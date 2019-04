«Los empresarios deben valorar la calidad de vida de Soria para invertir»

Para el alcalde de Torrubia de Soria, Raimundo Martínez, el futuro de Soria pasa «necesariamente» por la convergencia entre las administraciones públicas y la iniciativa privada, que deben no sólo escuchar y atender las peticiones de esta parte de la España vaciada sino también creerse que en el medio rural hay una calidad de vida que no se puede conseguir en las grandes urbes. Esta sinergia, a su juicio, es «imprescindible» para que se ponga en marcha el motor contra la despoblación, dado que ya no basta sólo con el apoyo institucional, sino que también se tienen que implicar las empresas para ayudar al medio rural. «Tiene que arrancar del sector industrial para que descentralice su actividad de zonas como Madrid o Barcelona, pero tiene que contar con el apoyo del Gobierno central y de las demás administraciones. Sin olvidar a los empresarios que están fuera de Soria y a quienes se les vio el pasado 31 de marzo en la Revuelta de la España Vaciada en Madrid reclamando por su tierra». Motivo por el cual apeló a su «buena voluntad», ya que considera que «éste es momento también de que intenten invertir en Soria». Porque tiene claro que sólo se revierte este mal endémico de Soria atrayendo tejido industrial. Con él se genera empleo y por tanto se asienta población, que es «lo que hace falta en los pueblos». Pero «sin iniciativas o sin apoyo institucional a las ideas no hacemos nada. Es la pescadilla que se muerde la cola», añadió Raimundo Martínez.

Una buena opción a su juicio es que «las grandes empresas instaladas en Madrid y que tienen miles de empleados podrían diversificar y extenderse a Soria, que también es una provincia que está en el centro del país». Y es que en cada vez más sectores es posible realizar teletrabajo sin necesidad de desplazarse a una ubicación concreta. «Vamos a utilizar esa ventaja para que llegue tejido económico a Soria vendiendo la calidad de vida de esta provincia, pero para ello hay que apostar por las nuevas tecnologías. Son imprescindibles internet y la banda ancha, pero también la cobertura de cualquier línea de telefonía, dado que «hay muchas comarcas en sombra». Porque no sólo urgen las infraestructuras, como las autovías o el tren, para las comunicaciones para la logística, «sino que se hace más que necesario la tecnología digital para que las empresas salgan de Madrid y apuesten por Soria». Algo que además «tiene que ser de la mano de las administraciones, que llevan años anunciando que quieren que la provincia esté a la altura en las nuevas tecnologías».

No obstante, el alcalde de Torrubia insistió en que no se puede dejar de lado el sector primario en una provincia como Soria, «fundamentalmente agrícola». Cree que hay que dar una vuelta a la actividad agrícola, dado que «con la agricultura que tenemos hoy en día hacen falta 500 hectáreas para que pueda vivir una familia», y está convencido de que la solución pasa por hacer realidad «de una vez» el regadío. Porque «puede ser motor económico para que se instalen empresas de transformación del producto y con ellas se creen puestos de trabajo».

Pero «sobre todo tenemos que mirar a la ganadería extensiva, que es lo que realmente asienta población en la provincia. El ovino, el caprino y el vacuno de extensivo son el futuro, los tenemos aquí pero realmente no está bien visto para las administraciones, que llevan años dejando la actividad de lado, hasta el punto de que se está acabando. No se escucha al ganadero de extensivo, no se le atiende es lo que más vecinos deja en los pueblos. Sin olvidar que hacen labores de guardianes del territorio y que con sus animales mantienen limpios los montes».

Raimundo Martínez lleva nueve años como alcalde de Torrubia, dos legislaturas más un año tras la dimisión de la anterior alcaldes a raíz de la solicitud que aprobó el Ayuntamiento para acoger el cementerio nuclear. Y el próximo 26 de mayo se volverá a presenta, aunque todavía no desvela por qué partido político. Porque cree que hay que luchar por defender los pueblos y la calidad de vida en los mismos. «Estamos en el centro de España, pero sin infraestructuras, que son claves para dinamizar el tejido económico porque tiene que ir todo unido».

«agradecido»

El alcalde de Torrubia de Soria, Raimundo Martínez, agradeció a todos los sorianos y bilbilitanos el apoyo recibido hace dos semanas durante los 60 kilómetros que realizó con su burra Margarita desde su pueblo hasta Calatayud reclamando la puesta en marcha de la línea de autobús de Soria a la localidad aragonesa. Reconoció que se trata de «una experiencia muy emocionante sobre todo por el reconocimiento de los ciudadanos», que pudo realizar gracias a una veintena de establecimientos colaboradores y a algunos ayuntamientos de la comarca de Gómara que también han ayudado. «Fue impresionante cuando llegué a la estación del AVE de Calatayud, donde fui recibido por el alcalde y muchos vecinos. Pero ya me quedé alucinado cuando llegué a Colón; me dejaron sin aliento los sorianos que hasta allí se habían acercado para la manifestación». Insistió en que su reivindicación la realizó «a título individual, sin ningún partido político por medio. Llevaba mucho tiempo planteándola y había llegado el momento».

Cree que para luchar por Soria hay que empezar desde los ayuntamientos de los pueblos, motivo por el que animó a los vecinos a presentarse y a asumir responsabilidades. «Hoy en día nadie quiere ser alcalde. Son muchas responsabilidades y nadie quiere mojarse tanto». A este respecto, pidió a los ciudadanos «que no abandonen sus ayuntamientos dejándolos sin candidaturas». Y se dirigió a los partidos políticos paraque «no se conformen sólo con rellenar listas, sino que busquen a los mejores de cada pueblo, para el bien de la provincia y de Castilla y León».

Raimundo Martínez se volverá a presentar como alcalde, según aseguró a este medio, pero no desvelará «hasta el último momento» el partido político de su candidatura.