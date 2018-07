La mala calidad del agua por nitratos afecta a 16 pueblos

La presencia de nitratos en el agua, uno de los más frecuentes contaminantes de corrientes subterráneas en áreas rurales, ha llevado a 16 pueblos de la provincia a dejar de abastecerse de sus habituales captaciones. Los análisis realizados han evidenciado que superan el límite de los 50 miligramos por litro, aunque la mayoría de ellos lo hace en cantidades mínimas, según explica la jefa del Servicio Territorial de Sanidad en Soria, Elena del Vado López, quien matiza que no suelen superar los 70 miligramos.

En cualquier caso, es suficiente para declarar el agua como no apta para el consumo por el riesgo para la salud que puede conllevar, al entender que el agua alcanza niveles de parámetros que la autoridad sanitaria considera que han producido o pueden producir efectos adversos sobre la población.

De las 16 incidencias que permanecen abiertas por parte del Servicio Territorial de Sanidad, 13 se arrastran de finales del año pasado, de analíticas realizadas en noviembre y diciembre, mientras que otras tres se abrieron en abril y mayo del presente ejercicio. Estos tres últimos que se han incorporado a la lista de no aptos son Centenera de Andaluz, Tejado y Momparedes.

Del Vado destaca que en todos los casos se trata de pequeñas localidades y por lo tanto afecta a escasa población, si bien, «nadie está bebiendo esa agua», recalca, porque las soluciones son varias, por un lado buscar una nueva captación o bien abastecerse a través de camiones cisterna gracias a la acción de la Diputación provincial de Soria, o recibir también agua embotellada. Otra posibilidad es contar con un desnitrificador, pero su coste el elevado con lo que es difícil que estos núcleos cuenten con él.

La jefa del Servicio de Sanidad destaca que este tipo de problemas por nitratos se produce en zonas agrícolas, causados por fertilizantes, en concreto abonos minerales. «El purín tiene mala prensa pero lo cierto es que no aporta nitrógeno, no tanto como el abono mineral», puntualiza.

Otro de los falsos mitos que aclara la responsable de Sanidad es que no por el hecho de haber más agua, como ocurre este año por las constantes lluvias y el deshielo, está garantizada una menor contaminación. «Puede darse el caso de que haya recorrido más, que haya filtrado y por lo tanto el agua está alterada», matiza.

Además de los pueblos afectados por nitratos, a lo largo del pasado año se abrieron otras seis incidencias por analíticas anormales por problemas de cloración, aunque se cerraron con posterioridad, es decir, se solventaron los niveles inadecuados que habían provocado que el agua no fuera apta para el consumo, con riesgo para la salud. Fue el caso de Ausejo de la Sierra, Moñux, Rebollosa de Pedro, Paredesrroyas, Portillo y Aldehuela, «todos por falta de cloración», apunta Del Vado, «pero ya solucionado». A lo largo del pasado ejercicio se realizaron 995 clorimetrías en toda la provincia, más otras dos de seguimiento.

El informe de Calidad de las Aguas de Consumo Humano elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León indica que otros 65 análisis dieron como resultado agua no apta para el consumo, pero sin afección a la salud, mientras que 141 obtuvieron un resultado de apto para el consumo pero con no conformidad, es decir, que está «fuera del intervalo de alguno de los valores paramétricos».

Del total de boletines analíticos en la provincia de Soria por su calificación -4.905-, dieron como resultado un agua apta para el consumo 4.411, es decir, el 89,92%.

De todos esos análisis, 874 fueron de control sobre la calidad organoléptica y microbiológica, otros 69 fueron completos sobre todos los parámetros establecidos para establecer los criterios sanitarios, fueron 1.137 realizados en grifo, es decir, dentro de la red domiciliaria -también sirve para valorar la influencia de los materiales de la instalación interior, así como su defectuoso mantenimiento, en la calidad del agua suministrada al consumidor-. Asimismo, la administración sanitaria, en sus funciones de vigilancia y control realizó 1.231 análisis, y otros 1.594 son por cierre de incidencia, control de la desinfección, estudios especiales, etcétera.

En Castilla y León, durante el año 2017, la mayoría de los boletines analíticos (86,2%) pusieron de manifiesto que la calificación del agua era la de apta para el consumo. Se registraron 3.292 boletines analíticos con la calificación de agua apta para el consumo con no conformidad, lo que representa el 6,5% del total. La calificación menos frecuente en todas las provincias (0,2% del total) fue la de agua no apta para el consumo con riesgo para la salud.

La provincia de Soria cuenta con 167 zonas de abastecimiento de las 1.959 que hay en Castilla y León. Asimismo, dispone de 676 captaciones, 443 estaciones de tratamiento, 519 depósitos y 439 redes de distribución, en total, 2.077 infraestructuras.