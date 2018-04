Luces y sombras en el primer año del mercado

Hace justo un año el nuevo mercado municipal abrió por fin sus puertas tras complejo proceso de construcción. En los últimos 12 meses desde el equipo de Gobierno se ha defendido la idoneidad del proyecto frente a las críticas, cada vez mayores de la oposición que consideran que no está cumpliendo el principal objetivo que motivó su desarrollo, la revitalización y dinamización del centro.



La situación general del mercado es que de los 15 puestos de la planta baja hay cuatro vacíos y que todavía no hay un perspectiva clara sobre el futuro de la planta superior, que en origen iba a estar destinada a un espacio gourmet con cafetería. La vista está puesta en el último trimestre del año, fecha prevista para la conclusión de la obra de los cines que deberán servir de impulso al resto del complejo.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, asegura que en su opinión el balance de este primer año es «positivo». «No se trataba simplemente de tirar un edificio y construir uno nuevo, el proyecto supone un cambio total y la reestructuración de una zona de la ciudad», explica añadiendo que «se busca transformar un elemento comercial en un motor de desarrollo a través de la incorporación de elementos como un supermercado, un aparcamientos, servicios de hostelería y los cines». «Quién pensara que esto era apretar un botón y que todo estuviera en marcha se equivoca», recalca.



Muñoz recuerda que la fecha de apertura era innegociable bajo la amenaza de perder los fondos de la UE. Aún si, el concejal incide en que ya estaban operativos la mayoría de los puestos, el supermercado y el aparcamiento. «Seguimos trabajando para que en breve podamos contar con todos los puestos ocupados, incluida la parte de arriba y los cines ya están en construcción», apunta.



El edil destaca que el proyecto ha supuesto la movilización de más de 10 millones de euros en inversión y sentencia que «el objetivo está cumplido». «Muchas veces hemos hablado con comerciantes y todos nos decían que este proyecto ha estado sobe la mesa de todos los alcaldes y nunca se hizo», advierte. Muñoz mantiene su confianza en que el proyecto del mercado servirá para «adoptar Soria a los tiempo» y expone que «asistimos a un cambio de tendencia general, las grandes marcas están buscando espacios en el centro de la ciudad y nosotros esperamos en que este caso, Soria vaya acompasada al resto».



En relación con los puestos vacíos de la planta baja, Muñoz explicó que uno está ‘reservado’ para la lonja y que se está valorando la posibilidad de «unir los dos pequeños». Estos junto al puesto restante «esperamos volver a licitarse en breve». En cuanto a la planta de arriba «seguimos detectando que hay un interés, incluso la semana pasada se acercaron a verlo», indicó. Muñoz aseveró que «la idea» sigue siendo la de sacar a licitación la planta completa. También se están estudiando diferentes posibilidades para el local comercial de unos 200 metros que es propiedad del Ayuntamiento en la zona del supermercado.



El portavoz también quiso poner en valor que en la zona de influencia del mercado «algo se está moviendo» como por ejemplo el proyecto del hotel en la misma plaza de Bernardo Robles o los apartamentos junto al complejo. «Esperamos que esa zona reciba un impulso y además hay que tener en cuenta también que conectará con el desarrollo del proyecto Dusi», incide.



Despropósito



Desde la oposición la situación se ve completamente diferente. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Adolfo Sainz, explica que «ha sido un despropósito». «La realidad es la que es, tenemos un mercado mal diseñado, ya se ha perdido la novedad y ha sido un despropósito desde el principio», comentó. Sainz recordó que «la obra tardó mucho en hacerse, hay muchos comercios que se han visto obligados a cerrar, tuvimos que hacer una modificación de medio millón de euros, el supermercado iba a ser una gran superficie y se ha quedado en una tienda de conveniencia y el parking está mal ejecutado y sin señalización», resumió.



El líder popular asegura que su grupo ha recibido «quejas» por parte de los propios comerciantes. «Iba a ser un elemento de dinamización, pero no lo está siendo y también tenemos todavía pendiente lo que vaya a ocurrido con la plaza de las Concepciones», reitera. «En Valladolid o Zaragoza los puestos estaban adjudicados antes de tirar la estructura original, se podían haber hecho las cosas de otra manera y ahora veremos qué pasa», concluyó.



La sensación es similar por parte del resto de grupos. Desde IU, Enrique García indicó que «siendo francos no sabemos si va a servir para revitalizar esa, pero no es un mercado con proyección». El edil señala que «no se tenía que haber llegado tan justo» con los plazos y que «lamentablemente el equipo de Gobierno no estaba capacitado para llevarlo adelante». «Es una cuestión que también está relacionada con la falta de personal del Ayuntamiento», apuntó. El concejal de Sorian@s, Luis Alberto Romero, señala que «tenemos una inversión de 11 millones para 11 puestos, la verdad es que ha sido un despropósito». «Ahora mismo hay puestos vacíos, una planta de arriba sin previsión de uso y la plaza de las Concepciones paralizada, creemos que todo debía haber sido más inmediato. Romero también pone énfasis en señalar el nulo efecto que ha tenido en los comercios tradicionales de la zona.



Por último, el concejal Jesús de Lózar, de Ciudadanos, argumenta que «no ha servido para lo que se pretendía». «Sinceramente, creo que se podía haber hecho otra cosa, aún así, esperamos que este año se puedan poner en marcha cosas como el cine y que funcione», comentó. «Yo soy escéptico, pero ojalá salga adelante, el principal problema es que no se han dejado asesorar, después de 11 millones tener 11 puestos queda claro que si se acierta será de chiripa, será muy difícil, pero esperamos que salga bien».