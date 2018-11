La licencia municipal para las obras del hospital se aprobará en escasos días

«Sería una broma de mal gusto decir que el Ayuntamiento de Soria retrasa la obra del Hospital Santa Bárbara, cuando en la Junta de Castilla y León han estado ocho años para retomar la segunda fase del centro hospitalario», esgrimió el concejal de Urbanismo y Hacienda de la capital, Javier Muñoz, en referencia al trámite de concesión de licencia municipal de obras que todavía está pendiente.

Muñoz indicó que la solicitud de este permiso llegó al Consistorio a finales del mes de septiembre por parte del Gobierno regional, que es quien se ha encargado del proceso de licitación como responsable en las competencias de sanidad.

Desde entonces, el técnico de Urbanismo que se encarga de las licencias trabaja en el expediente. «Son dos cajones con mucha documentación que hay que revisar y están en ello. Además, iban a ser 35 millones de euros que hay que modificar porque es menor volumen de obra», aseguró el concejal del área.

No obstante, avanzó que en esta semana, previsiblemente, estará ya terminado el informe y será la Junta de Gobierno Local el órgano competente para darle la aprobación. Dado que la cita está prevista para mañana jueves, es posible que ese visto bueno tenga que aplazarse hasta la semana próxima por la premura de tiempo, concretó Muñoz. «Los técnicos están haciendo el trabajo y será en breve cuando se disponga de la licencia para tan ansiada obra», añadió.

Recordó, asimismo, que en la sección de Urbanismo no está sólo pendiente el expediente del Hospital Santa Bárbara. «Tienen también otras licencias de obras, sobre todo una vez aprobado el plan de la Barriada. Se van resolviendo según van entrando», indicó.

Muñoz quiso poner de relieve, una vez más, que la Junta de Castilla y León ha tenido parado el proyecto durante cerca de ocho años, puesto que el contrato firmado para acometer la segunda fase de intervención en el centro hospitalario se rescindió en 2011. «Desde entonces, el PSOE ha pedido reiteradamente en las Cortes de Castilla y León que se retomaran las obras, y hasta ahora», lamentó, por lo que, incidió, no se puede responsabilizar al Ayuntamiento de ningún tipo de retraso debido a la licencia de obra.

De hecho, el acta de comprobación de replanteo de las obras de ampliación y reforma de la segunda fase del Hospital Bárbara fue suscrito por representantes de la empresa adjudicataria, la unión temporal de empresas, UTE, formada por FCC Construcción, S.A. y FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U, junto con la Dirección Facultativa de las obras y representantes de Sacyl y del hospital, el pasado lunes. Previamente, la firma del contrato con la UTE se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de octubre.