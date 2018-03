Llamar chorizo a un alcalde no es delito. La «única acepción» de la Real Academia es la de ‘persona tonta, boba’, según la juez en la sentencia dictada a partir de los hechos ocurridos en Almenar a partir de la exhibición de una pancarta en la que se llamaba ‘chorizo’ al primer edil de esta localidad. Para la titular de este juzgado, la expresión no puede vincularse a un delito de calumnias o de injurias.

El Juzgado de lo Penal de Soria ha absuelto al hombre que exhibió junto a otro desconocido una pancarta en la romería del Cautivo de Almenar en la que se llamaba chorizo al alcalde de Almenar y se le acusaba supuestamente de apoderarse de unos bienes de Peroniel del Campo.

La titular del Juzgado de lo Penal de Soria también ha absuelto a un concejal del Ayuntamiento de Peroniel del Campo, que hizo unas declaraciones en las que afirmaba que el regidor de Almenar se había apropiado de «manera indebida» de unos terrenos de la primera localidad.

La Fiscalía solicitó en el juicio celebrado la pasada semana sendas multas de 6.480 euros para los dos acusados de un delito de calumnias y de injurias sobre el alcalde de Almenar, José Manuel Lallana Mugarza, al que supuestamente acusaron de apropiarse de unos terrenos de los vecinos de Peroniel del Campo

En concreto, el fiscal pidió en la vista condenas para C .C. B. y J. M. G. como autores de un delito de calumnias, previsto y penado en el art. 205 y 206 del Código Penal, a la pena de 18 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros. La acusación particular, en trámite de conclusiones provisionales, informó en el sentido de solicitar la condena de C. C. B. como autor un delito de injurias, previsto y penado en el artículo 208 y 209 del Código Penal, a la pena de siete meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y la condena de J.M.G.A. como autor de un delito de calumnias, previsto y penado en los artículos 205 y 206 del Código Penal, a la pena de 13 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Por su parte, las defensas solicitaron la libre absolución del acusado.

Ahora, el Juzgado de lo Penal ha absuelto a C.C.B. de un delito de calumnias y de un delito de injurias, declarando de oficio las costas causadas en el presente procedimiento. También ha absuelto a J. M. G. A. de un delito de calumnias, declarando de oficio las costas causadas en el procedimiento.

Se declara probado que C. C. B., junto con otra persona cuya identidad no ha podido determinarse, el día 15 de mayo de 2016, aprovechando la celebración de la romería del Cautivo y la Virgen de la Llana en la localidad de Almenar, exhibió públicamente en presencia de vecinos, autoridades y medios de comunicación, una pancarta de grandes dimensiones en la que se leía Alcalde Chorizo devuelve a Peroniel lo que le pertenece.

Un día después, el periódico Heraldo de Soria publicó una fotografía de C. C. B., junto otra persona no identificada, en la que aparecía exhibiendo la mencionada pancarta.

En dicho número del periódico del día 16 de mayo de 2016 se publicó un reportaje en el que se decía, entre otras manifestaciones, ‘los vecinos de este barrio habían decidido horas antes en una reunión, en la que se encontraba presente el concejal del Ayuntamiento de Almenar, J. M. G. A., del PP, que no acudirían a la cita al considerar que el alcalde de la localidad, José Manuel Lallana, también del PP, ‘se había apropiado de manera indebida’ de unos terrenos heredados por los residentes de Peroniel del Campo.

‘Lo malo es que lo ha hecho a nuestra espalda, sin decirnos nada, ni siquiera a los concejales’, comentó J. M. G. A. visiblemente molesto. ‘Ningún concejal ni nadie de la corporación municipal teníamos ningún conocimiento de que eso se hubiera llevado a cabo’, añadió.

La titular del Juzgado de lo Penal argumenta en los fundamentos de derecho que: «No resultan probados hechos de los que pueda ser deducida la responsabilidad penal atribuible a los acusados».

Además, la juez precisa en la sentencia que portar una pancarta (Alcalde chorizo devuelve a Peroniel lo que le pertenece), «no imputa la comisión por parte del alcalde de un delito, es una frase grosera, pero no calumniosa». Para juez, «tampoco puede considerarse dicha frase como objeto de una injuria. La expresión chorizo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la única acepción despreciativa que puede tener, según su octava entrada, es la de ‘persona tonta, boba». La juez subraya que la «palabra chorizo no puede ser considerada injuria grave» y aclara que: «Es una palabra coloquial, que solo tiene reconocido el significado de ‘tonto, bobo».

Sobre la conducta del acusado J.M.G.A., concejal del PP, quien supuestamente hizo unas declaraciones en las que afirmaba que el regidor de Almenar se había apropiado de «manera indebida» de unos terrenos de la primera localidad, la juez precisa que el periodista del artículo que salió publicado «nunca atribuye dichas palabras a J.M.G.», por lo que a su juicio «no puede concluirse que el acusado profiriera la expresión que se imputa».