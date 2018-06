La lluvia arruina las terrazas

Suelo mojado, cajón seco». Es un dicho de los profesionales de la hostelería, y también del comercio, que refleja cómo la climatología influye en las contabilidades de los negocios que están a pie de calle. Por ello, un año especialmente lluvioso tiene unas consecuencias dramáticas en muchos negocios que, además de la caída de población y la crisis, ahora tienen otro elemento en contra como es el de la climatología.



La presidenta la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), Yolanda Santos, realizó una matización determinante sobre el impacto que está teniendo el tiempo lluvioso en el sector hostelero. Santos reforzó las consecuencias del tiempo en el sector hostelero apuntando que durante los cinco meses y medio de este año «había llovido ya lo mismo que durante todo el año pasado».



«Durante todo el este año el tiempo ha sido parecido, fresco, muchos días de lluvia y no apetece alternar en la calle, ni en las terrazas», dijo la máxima representante de los hosteleros sorianos que lamentó que muchos establecimientos no hayan podido aún ni instalar las terrazas porque hasta el pasado miércoles prácticamente no se había visto el sol.

Pero no es la falta de sol sino que durante este medio año se han registrado datos de récord. Durante el pasado mes de mayo hubo tormentas en once de los 31 días del mes. Desde 1920 hasta mayo de este año nunca se ha registrado un mes con tantas jornadas de rayos y truenos.

Además, el mes de marzo pasado fue en el que más días ha nevado, 18 de 31, del último siglo. Cierto es que no todos los días que ha nevado ha cuajado pero sí es el mes en el que durante más días han caído precipitaciones en forma de nieve. Santos advirtió de que el mal tiempo, en este caso la nieve y la lluvia, no sólo tiene un impacto económico en la contabilidad de los negocios sino también en la contratación porque retrasa los acuerdos laborales con camareros, por ejemplo, para las terrazas.



La máxima representante de los hosteleros apuntó que este año como prácticamente no habían empezado a funcionar las terrazas no se habían cerrado contrataciones y es que como apuntó Santos desde prácticamente Semana Santa no había parado de llover.



En este escenario, hay negocios que sufren en mayor medida la lluvia. Dos de ellos son el Bar Restaurante Sotoplaya y El Kiosko, en el corazón de la Dehesa. Elena Carrillo, administradora del negocio ubicado junto al río Duero, confirmó los negativos efectos de la lluvia en su negocio. «Este año la aportación de las terrazas a los negocios es prácticamente nula», afirmó Carrillo, quien lamentó la incidencia que tiene en su negocio y es que consideró que la terraza representa el 50% de los ingresos del bar durante los meses de verano.



De hecho, en la actualidad tiene colocadas un centenar de sillar a pesar de que tiene equipamiento para 150, si bien con la climatología actual no eran necesarias más sillas. Otro establecimiento que dispone de una magnífica oferta de terraza es el Restaurante El Kiosko, en la Dehesa, donde la recaudación representa en torno a un 60% de los ingresos del bar durante algunos meses de primavera, como mayo, y en los de verano.



«El tiempo ha sido malísimo desde marzo hasta ahora para las terrazas», lamentó Roberto Aldea, quien aseguró que no recordaba tantos meses con precipitaciones seguidos y que añadió que la mala climatología había frenado la contratación en el sector.