Liberar las rebajas «reduce la intensidad» de las compras

La imagen de hordas de consumidores esperando a que los comercios abran las puertas el 7 de enero ya ha pasado a la historia. La liberalización de las rebajas, permitiendo a los establecimientos decidir cuándo comienzan el periodo de descuentos, ha desvirtuado la tradición, y también los comerciantes del centro de Soria consideran que ha eliminado «el efecto llamada» que solía constituir. Según el vicepresidente de FecSoria, Alberto Gil, «las rebajas ya no son lo que eran. Siguen teniendo tirón pero la política de descuentos ha terminado con la esencia». Sostiene que al liberarse el periodo se «reduce la intensidad» en las compras.

Desde FecSoria consideran que los descuentos, que ahora se producen en distintos momentos de año, benefician a las grandes superficies, no así al pequeño comercio, caso de los establecimientos del centro de la ciudad de Soria, que no han tenido precisamente un buen año, sostiene Gil, quien confía, no obstante, en que estas rebajas de enero sirvan para dar un pequeño empujón aunque la tendencia de las ventas sea «continuista».

La esencia de las rebajas al término de cada temporada tiene como objetivo liberar el stock de modo que los comercios ofrezcan a precios más bajos el género propio de cada estación. «Ahora eso no se produce, las rebajas no sirven para eliminar el stock, lo que está ocurriendo es que el consumidor sólo compra cuando hay descuentos», señala, con el consiguiente perjuicio en primer lugar en los ingresos pero también para aquellos establecimientos que prefieran mantener la tradición y el periodo habitual de rebajas.

No obstante, el comercio del centro de la ciudad todavía no ha entrado en lo que se consideran propiamente las rebajas de enero ya que ayer, día festivo, fueron contados los establecimientos que abrieron sus puertas, principalmente franquicias y la tienda del vicepresidente de FecSoria, que después de meses de descuentos cerrará ya definitivamente esta semana, «con bajadas de precio aún mayores», destaca su responsable.

La situación en rebajas pinta muy distinta en el Centro Comercial Camaretas, donde las previsiones apuntan a que podrían incluso crecer un 1%, lo mismo que la media del sector del comercio, como apunta el gerente de la gran superficie, Félix Sanz.

«Hoy –por ayer– es el día de más afluencia, porque aunque ya ha habido descuentos, la gente tiene esta fecha en el subconsciente y se reserva también para estas rebajas», señala Sanz, quien apuesta por la liberalización de las rebajas, «son ventajas para el cliente», concreta.

Según afirma, al no haber un periodo obligado de rebajas algunos establecimientos ya comenzaron a aplicarlas desde el 1 de enero, lo que facilitó la compra de regalos para el día de Reyes. «Antes la gente se esperaba a las rebajas y los comercios se veían perjudicados en ciertas compras en diciembre, se echaba el freno de mano», comenta, incidiendo en que la nueva tendencia es que los clientes no focalicen en determinados días sino que su afán consumista se extienda por un periodo más amplio.

Señala que la celebración del Black Friday, la tradición anglosajona de reducción de precios en un día concreto, permite a los consumidores adelantar los regalos de Navidad pero lo ve como algo positivo desde el momento en que «es una atracción para potenciar las compras».

Tampoco el comercio on line supone un problema. «Las marcas se han adaptado, hay que convivir con la tendencia y saber aprovecharla», apunta, incidiendo en que el factor que deben potenciar las tiendas presenciales es la atención personalizada como una ventaja que no se presta en internet. «Incluso, si vas a la tienda y no hay lo que quieres, el personal te lo puede pedir, facilitando el servicio», destaca.

Sanz indica que además de los habituales subsectores de moda, calzado y complementos, otros como perfumería y joyería están extendiendo sus descuentos y rebajas. En cuanto a los porcentajes de reducción de precios, los hay que alcanzan incluso el 70%, señala el gerente del Centro Comercial Camaretas.

Lo que es evidente es que los consumidores prefieren comprar cuando hay descuentos. «Para qué gastas más dinero cuando puedes hacerlo por menos», comenta una clienta en el centro comercial, que, no obstante, ha querido esperar a la tradicional apertura del periodo de rebajas el 7 de enero para comprobar si existen todavía más descuentos. Asegura que sí hay más bajada de precios y por lo tanto, aunque haga compras en otros meses, enero es un buen momento para renovar el vestuario, ya que, como la mayoría, concentra el consumo para moda y calzado.