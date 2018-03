El local de coworking del Casco Viejo está «listo para licitar»

Realizado el diseño y decidida la distribución interior, el espacio de ‘coworking’ que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en el Casco Viejo está «listo para licitar». Será un lugar no sólo de trabajo colaborativo, al que podrán acudir emprendedores que no requieran un establecimiento al uso, sino también de encuentro y cultural. Al emprendimiento se une así una función social para los vecinos del Casco. El local de 210 metros cuadrados se sitúa entre la plaza de San Gil y la calle Zapatería y ha sido alquilado para esta finalidad. Al no ser propiedad municipal, explicó la concejala de Educación, Empleo, Formación y Programas Europeos, Marta Cáceres, no puede beneficiarse de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), el plan para regenerar la zona que financia Europa con cinco de los diez millones para las acciones. Se trata de evitar «distorsiones», señaló la edil, quien explicó que aunque la obra quede excluida sí podrán entrar las acciones de dinamización.



Dado el alquiler y la eventualidad de que el centro pueda marchar a algún otro local en el futuro, el planteamiento municipal pasa por un «acabado muy básico, muy industrial», de manera que se pueda «desmontar» fácilmente. Del lado de la calle Zapatería se entrará al lugar de emprendimiento, mientras que por San Gil se accederá al lado social, situado en el alto del local, que dispone de dos alturas. Una esquina se reserva para la oficina del proyecto.



No está claro de qué manera se seleccionarán los socios del ‘coworking’. Puede plantearse una estancia por tiempos o en función de una cuota. Habrá que redactar las normas de uso, aunque en cualquier caso lo primero será la licitación de una obra calculada en unos 150.000 euros (sin IVA).



Cáceres acudió ayer a la Comisión de Hacienda para dar cuenta de los proyectos de su área. Entre ellos, EDUSI, o Soria Intramuros, el plan del Casco Viejo. Son tres los proyectos que se encuentran en licitación o resolviendo sus ofertas. En esta segunda situación se encuentra la plataforma de la administración electrónica que no sólo guiará al proyecto sino, en general, a los procedimientos locales. En periodo de recepción de ofertas están la nueva peatonalización de la calle Calixto Pereda y la redacción de un plan de movilidad, puesta al día del vigente con la intención de mejorar las conexiones del Casco con el resto de barrios.



Soria Intramuros prepara ya las próximas acciones en un año que se espera de despliegue de varias de las estrategias que comprende. Lo más inmediato se centrará en las conexiones de la zona con el Mirón, el Castillo y el río a través de corredores verdes.