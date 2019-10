De Lózar dimite como concejal del Ayuntamiento por la «deriva» del partido

Primero Yolanda de Gregorio para hacerse cargo de la Delegación de la Junta, luego Carlos Castro por motivos personales y ayer Jesús de Lózar. A diferencia de los populares el concejal de Ciudadanos renuncia a su puesto por un motivo claramente político, mezclado con un sentimiento de frustración personal después de haber dedicado años al partido. De Lózar había registrado su dimisión poco antes de comparecer en a las 10.30 horas en una rueda de prensa anunciada en la víspera. El sobresalto fue mayúsculo y él se encargó de declarar que no lo había comunicado a nadie antes a nivel interno. «La sorpresa es fundamental en política», expresó el dimisionario, aunque consideró que en el ámbito regional «no les va a extrañar en absoluto que yo haya presentado mi renuncia». Los motivos vienen de lejos y apuntan fundamentalmente a la «deriva» de Ciudadanos.



Un vaivén por el que el partido «funciona en función de la demoscopia y no de principios, no hay una orientación clara, nítida, y aunque estés en minoría, si tienes los principios claros y no renuncias a ellos puedes llegar a gobernar, que es de lo que se trata». La explicación tiene ejes en la ausencia de pactos en el ámbito nacional y lo sucedido en la esfera provincial, con un Ciudadanos pactando con el PP y la PPSO en el gobierno de la Diputación Provincial.



De cara al Gobierno central, «no se sabe sumar desde dos puntos de vista», las «matemáticas» y la «capacidad de querer». Desde estos puntos de vista la cuenta es clara, «porque 123 más 57 son 180 y tendremos estabilidad», apuntó el dimisionario sobre la relación de fuerzas entre el PSOE y Ciudadanos. Lamentó el «‘no es no’», ya que «yo que formo parte digamos de la familia liberal y tengo un pensamiento liberal, entiendo que Ciudadanos está para gobernar, sí, pero sobre la base de llegar a acuerdos y no poner cordones sanitarios a nadie». El partido «surgió como un elemento fundamental de unión» y «de llegar a acuerdos y hoy no es así, desgraciadamente», reflexionó De Lózar. En este sentido, «lo que pienso es que hoy Ciudadanos forma parte del problema y no de la solución de los problemas de España, de los problemas de los españoles».



«No somos, como partido político, útiles a los ciudadanos, yo vine a la política, a la política institucional, a buscar soluciones a hacer política útil, política de las cosas y no las cosas de la política». Recordó así que se apuntó en 2006 a la entonces plataforma cívica Ciutadans de Catalunya y luego siguió en su trayectoria como partido. «Y hoy Ciudadanos en Soria es lo que es en buena medida gracias a mi trabajo, entiendo yo», opinó.



De Lózar atribuyó la situación a la «dirección» del partido y el «centralismo democrático» con que funciona. El abandono de De Lózar ha sido progresivo, pues «he ido dejando primero la Junta Directiva, luego la secretaría de Organización» y ayer la concejalía y la militancia. Deja el cargo y Ciudadanos, pero «voy a seguir trabajando desde la sociedad civil por los ciudadanos de Soria en todo lo que pueda ayudar, porque no sólo de política vive el hombre y entiendo que es muy importante la sociedad civil». De Lózar ha trabajado hasta el último momento y precisamente en la víspera de su sorpresiva renuncia había celebrado una rueda de prensa para que la gente presentara alegaciones a la ordenación de las traseras del Palacio de la Audiencia.



«No es un problema de ir más a la derecha, que también puede ser, que yo no he venido aquí para liderar a la derecha, he venido para superar la dinámica de ‘rojos’ y ‘azules’, no para liderar a los ‘azules’, entiendo que Ciudadanos debería hacer eso, pero sí, evidentemente también» está esta cuestión en su renuncia. Pero lo principal, insistió es que advierte un «problema de orientación, de seguir las pautas en función de la demoscopia y no de principios, ¿por qué hay tantos cambios?, entiendo que puede ser fundamentalmente por lo que dicen las encuestas».



El tema de la Diputación y su sentimiento de postergación se unen de alguna manera. Por parte de la «dirección» del partido «no se ha reconocido el trabajo que yo he hecho en los últimos años». Y es que «básicamente yo creo que tendría que haber sido el diputado provincial». Para De Lózar, «en ese momento se podían haber hecho muchas cosas» y «la mayoría de la gente, tanto de la agrupación como los cargos públicos no entendimos en su momento el pacto con el PP». Se trataba de «una cosa que no tenía mucho sentido, si tú lo que quieres incluso es liderar la derecha, hombre, no refuerces a la derecha, no refuerces a la PPSO, alíate con el Partido Socialista, con la izquierda, porque es la forma que vas a tener de intentar ganarle espacio político a la derecha representada por el PP». Y «si encima le dices que tu socio preferente es el PP, es que estás jugando con todas las cartas encima de la mesa». El fin es «llegar a acuerdos», pero teniendo en cuenta la situación provincial y «tu crecimiento como partido» y en unión con el PP «va a ser menor que en la otra tesitura». Preguntado sobre el escenario regional aseguró que no tenía «tanto criterio», pero manifestó que «me hubiera gustado también que se hubiese pactado con el PSOE».



De Lózar repitió como cabeza de lista de Ciudadanos en 2019 («también es verdad que no se quería presentar nadie por Ciudadanos y yo asumí esa obligación moral») y la decisión formalizada ayer es algo que «al final he ido madurando» teniendo en cuenta también a los electores. Desde abril cifró entre un 10% y un 15% las bajas que han ido produciéndose, hasta llegar a los 54 militantes en la actualidad en el partido.



«No abandono ningún barco, es el barco el que me abandona a mí, es el capitán del barco o los capitanes del barco los que me han abandonado a mí, que no han reconocido el trabajo que he hecho a lo largo de los últimos cinco años y desde 2006», explicó combinando dos factores. Si «estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pues aguantas carros y carretas, pero si encima resulta que lo que estamos haciendo no está contribuyendo a solucionar problemas, sino que además somos parte del problema, pues es que no tiene ningún sentido seguir», expuso De Lózar, quien consideró que su labor de oposición estaba entre el «muro» del PSOE y otro «por la parte de atrás».