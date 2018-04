Las lesiones a nivel genital que presentaba la joven que denunció a un amigo por agresión sexual, por unos hechos sucedidos en octubre de 2015 en un pueblo de Pinares, evidencia que se produjo «cierta fuerza, violencia directa». Así lo constataron las médicos forenses que ayer prestaron declaración en la Audiencia Provincial de Soria, en el segundo y último día de la vista que se sigue por un delito de violación, en el que la Fiscalía solicita para el acusado C.I.M. una pena de diez años de cárcel.

Las responsables del Instituto de Medicina Legal se refirieron técnicamente a una lesión superficial en la horquilla vulvar, una erosión para la que «tiene que haber una cierta violencia en la zona», lo que sería compatible con la violación vaginal, anal y oral que denunció la joven y sobre la que se ratificó en su declaración del pasado jueves ante el tribunal.

A las preguntas del abogado del acusado, las forenses no determinaron si dichas lesiones pudieron ser consecuencia de una «relación ardorosa», después de que el día previo el encausado asegurara que «no hubo penetración», sólo «besos y tocamientos», hasta que ella decidió marcharse. Una decisión de la joven que, según C.I.M., se habría producido cuando la amenazó con contarle al novio de la chica lo sucedido, ya que habían estado parte de la noche en un bar, consumiendo alcohol y speed, y «besándose».

La exploración forense de las lesiones de la denunciante a nivel genital se efectuó 24 horas después de que relatara los hechos, y entonces ya no existían las rojeces que detectó el médico de urgencias en brazos y cuellos en una primera exploración superficial. La razón es que ese tipo de lesiones superficiales desaparecen al poco tiempo.

Tras esa primera exploración, en urgencias del centro de salud, la médica indicó que la joven parecía «haber tenido una relación fuerte, intensa», si bien sin determinar si fue sin su consentimiento, únicamente le llevó a esta conclusión que la paciente le comunicó que había sido agredida sexualmente por un amigo. «Dijo que había estado en su casa la noche anterior y que él la había forzado», relató en el juicio. «Estaba muy nerviosa y preocupada por si pudiera haberse quedado embarazada», añadió, por lo que le proporcionó «la píldora del día después», después de constatar que también sufría rojeces en el pecho.

A pesar del temor de la joven sobre un hipotético embarazo, las pruebas biológicas demostraron que no había restos de semen ni en cavidad vaginal, anal o bucal de la denunciante, ni en su ropa. Un aspecto que destacó el abogado de la defensa, insistiendo en que «después de 25 pruebas genéticas, todas han dado negativas, ni el menor resto de semen nada menos que en tres violaciones», recalcó en el alegato final del juicio, que ayer quedó visto para sentencia.

restos de semen

Los peritos del servicio de biología aseguraron que este tipo de restos genéticos permanecen en el organismo más de 22 horas, el tiempo que se tardó en realizarle la exploración a la chica, mientras matizaron que si el acusado hubiera usado preservativo o no existiera eyaculación podría ser la explicación de la ausencia de semen.

Por su parte, las pruebas de sangre que se practicaron en la ropa del acusado mostraron que sólo existían en su camiseta y en la chaqueta, previsiblemente del corte en la cara que presentaba C.I.M. y que él sostiene que se hizo días previos mientras la acusación apunta a que fue la consecuencia de la defensa de la joven. En cuanto a los análisis de orina de la denunciante, los resultados de ella arrojan la presencia de anfetaminas y cocaína, lo que corrobora la versión dada por el acusado, quien señaló en su declaración que habían estado bebiendo y consumiendo sustancias estupefacientes en el servicio del bar.

Por otro lado, las psicólogas que han tratado a la presunta víctima desde que sucedieron los hechos que denunció manifestaron que ella todavía sufre «angustia» a la hora de salir de casa y que no puede hacerlo sola ante el temor de encontrarse con su presunto agresor, a quien se le condenó, como medida cautelar a alejarse de ella al menos 200 metros, lo que le ha supuesto al acusado dejar el pueblo y su trabajo. De hecho, C.I.M. utilizó las últimas palabras del juicio, a propuesta del magistrado ponente, para afirmar:«La única víctima soy yo, que he perdido todo, y soy inocente porque yo no he violado a nadie», resumió, ya que en su declaración ante el juez el jueves pasado afirmó que las relaciones con la joven habían sido «consentidas» y que no había habido «penetración».

No lo entienden así ni la Fiscalía ni la acusación particular. El Ministerio público, en su alegato final, recordó que la víctima, que declaró el primer día del juicio a puerta cerrada, había narrado cómo había sido la violación, con una felación y penetración vaginal, sin que el intento de la anal fuera pleno porque «sintió dolor», expresó el fiscal. «La víctima se negó a mantener relaciones sexuales» y las lesiones que sufrió lo acreditan, aunque su nivel de resistencia flaqueara ante las amenazas de él y su superioridad física. «Al temer por su vida, finalmente accedió a lo que él quería», añadió, tras lo que abandonó la vivienda del chico de forma precipitada, dejándose en el salón de la casa una de sus botas y el bolso en el coche del denunciado. También desmontó el testimonio de uno de los testigos de la defensa que recordó que la denunciante y su hermana bailaban de forma «provocativa y buscona». «No valoramos su previa actuación sino los actos que sucedieron en el domicilio, y que ella no consintió», resumió, recordando que la presunta víctima ha mantenido en todo momento su versión, no así el acusado, recalcó, incurriendo en diversas contradic- ciones.

Contradicciones

La acusación particular se encargó ayer de resumirlas en el juicio. «Que ella se bajó voluntariamente el pantalón contradice lo que él dijo en su declaración del 1 de noviembre», apuntó el letrado de la denunciante. «C.I.M. dice que no realizaron el coito, ¿pero cómo es posible entonces que todos los médicos apreciasen una lesión, un desgarro en la zona vaginal?», cuestionó el letrado, insistiendo en que su cliente «es víctima de una agresión sexual». En la misma línea, aseguró que el acusado no dio explicaciones de por qué escondió la bota de la joven detrás de un panel en su salón. «Dijo que era para que no lo viera su novia, pero si había amenazado a la víctima con contárselo a su novio, también la suya se hubiera enterado», indicó.

La defensa de C.I.M., que pidió su libre absolución, apeló a las pruebas y manifestó que no existía ninguna que indicara que su defendido era autor de una agresión sexual, al tiempo que trató de desprestigiar a la presunta víctima y su declaración ante el juez, en la que, dijo, ella recordaba únicamente lo referente a las preguntas de la acusación pero no a la suyas.

De él dijo que había consumido cinco litros de cerveza, además de calimocho y speed, lo que hace inviable «tener una erección», mucho menos tres, «por encima de lo imposible».

«Sin talla moral»

A la denunciante la calificó de «persona sin rango ni relevancia de talla moral de clase alguna», y pronunció un «caramba» cuando recordó que la joven tenía novio. «Si este se va, un poco de respeto, que estamos en un pueblo y se lo van a contar al novio;pero eso le dio igual», afirmó, recordando que la denunciante, junto con su hermana, estuvo bebiendo y bailando junto al acusado «de forma buscona», reprodujo las palabras de uno de sus testigos. El letrado fue el encargado de afirmar que ambos «habían estado varias veces en la cama» juntos, y que ella ya conocía la vivienda de él, donde había estado «ocho o nueve veces», rechazando la versión de la joven de que fue a casa del joven a ver las reformas. «Si tu hermana se va, la casa está vista, te tienes que ir, pero quería quedarse con el chico y así lo tenía convenido con su hermana», llegó a decir, visualizando a su cliente como la verdadera víctima por una orden de alejamiento que le ha conducido a perder «los amigos, la familia, el trabajo y le ha llevado al desprestigio», enfatizó.