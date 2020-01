Las licencias para viviendas nuevas se duplican en 2019

Una gran marca, teniendo en cuenta los antecedentes, y que muestra que el sector de la construcción maneja buenas expectativas. Las licencias de vivienda alcanzaron su mejor registro de los últimos años, no sólo superando al ejercicio pasado, sino remontándose a bastantes ejercicios atrás. El año recién acabado dejó 262 autorizaciones en el Ayuntamiento, cantidad que supone duplicar de largo la cifra de 2018 y situar a la actividad inmobiliaria en un nivel parecido al de los primeros compases de la crisis. Es decir, que todavía no se ha recuperado desde este punto de vista de las dificultades, aunque no hay que perder de vista que el punto de partida anterior era muy elevado, engrosado además por el auge de tramitaciones con motivo de la entrada en vigor del PGOU.



Las 262 de 2019 representan un fuerte incremento en relación a las 121 del ejercicio precedente y se traducen además en la referencia más abultada desde 2010. En este último año se conoció un ligero repunte en relación a 2009, que fue cuando se notó de manera impactante el efecto de las complicaciones económicas. Y es que de las 450 de 2008 se pasó de golpe a 237. En 2010 se subió a 269, de manera que 2019 quedó a siete de esta cifra, todavía no superada desde entonces. En ningún momento desde 2009 se han superado las 300 autorizaciones y sólo en 2017 se sobrepasaron por primera vez las 200 tras los tiempos más duros de la crisis. Con estos precedentes, 2019 puede considerarse un año excepcional.



Ya en octubre estaba a punto de situarse en los dos centenares, ya que sólo quedaban cinco licencias para que sucediera. Esto significa que en el último tramo de 2019 se produjo una considerable elevación en las promociones.



Las licencias alcanzaron su máximo histórico en 2006, coincidiendo con la entrada en vigor del PGOU. Fueron nada menos que 744 y ya al año siguiente decreció el impulso para situarse en 488. A finales de 2007 comenzó la crisis.



El resultado de 2019 sobrepasa ampliamente las 215 nuevas viviendas autorizadas en 2017 y lo mismo sucede con el periodo comprendido entre 2011 y 2016. En tres de estos ejercicios ni siquiera la materia llegó a elevarse por encima del centenar (97 en 2016 y 76 en 2015) y en 2013 se alcanzó el mínimo del siglo. La ciudad superó por una licencia la marca del medio centenar. En 2014 se registraron 132, por 112 en 2012 y 163 en 2011.



A pesar de que las nuevas construcciones cerraron un ejercicio inédito desde 2010, la tendencia del mercado va por otra dirección. Así se desprende de la elaboración de las estadísticas que trimestralmente publica el Ministerio de Fomento. La vivienda de segunda mano sigue como la opción preferida de los compradores. El último dato del Ministerio (correspondiente al cierre de septiembre) identificó 436 transacciones desde enero. De ellas, el 72% era de segunda mano, es decir, 315 en términos de unidades.



La compraventa en la capital se ha caracterizado por esta preferencia desde 2012, en el momento en que las complicaciones económicas se manifestaron de manera más acuciante. Tomando como referencia el tercer trimestre, desde 2016 la proporción supera el 70%, con un máximo del 79% en 2017.

Por otra parte, el acumulado hasta septiembre del año pasado dejó la cifra más considerable de transacciones desde que se inició la crisis. Al finalizar el tercer trimestre de 2007 el Ministerio llevaba contabilizadas 533. Las 436 operaciones hasta entonces en 2019 representaron además un 34% más que en 2018.



Este alto movimiento de casas puede relacionarse con la caída de los precios. Si la elevación de operaciones es la mayor desde el punto de vista de los acumulados desde que los estragos financieros lastraron al sector inmobiliario, otro tanto puede decirse desde el punto de vista negativo de las cantidades medias que el comprador está dispuesto a pagar.



Así, la indagación del Ministerio de Fomento dejó el precio del metro cuadrado en los 1.064 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2019, en nivel más deprimido desde 2007. En el tercer trimestre de 2007 la media ascendía a 1.921 euros.