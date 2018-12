Luz verde a la ordenación de las traseras de La Audiencia

El Pleno municipal arrancó ayer de manera oficial con la tramitación administrativa para la modificación urbanística con la que el Ayuntamiento pretende dar un solución a la parcela de las traseras de La Audiencia. El plan presentado por el equipo de Gobierno del PSOE inicia su andadura sin apoyos, ya que el resto de los grupos municipales votaron en contra de la aprobación. Desde la oposición se reclamó, en bloque, que el punto se «dejara sobre la mesa» dar más participación y alcanzar un consenso.

La modificación elaborada por los servicios técnicos municipales, que fue presentada hace unas semanas por el alcalde, Carlos Martínez, plantea, a grandes rasgos, aspectos como la ampliación de La Audiencia, la creación de una nueva plaza de estilo porticado, 70 viviendas, unas 500 plazas de aparcamiento subterráneo y la recuperación para uso dotacional de la Torre de doña Urraca.



En la presentación ante el plenario, el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, recordó que se trata de un «viejo proyecto» que permitirá la recuperación de una zona «degradada» de la ciudad. El edil destacó aspectos como la ampliación de la Audiencia, la nueva plaza, la recuperación de zonas comerciales, de ocio y residenciales, la habilitación de aparcamientos que permitirán reforzar el carácter peatonal del casco viejo y que se trata de «una fórmula consensuada con los propietarios».



Muñoz recordó que el Ayuntamiento cuenta con fondos, a través del Intramuros, para la intervención en La Audiencia a la que también deberá sumarse la Junta en virtud del convenio existente. Asimismo, ahondó en que este modificado «mejora» el último planeamiento que se había aprobado para la zona (2015) y permitirá además la recuperación de un «edificio de gran valor» como la torre de doña Urraca.

Desde la oposición el cambio urbanístico no se ve con tan buenos ojos, aunque sí hay un reconocimiento de la necesidad de actuar en la zona. Abrió el fuego IU que por medio de su concejal, Enrique García, recordó los «fracasos» que se han producido en los sucesivos intentos por actuar en la zona y aseguró que la iniciativa «apesta a electoralismo». El edil también afirmó que el proyecto «carece de participación» por lo que invitó al equipo de Gobierno a dejar el proyecto sobre la mesa y se busque un consenso a través de organismos como el consejo sectorial de Urbanismo. «Si no lo hace, IU votará en contra», advirtió. En el mismo sentido se manifestó Luis Alberto Romero de Sorianos que insistió en «paralizar» el procedimiento y «buscar consenso».



El concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar, transmitió al equipo de Gobierno de que considera que el actual planteamiento, sobre todo en lo concerniente a la nueva plaza «no creo que funcione». «Será un fondo de saco, Soria ya tiene una plaza Mayor, no es la de Salamanca o Madrid, pero es castellana y es nuestra, no tiene sentido hacer otra al lado», indicó. El edil de la formación naranja indicó también que las 70 viviendas darán alojamiento a unas 200 personas por lo que no considera que generará el «efecto tractor» que pretende el PSOE. Para ‘arrastrar’ más vida a la zona, el edil propuso, por ejemplo, el traslado de edificio oficiales como es el caso de la nueva Escuela Oficial de Idiomas que está pendiente de construir. Por estas razones, De Lózar defendió la necesidad de llevar a cabo «un debate más profundo» sobre la iniciativa.



El primer turno de la oposición lo cerró el PP, por medio de José Manuel Hernando, que considera una idea «peregrina» construir una nueva plaza «cuando no se ha tocado ni un ladrillo en la plaza Mayor en los últimos 12 años». El popular recordó que en 2015 dieron su apoyo al Estudio de Detalle que planteó en aquel momento el PSOE «porque nos convencieron que era la mejor solución». «Ahora volvemos a la casilla de salida», lamentó. Hernando hizo referencia a la falta de apoyo a la modificación por parte del Colegio de Arquitectos de la provincia que fue «un toque de atención a ustedes (PSOE) y a nosotros». «En la comisión votamos a favor por las ganas que tenemos que se desarrolle esta zona», explicó añadiendo que el voto en esta ocasión sería contrario. «Han buscado un proyecto que adorne su programa electoral, proponemos que se retira, se busque la participación y que esta modificación sea un proyecto de todos», concluyó.



No gustó al equipo de Gobierno el cambio de posición, en particular el del PP, por lo que Muñoz inició su turno de réplica acusando a todos los grupos, menos a Ciudadanos, que no participó en la comisión, de «filibusterismo político». «Votaron a favor hace una semana, dijeron que les gustaba», señaló el concejal de Urbanismo. Muñoz afeó a los populares que el cambio de posición se debía únicamente «a la nota de prensa» del Colegio de Arquitectos y desveló que varios miembros del citado organismo le habían manifestado su desacuerdo con el contenido de la comunicación del Colegio. Hay que recordar que órgano colegial de los arquitectos de la provincia está presidido por Valentina Liso, que fue concejala por el PP en la pasada legislatura.



«Por una parte se quejan de que se ha tardado en hacer algo en la zona y ahora nos piden que lo retrasemos más», apuntó Muñoz que quiso recordar también que en la programación del Soria Intramuros, en su línea 13, ya figuraba la intención de ampliar La Audiencia, recuperar la torre de doña Urraca y habiilìtar zonas comerciales. El concejal de Urbanismo animó a que los grupos participaron en mejorar la modificación en el trámite de alegaciones y concluyó su turno solicitando a los grupos que «recapaciten».



A pesar del ruego, poco variaron las posturas en el turno final. «No estamos en contra de revitalizar esa zona, queremos que sea un proceso con más participación y consenso, no hablamos de paralizarlo otros 25 años», arrancó Enrique García. El edil incidió en que «es posible que necesiten ayuda, pero no lo admiten, lo fácil les cuesta hacerlo, lo difícil no saben, lo que pretendemos es hacer un debate más sosegado, podemos esperar otros 7 meses», reclamó. Por su parte, Romero jugó con la cercanía de las elecciones municipales y un posible cambio de Gobierno en el Ayuntamiento y añadió que «si las obras de asfaltado ya se les han ido de las manos, dejarles esto es exagerado». Para Ciudadanos la clave es buscar una participación más amplia, al estilo del plan de La Barriada. «Todos estamos de acuerdo en que es necesaria una regeneración, pero esta idea es sólo del equipo de Gobierno, no de más gente», aseveró. «Con más participación saldría mejor», insistió.



Desde el PP se defendió que el cambio de posición no está únicamente relacionado con la nota de prensa de los arquitectos, peró sí recordó que se trata de un escrito «firmado por la Junta Directiva» del órgano colegial y que «dice verdades como puños». «Estamos dispuestos a hacerlo mal, pero hacerlo ya, pero el colegio ha puesto de manifiesto que el rey está desnudo», insistió. «Se trata de una modificación sin participación, ¿por qué no se ha convocado el consejo de Urbanismo ni la mesa de participación?», cuestionó. «No se le ha pedido opinión previa a nadie, y nosotros preferimos hacerlo tarde, pero hacerlo bien», subrayó.



Muñoz cerró el debate insistiendo en que la nueva propuesta mejora las condiciones generales del planteamiento de 2015. «En la comisión sí les gustaba», reiteró. «Votaron que sí y todo ha cambiado después de la nota de prensa», apuntó otra vez . En un último intento, tan apasionado como infructuoso, el concejal de Urbanismo instó a los grupos a que «no lastren» el futuro de la ciudad. «Recapaciten y únanse al proyecto, si primero votan a favor y luego en contra es que no son de fiar», concluyó.

Además de este cambio urbanístico, en el pleno también se aprobaron, en este caso por unanimidad, dos cambios que afectan al estudio de detalle SE SUNC 06.03, terrenos situados en la finalización de la Avenida de Valladolid y la rotonda del Caballo Blanco y otro modificación del plan parcial la Villa-El Cañuelo. Asimismo, se dio lectura a una declaración institucional por el 40 aniversario de la Constitución.