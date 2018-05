«Le abro la puerta a que cualquier persona que se haya ido vuelva»»

Nacida en 1971 en El Burgo de Osma. Municipalista, trabajadora infatigable, ha sido la gran sorpresa del PP. De la noche a la mañana se ha convertido en la líder de los populares, en la persona llamada a la pacificación dentro de una formación que ha pasado por momentos convulsos y que busca recuperar la hegemonía perdida.

Pregunta.– A ver si nos aclara. El pasado martes el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, cerraba las puertas a los díscolos, en unas declaraciones seguramente precipitadas. Al día siguiente, Mañueco lo deja a la decisión de la dirección provincial. ¿Qué pasó?

Respuesta.- En esto puedo decir que hemos hecho una interpretación de lo que dijo el secretario regional que no se ajusta entero a lo que quiso decir. La manifestacióndel presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, es la postura del PP de Soria, la idea es buscar la únión, estamos abiertos a todos si se cumplen las premisas de humildad, disciplina, lealtad y trabajo, tanto para los que quieran llegar nuevos como para los que se fueron.

P.– ¿Va a llamar a los que se fueron?.

R.– El mensaje lo transmitimos y ha calado, ha llegado a mucha gente y por rumores se están manifestando que quieren contactar con nosotros. No me importa dar un paso adelante para hablar con ellos y a ellos tampoco les debe importar. Buscamos la unidad, tirar para adelante y un proyecto sólido.

P.– No tiene inconveniente por tanto en hablar con ellos para que vuelvan al partido...

R.– Estoy dispuesta a hablar con ellos y dialogar. Si ellos quieren volver al partido será la Junta Directiva la que lo lo acuerde, siempre con el compromiso de los cuatro principios, los criterios de este partido.

P.– ¿Con qué actitud deben venir?

R.- Aceptando esos cuatro compromisos, los que tienen el resto. Todos estamos por la defensa de los intereses generales. Yo soy un ejemplo de eso, y toda la gente de la dirección del partido y los afiliados. Yo fui afiliada de Alianza Popular, y esos valores siempre los he asumido.

P.– ¿Con el simple compromiso vale?

R.– Sí, pero la Junta Directiva debe estar de acuerdo de que ellos tengan la voluntad de hacerlo.

P.– Pero si viene avalado por usted...

R.– Somos 130 personas y ellos lo dirán conjuntamente. Yo daré traslado, pero es una decisión conjunta, no porque se haya ido Marimar... seguimos con el proyecto pero mi forma de ser es buscar la unidad y haré hincapié en este tema, un proyecto de unidad.

P.– Usted, de todas formas está interesada en que aquellos que se marcharon puedan volver al parrtido.

R.– Interesada no. Yo le abro la puerta a que cualquier persona que se haya ido vuelva, pero con esos cuatro principios que dije anteriormente. Deben hablar individualmente con nosotros, también con el secretario o el resto de miembros de la dirección. La Junta Directiva es la que decidirá, como deciden con todos los afiliados. No es que sean casos especiales; la aprobación de los afiliados pasan por Junta Directiva.

P.– ¿Ha hablado ya con alguno de ellos?

R.– Me han felicitado, Constantino de Pablo, José Antonio de Miguel, Elías Alonso... por waaspp. Hay felicitación. es que yo no estoy enfadada con nadie. Yo no me enfado, No tengo mala relación con ninguna persona. Una de las primeras que me felicitó fue José Antonio de Miguel. Como no tengo mala relación con nadie, me fecilitan a nivel personal.

P.– ¿Fue una condición suya intentar la unidad antes de asumir la presidencia.

R.– No. Fue Martimar Angulo y el presidente regional los que me propusieron ser presidenta y ya dije que la primera sensación fue un escalofrío. Me pregunte, ¿dónde voy? Rápidamente hice el giro. Me gusta mucho luchar pos los ciudadanos de Soria, y lo asumí, sin condiciones. Va a primar el interés general. Eso es colateral a mi persona.

P.– Pero para al PSOE necesita a los que se han ido.

R.– El PP de Soria es un partido de unión. El PP estaba fatal decían pero está unido. Aquellas personas que manifestaron una opción distinta se les da la oportunidad de volver, pero con los cuatro principios. Y uno de mis objetivos es acabar con este tema. El PP no hablará de díscolos o no adscritos, hablará de oír a los ciudadanos de Soria. Yo estoy en la calle, pisando calle, como dijo Santiago Aparicio, trabajando y escuchando a los ciudadanos, y este tema dejarlo en un segundo plano. No beneficia a los ciudadanos de Soria.

P.– Su idea es llegar a las elecciones con todo esto arreglado

R.– Antes, e insisto, hay que dejar de hablar de este tema. Las fisuras no existen. El PP de Soria es una realidad, con un proyecto sólido, con un proyecto ilusionante para Soria capital y los municipios, yo soy muy municipalista. Centrarse en las obras del hospital, las infraestructuras, de eso hay que hablar, lo que nos demandan los ciudadadanos.

P.– ¿Cómo han sido las primeras horas como presidenta del PP? ¿Puede coordinar el puesto de subdelegada y máxima responsable del partido?

R.– Mi labor va a ser trabajar coordinadamente las dos cosas, y yo trabajo en equipo. El equipo es fundamental. Se va a consolidar y trabajar en la misma línea. No es necesario que yo sea la cabeza visible. No va a haber cambios, pero sí podré introducir alguna persona que se puede dedicar a un proyecto. Eso no quita que se puedan incorporar más personas en proyectos para Soria.

P.– El gran reto es conquistar el Ayuntamiento y recuperar la Diputación.

R.– Intentaremos llegar a los 183 municipios, mantener los que tenemos e intentar conseguir los demás, hay que intentarlo. También intentar ganar el Ayuntamiento de Soria y lograr la Diputación Provincial, con esfuerzo y dedicación.

P.– ¿Confianza en el vuelco?

R.– Sí. Transmitiendo a la gente ilusión. Me gusta vender la realidad. A los ciudadanos les preocupa el empleo y las infraestructuras, traer empresas a Soria. También hay que tener en cuenta a la Junta de Castilla y León,a los alcaldes de los pueblos que sean capaces de traer empresas, y un proyecto importante de lucha contra la desopoblacion.

P.– Siendo realistas, recuperar la Diputación parece más fácil que arrebatar el Gobierno municipal a Carlos Martínez.

R.– Yo tengo los pies en la tierra y hay más posibilidades en la Diputación, pero tampoco vamos a escatimar ni un minuto para el Ayuntamiento de Soria. Sabemos que Carlos Martínez ha tenido mayorías absolutas pero estoy convencida de que todo lo que sube, baja. La ciudadanía soriana va a tener proyectos ilusionantes para Soria capital.

P.– ¿Algo habrá hecho bien el alcalde para ganar con mayoría absoluta?

R.– Los vecinos siempre votan a la persona y Carlos tienen un perfil que atrae a las personas, transmite tranquilidad, sabe embaucar, es un embaucador y hay que reconocerle su mérito en ese aspecto. Pero también tengo que decir que estoy viendo otra sensación, la gente quiere realidades, que se arreglen las aceras pero igualmente retos ambiciosos, que vengan empresas a Soria y en eso tenemos que trabajar. No vamos a escatimar esfuerzos.

P.– El PP necesita un buen candidato que además tenga ese don de embaucar.

R.– Lo que vamos a intentar conseguir es una persona que tenga un perfil en el cual los sorianos confíen y sobre todo con un proyecto consolidado, y acompañado de gente que trabaje por Soria. Puedes tener un cabeza de lista que pueda atraer pero si no va acompañado no sirve de nada. El equipo es fundamental. En el Ayuntamiento, Carlos es la cabeza visible y se le nota un poco agotado, es mi sensación y la que me transmiten los vecinos de Soria, que le gustaría irse a otro sitio pero su partido no se lo permite.

P.– ¿Ya tienen una idea de quién puede ser ese candidato del PP?

R.– Estamos trabajando en diferentes perfiles, y también depende de si quieren dar el paso. Sobre todo vamos a transmitir apoyo e ilusión que la gente lo necesita. Yo he sido concejal en dos pueblos, en El Burgo de Osma y en Barca, y cuando tuve que cesar al ser subdelegada una de las felicitaciones más bonitas fue de los vecinos de Barca, es una alegría.P.– ¿El perfil sería lo que se denomina un mirlo blanco, que no está en primera línea?

R.– Puede ser mirlo blanco o gris, tenemos que conjugar que tenga unas manchitas o que sea totalmente blanco. Lo más importante es que transmita ilusión y con un proyecto consolidado, y en es en lo que tenemos que trabajar, que ya lo estamos haciendo.