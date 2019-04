Las licencias micológicas para Montes de Soria suman ya 774

Éste es el primer año que Montes de Soria ofrece un permiso de recolección anual y los comienzos no han sido malos, según valora el técnico responsable de Montes de Soria, José Antonio Vega. Desde que se pusieron a la venta, el pasado 7 de febrero, han sido ya 774 las licencias solicitadas, y eso que la campaña de primavera apenas ha comenzado. «Es una buena cifra, vemos que la gente se empieza a preparar para la temporada», recalca, convencido de que las lluvias de esta semana revitalizarán las especies de primavera, como el marzuelo, las senderillas, colmenillas, setas de cardo, champiñones, incluso si el año es bueno, níscalos y boletus, como ha ocurrido otras primaveras.

Internet es cada vez la herramienta más utilizada para obtener dichas licencias, el 31% de todas ellas.

Son las licencias locales las más solicitadas, 519 en total, hasta ahora, es decir, el 67% de todas. Los permisos vinculados han sido 211 (el 27,3%) y los foráneos suman 37 (un 4,8%). Por último, menos de un 1% son permisos provinciales, es decir, de recolectores que residen en Soria pero no en municipios dentro del sistema de recolección de Montes de Soria, que cuenta casi con 150.000 hectáreas, es decir, un acotado de 120.000 hectáreas que aportan los 70 municipios más las 30.000 de la Junta de Castilla y León.

Dos tercios de las licencias son para uso recreativo y el 35% restante para el comercial. «En estos momentos es la tendencia porque no hay mucha producción. Al principio todos se sacan el recreativo y luego otros obtienen el comercial, pero si hay producción», aclara Vega, sobre todo porque «son precios asequibles», para los locales y vinculados, es decir, los más vinculados al territorio.

Hasta ahora, donde más licencias se han distribuido ha sido en Navaleno, Cabrejas del Pinar, Abejar, San Leonardo de Yagüe, Soria y la Mancomunidad de los 150 Pueblos.

En cuanto a las previsiones de la campaña de primavera, desde Cesefor indican que se ha retrasado pero «si sigue lloviendo y se dan las condiciones óptimas, puede ser buena, como la del año pasado, en referencia a marzuelos, setas de cardo, perrechicos, senderillas, colmenillas..., «hay muchas», añade.