise conseguir un compromiso por parte del rector de que se haría en Soria, pero la respuesta es que ahora mismo no se comprometían a nada, ni siquiera si el título se iba a implementar algún día y mucho menos en qué campus se realizaría. A partir de que nosotros quedamos fuera, no creo que tengan mucha prisa. Y menos en período electoral.



P.- ¿Qué pasos va a dar la Fundación Cidida?



R.- Todo dependerá de lo que haga a partir de ahora la UVA y cómo lo haga. Y de cómo utilice todo el trabajo y la inversión realizados por nosotros, pero hay que recordar que nuestro objetivo era, es y será siempre que Soria tenga los estudios universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, más otras titulaciones afines, que conviertan a Soria en un referente de calidad en este ámbito. Eso es lo más importante, mucho más que nosotros, e incluso todo el trabajo realizado hasta conseguir la verificación del título. Y si es público, mejor. De hecho la idea inicial del proyecto era una universidad propia de Soria, pública, de gestión por una Fundación donde estaban las administraciones, y sin ánimo de lucro, siguiendo otro modelo de éxito. E incluso, en la última propuesta en la que queríamos presentar 4 títulos, 3 eran a precio de pública, y el cuarto, el de Grado, sería el segundo más barato de España de su misma categoría. Nunca se pensó en el elitismo. Todo lo contrario. Y además se aportaba un 25 % de la matrícula oficial a la universidad pública.



P.- ¿Podrá participar Cidida de alguna forma en el proyecto?



R.- Eso no depende de nosotros pero creo que no tienen ni la más mínima intención de que así sea, aunque el Ayuntamiento de Soria, por ejemplo, cree que por una cuestión de justicia y reconocimiento así debería ser. Nosotros siempre colaboraríamos para que este proyecto saliera adelante. Además, ya que todo el proyecto lo hemos diseñado y redactado nosotros, y la UVA nunca ha ofrecido este Grado ni por tanto tiene experiencia en el mismo, creo que lo mejor para el proyecto sería esa participación altruista de expertos en la titulación, y que han parido todo esto para Soria.



P.- Desde el principio, a pesar del apoyo expresado en público, han existido numerosos problemas, ¿Qué ha fallado?



R.- Es cierto. Desde el principio nos han puesto muchísimos problemas. No tendría aquí espacio para explicar uno por uno. La gente se sorprendería. Desde algunas personas de Campus de Soria, la Junta, la UVa, la ACSUCYL... Creo que había muchos intereses, incluso políticos, para que este proyecto para Soria no saliera adelante. Cuando en realidad no se venía a hacer competencia a nadie, sino a potenciar Soria en todos los aspectos. En el último año también falló una consultora de Soria y una famosa constructora de la capital, cuyo presidente a final de 2018 se comprometió a hacer la obra por un millón de euros, participar con 200.000 euros, y en dos semanas enviar todo el calendario de actuaciones detallado, siguiendo el anteproyecto arquitectónico que se le presentó. Todavía estoy esperando. Le he llamado muchas veces y no he recibido nunca una respuesta. Confías en la palabra de la gente, en su seriedad y te llevas una gran decepción.



Probablemente también fue un error aceptar la adscripción a la UVa, pero es algo a lo que obligó la Junta, y creo que desde el primer momento a la UVa tampoco le hacía ninguna gracia. Luego, cada vez se iba recortando más y más el proyecto, de lo cual ya fuimos advirtiendo. Por ejemplo, la ACSUCYL nos puso en la memoria de verificación muchas exigencias que no habían puesto a las otras universidades de Castilla y León en este Grado. Por ejemplo, la misma asignatura que en el INEF de León se imparte en un grupo de 80 alumnos, en Soria se tenía que desdoblar en cuatro subgrupos de 25 alumnos, lo que implica un gasto de profesorado de cuatro veces más. Todo se recortaba, pero los gastos de instalaciones, personal de administración y servicios, material, plataforma virtual, marketing, etc. eran los mismos. Parecía como si quisieran ahogar el proyecto. Lo último es que no se podría presentar ni un título más en un futuro. Es como si al Campus de Soria solo le permitieran tener un título y no crecer más. Sería inviable.



P.- ¿Hay un sentimiento de que se ha ‘usurpado’ el trabajo realizado desde Cidida?



R.- No entraré en esos términos. Pero sí es evidente que probablemente se va a utilizar todo nuestro trabajo a cambio de nada. Si por lo menos es para el bien de Soria, bienvenido sea.



P.- Además del trabajo, desde Cidida se ha invertido una importante cantidad de dinero. ¿Habrá algún tipo de contraprestación?



R.- La inversión ha sido de unos 200.000 euros, sin contar las miles de horas de trabajo sin cobrar. Fruto todo de trabajo, trabajo y trabajo. Nada de inversores ni subvenciones. Se ha pagado puntualmente a abogados, economistas, arquitectos, consultoras, transportistas, proveedores, diseñadores, viajes, hoteles... para hacer una memoria de verificación excelente, de las mejores de España en este Grado. Se ha comprado todo lo necesario en mobiliario, equipamiento con alta tecnología para los laboratorios de biomecánica, fisiología y psicología, 3.000 libros para la biblioteca... En total 5 trailers de material. Y siete años de trabajo, sin cobrar ni un euro por mi parte. Sinceramente, no creo que vaya a haber ninguna contraprestación.



P.- ¿Crees que desde el principio el objetivo fue que Cidida hiciera el trabajo sucio, es decir, el desarrollo de los estudios, para que después la UVA pudiera ‘apropiárselos’?



R.- De ese ‘plan’ ya me habían advertido hace años desde Soria. No todo el mundo, y menos el actual equipo de gobierno de la UVA, que acaba de llegar, pero desde luego otras personas sí tenían esa estrategia desde el principio.



P.- Con el actual escenario, ¿cuándo podrían iniciarse los estudios si llegaran a implantarse?



R.- Yo no lo puedo decir. El título es de la UVA y autoriza su puesta en marcha la Junta. Por eso, depende totalmente de ellos, de su voluntad. Desde luego, con todo el trabajo de la verificación ya realizado, ahora es bastante fácil y viable para la UVa. Si quieren el año que viene podría comenzar perfectamente. También necesitarían la colaboración del Ayuntamiento de Soria, por lo de las imprescindibles instalaciones deportivas municipales, pero sin duda el Ayuntamiento colaborará y dará todo tipo de facilidades a la UVA para llevar el proyecto adelante. Desde el principio el Ayuntamiento y su alcalde, Carlos Martínez, han trabajado decididamente por este proyecto, y si ahora es en formato de estudios públicos, mejor, lo seguirán apoyando al máximo.



P.- ¿Sería entendible que el grado no se impartiera en Soria?



R.- No. Sería vergonzoso. Es un proyecto que durante siete años se ha desarrollado y trabajado desde Soria y exclusivamente para Soria, que es una ciudad perfecta para estos estudios. Para mí el proyecto no es que yo o nuestra Fundación tengamos ningún protagonismo. Yo nunca iba a tener ningún cargo, ni sueldo, ni siquiera sería profesor. El proyecto es que Soria tenga estos estudios completos, lo cual sería fundamental para el desarrollo y el progreso de la ciudad y la provincia. Y sin son estudios públicos, perfecto. Pero en Soria. Que se lo llevaran a otro campus sería inadmisible. Pero, aunque tal vez peque de ingenuo, creo que no se atreverán.