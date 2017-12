La licitación del hospital sigue pendiente un mes después

Lo que en teoría iban a ser dos semanas han pasado a ser cinco, de momento, y la publicación de la orden que abra la licitación para la segunda fase del Hospital Santa Bárbara todavía no se ha producido. La previsión era que la apertura de la licitación, es decir, al ser publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl, se produjera en unas semanas, como dijo la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, matizando el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, que podría ser en un par de ellas, pero el trámite todavía no se ha producido.

Por este motivo, desde el PSOE temen que ya no sea este año cuando se produzca la licitación y haya que esperar al próximo ejercicio, por cuestiones presupuestarias, matiza el procurador socialista por Soria Ángel Hernández. «Lo que nos tememos es que no haya partida presupuestaria para empezar el trámite de la contratación, y no lo decimos por decir, nos remitimos a lo ocurrido otros años cuando la partida para el hospital de Soria se ha ido a otras provincias», señala Hernández, quien añade que desde su grupo político se ha solicitado al Ejecutivo que les informe del grado de ejecución presupuestaria en la provincia, al objeto de conocer si se ha dado cumplimiento a las partidas planteadas en las cuentas regionales para Soria.

Según Hernández, no es entendible que la publicación en el Bocyl todavía no se haya materializado, después de que la autorización por parte del Consejo de Gobierno se produjera hace ya más de un mes, en concreto el pasado 9 de noviembre, cuando este órgano dio el visto bueno al expediente de la Consejería de Sanidad referido al proyecto de ampliación y reforma del Complejo Asistencial de Soria, con un presupuesto base de licitación de 35,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses.

El gerente de Soria estimó que el trámite administrativo se podría alargar dos semanas hasta la publicación en el Bocyl, otros dos meses para la presentación de ofertas y tres meses más desde la adjudicación de las obras hasta el comienzo de los trabajos, además del tiempo que se tardara en valorar las propuestas que concurran.

Desde la Junta de Castilla y León explicaron que el proyecto tiene que publicarse previamente en el Diaro Oficial de la Unión Europea, DOCE, debido a la elevada cuantía, por lo que el trámite se prolonga, y además ha de pasar también por Intervención General de la Administración de la Comunidad, con lo que los tiempos pueden dilatarse.