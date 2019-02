«Las Comunidades despobladas deben tener una mejora en la financiación autonómica»

Partidas específicas para los territorios que pierden población, apoyo al emprendimiento rural, especialmente a la mujer, afrontar el problema del relevo generacional y medidas para aprovechar la inmigración son las recetas que el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) , Lorenzo Amor, ofreció ayer en Soria para frenar la pérdida de autónomos que sufre Castilla y León y, especialmente, su medio rural. En el marco del desayuno informativo Conversaciones con Lorenzo Amor organizado por HERALDO/DIARIO DE SORIA y celebrado en el Parador, el presidente de ATA instó al Gobierno a afrontar una «reestructuración» del sector del comercio que permita ganar en competitividad.



Amor apuntó que los autónomos forman un colectivo muy «heterogéneo» que genera cuatro millones de empleos y defiende su papel como empresarios «que se le juegan cada día». Desde ATA consideran que la pérdida de autónomos en la Comunidad Autónoma está directamente relacionados con «la despoblación» y destacó que «si analizamos los datos» el descenso afecta sobre todo al ámbito rural ya que «en las zonas urbanas vemos que hay crecimiento».



Para paliar esta tendencia, Amor ve necesario que desde el ámbito estatal se establezca una mejora en la financiación autonómica «para que haya partidas específicas en el ámbito de esas Comunidades donde está habiendo despoblación». «No solo es necesario un tratamiento en medidas de fomento del empleo y el aumento de la población, sino también ayudas fiscales», aseveró insistiendo en que «la administración tiene que tener una especial sensibilidad en cuanto a una mayor dotación presupuestaria a las Comunidades que sufren despoblación».



ATA recordó que también defiende el «emprendimiento rural» y en especial «el emprendimiento de la mujer» porque «asienta población en el ámbito rural». Amor quiso llamar la atención sobre el problema de la sucesión empresarial y el relevo generacional. «Cuando los padres están en el momento de cesar su actividad, los hijos no quieren volver al pueblo», lamentó. Por último, incidió en la caída de autónomos también puede revertirse con el apoyo de la población inmigrante. «Hay un experimento en la zona de la Alpujarra donde vemos focos de inmigración que están asentando y haciendo crecer la población en determinados entornos», asegura.



El máximo responsable de la Federación de Autónomos ahondó en que la «gran mayoría» de bajas se produce en el sector del comercio. «Se está produciendo una verdadera sangría», relató. «Tenemos un problema, hay una sociedad que cada vez más compra a golpe de clic, y eso es algo que no vamos a evitar», planteó. Ante esa problemática, Amor explicó que la solución pasa por una «reestructuración» del sector. «En España ha habido reestructuraciones en multitud de sectores y creo que los Gobiernos de todos los ámbitos se tienen que plantear una reestructuración en un secretor que da vida a muchos pueblos y ciudades de nuestros país», subrayó. Para tener futuro el comercio «n necesita ser competitivo»

Amor asevera que nos un «defensor a ultranza» de plataformas como Amazon, pero sí que «para muchos autónomos están siendo un oportunidad». En este sentido, afirma que «se ha acabado el tiempo de que el cliente entraba por tu puerta» y que «ahora al cliente hay que levantarlo de la cama». «Han cambiado los hábitos de consumo, el comercio debe especializarse y pensar en ser más productivo», insistió. Desde ATA ven positivo que se habilite la figura de un «orientador» que «aconseje a estas personas sobre cómo es el comercio del siglo XXI». «No podemos ver el nuevo consumo de comercio electrónico como un enemigo sino al revés, tenemos que ver cómo podemos competir con él», apostilló. Amor aseguró que «hay determinados negocios en los que no me metería» como «una zapatería o una tienda de ropa» y en el caso de negocios de esa naturaleza «buscaría una especialización». «Los negocios hay que evolucionarlos, analizar el mercado, ver donde puedo competir y dónde desarrollarme más», aconsejó.

La Federación de Autónomos animó también a «poner el foco» en la situación de la mujer reiterando que en el ámbito rural «asienta población». Amor explicó que tras el proceso de maternidad «es cuando más abandono se produce de la actividad». Para evitar esta circunstancia, ATA recuerda que la tarifa plana para autónomos de poblaciones de menos de 5.000 habitantes fue una de las medidas «más acertadas» en la política económica de la pasada legislatura. Amor «invita» a que ahora esa tarifa se extienda a dos años «dentro del ámbito autonómico». «Son medidas finalistas que mantienen la actividad y que contribuyen a que hayan menos despidos», afirma.



Amor defendió el papel de la mujer como empresaria resaltando que «mantienen más empleo y mejor que los empresarios». Según expuso «la mujer cuando contrata esa contratación dura más tiempo y cuando emprende el índice de mortalidad de la actividad es muy inferior al de los hombres». «Todas las medidas deben ser bienvenidas», señaló argumentando que «se trata de una ayuda política que consolida y mejora la calidad del empleo».

Otro aspecto importantes para los autónomos y las pymes es la captación de talento. En este ámbito ve necesaria una «formación» que permita acercar las nuevas realidades de la organización empresarial a las pequeñas empresas. Amor no escondió que existe un «déficit» en el uso de herramientas digitales en las empresas. «El ámbito digital ahorra costes, cada vez más autónomos que usan redes sociales o internet pero para un uso privado, no para el negocio», puntualizó.



Durante la conversación, Lorenzo Amor también tuvo tiempo para repasar otras cuestiones como el reciente acuerdo por el que ATA pasa a formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la Federación de Autónomos puso en valor el papel del colectivo como empresarios ya que comparten sus principal característica: «Un autónomo desde que inicia su actividad se la está jugando como se la juegan en España más de tres millones de empresarios», comentó. Amor también reconoció que hay autónomas «con un gran grado de dependencia» con una empresa que provoca «que no se sientan con esa característica de empresario».



Con respecto alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez, Amor apuntó que «es el mejor de los acuerdos que podíamos tener». El presidente de ATA recordó que el acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos cifraba en un 22% la subida del Salario Mínimo lo que implicaba subir la cuota mínima de autónomos un 12,3%. «Pagaríamos 420 euros más al año», indicó. «Al final, hay una mejora de prestaciones y protección social, el autónomo persona física pagará de media en torno a 66 euros más y el societario en torno a los 90 euros», sentenció.



Para Amor la diferencia de ese acuerdo con respecto a la propuesta inicial es que «vamos a tener mayores niveles de protección social». «El año pasado hubo 12.500 autónomos que sufrieron cáncer y muchos de ellos no pùeden cesar en la actividad porque tienen trabajadores y tienen que seguir cotizando, ahora, desde el segundo mes de bajo los autónomos no tienen que seguir cotizando», expuso. Las medidas también afectan a las autónomas que son madres. «No tienen reducción de jornada por lactancia o cuidado de hijo y lo que se pretende es que puedan tener una ayuda que les permita incorporarse después de la maternidad». El acuerdo también afecta a los autónomos que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. «Tendrán una prestación similar a la que tiene un trabajador cuando es el empresario el que cierra», aseguró.