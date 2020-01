La Junta pondrá en marcha a partir de 2021 un nuevo Plan Soria que dé continuidad al primer programa que arrancó en 2017 y concluirá en esta anualidad. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó la nueva versión de un plan llamado a combatir la dramática situación demográfica de la provincia. Mañueco oficializa de este modo lo avanzado a finales de octubre por el consejero de Empleo e industria, Carlos Fernández Carriedo. El presidente reiteró también como ya hiciera Carriedo, la intención de que la nueva edición del Plan Soria cuente con la implicación del Estado. Durante su visita a Soria, en la que se reunió con el alcalde, Carlos Martínez y con el presidente de la Diputación, Benito Serrano, Mañueco aseguró también que la II fase de la remodelación del Hospital Santa Bárbara se verá afectada por un modificado para la implantación del servicio de radioterapia en la provincia.



Tras su encuentro con Martínez y Serrano, Mañueco remarcó que comparten «un objetivo común» y que es «defender lo nuestro». «Hemos coincidido en la necesidad de que todos tenemos que apostar por el futuro de Soria» y por ser capaces de «generar más oportunidades». «Las oportunidades generan empleo y el empleo es lo que provocará que vengan más personal a esta ciudad y a este provincia, es algo con lo que estamos especialmente comprometidos», subrayó.

PLAN SORIA



Cuatro años más y sumando al Gobierno central



Uno de los principales temas de conversación en las reuniones fue el denominado Plan Soria, impulsado por la Junta desde el año 2017 con el objetivo de combatir la despoblación. El programa concluye en 2020 y Mañueco aseguró que «está teniendo resultados visibles y muy positivos» según «los indicadores económicos, laborales y demográficos». Ese buen comportamiento avala a la Junta para «continuar» con el Plan Soria que «se seguirá ejecutando en 2020 y desde este momento comenzaremos a trabajar en la preparación del nuevo plan Soria». El nuevo programa dará cobijo a algunas de las iniciativas planteadas durante la reunión como la promoción de Valcorba, la reforma del Palacio de La Audiencia o la transformación digital de la provincia.

Todavía no hay una dotación o duración determinada del nuevo plan, no obstante, Mañueco recordó que la Junta ya está respaldando importantes proyectos en Soria como la depuradora (22 millones), el hospital (35), el futuro acelerador lineal (4) o la ampliación del Pico Frentes (7). El presidente de la Junta incidió en que para el nuevo plan no solo se hablará con el Ayuntamiento o la Diputación sino que se mantendrán conversaciones con los agentes económicos y con la sociedad civil (Soria Ya). «Con todos los colectivos para definir cantidades, objetivos y duración, cuatro o cinco años son los que suelen durar estos planes», explicó.

Un elemento novedoso y que puede ser clave en el futuro del plan es que la Junta pretende lograr la implicación del Gobierno central. Mañueco recalcó que el Plan Soria «no es una herramienta exclusiva de las administraciones locales o de la Junta» por lo que «vamos a pedir la implicación del Gobierno». «Seremos leales, pero exigentes», comentó.



INFRAESTRUCTURAS



A-11, A-15 y ferrocarril, pero «sin reproches»



El presidente de la Junta expuso ayer ante el Ayuntamiento la necesidad de contar «con una misma voz» a la hora de reclamar al Gobierno las infraestructuras pendientes en la provincia. «No se trata de mirar al pasado ni hacer reproches, pero habrá medidas de corto, medio y largo alcances para que sean realidades», explicó.



En materia ferroviaria, Mañueco tildó de «prioridad» que haya una mejora en el tren convencional, especialmente en la conexión de Soria con Madrid y que «se haga en tiempos del siglo XXI homologables a lo que es el transporte por otros medios». En cuanto a la reapertura de la Soria-Castejón el presidente de la Junta significó que está «de acuerdo» con el planteamiento de la capital, pero advirtió que «hemos coincidido que será más a medio o largo plazo». «También coincido en que cuando uno es capaz de dibujar en la planificación del ministerio un proyecto, antes o después se termina haciendo». En cuanto a las carreteras, Mañueco mostró su compromiso «claro» con el desarrollo de la Autovía del Duero y con la Soria-Tudela (A-15), ambas dependientes del ministerio de Fomento. En este ámbito la mala notica llegó en lo relativo al desdoblamiento de la CL-101 entre Ágreda y Almazán. Mañueco aseguró que «no se ha descartado» esta infraestructura, pero que «no está entre las prioridades de la Comunidad».



SANIDAD



Acelerador lineal a través de un modificado de proyecto



El presidente de la Junta recordó su compromiso con la implantación del acelerador lineal que permita contar en la provincia con un servicio de radioterapia. Mañueco desveló que se está en espera de las «modificaciones» dentro del proyecto constructivo que se está ejecutando en el Hospital Santa Bárbara. «Solo el proyecto de reforma serán más de 30 millones y ahí se incorporará el acelerador lineal y será una realidad», aseguró. De momento, no hay fechas ni plazos para la obra aunque se estima que será necesaria una inversión de unos 4 millones de euros para dotar a la sanidad soriana de la infraestructura. En tanto se dan los pasos necesarios, el máximo responsable de la Junta explicó que «lo que tenemos que hacer es garantizar la atención a los enfermos» y reconoció que es necesario «un esfuerzo» para «mejorar el transporte» de los pacientes que reciben su tratamiento fuera de Soria.



ECONOMÍA



Compromiso para la atracción de empresas



La Junta de Castilla y León, a través de su presidente, reiteró su compormiso con la atracción de empresas para la provincia. Dentro de este aportado se abordarán las posibilidades que ofrece el polígono de Valcobra en la capital. «Nosotros demos atraer empresas que se instalene en ese polígono, que sean capaces de crear empleo y atraer familias, es fundamental», explicó Mañueco. No obstante, el apoyo de la Junta se extiende a todas las iniciativas empresariales. «La Junta estará a su lado», insistió.



CAPITAL Y PROVINCIA



Audiencia, Pico Frentes, Turismo y N.N.T.T.



De forma más específica, en lo que se refiere a la capital, la Junta se mostró favorable a apoyar el proyecto del Ayuntamiento para la reforma de La Audiencia con un proyecto «útil, práctico y realista». Además recordó que «van por buen camino» proyectos como la depuradora o la renovación del Pico Frentes,. También en materia educativa se mantiene el impulso al grado de Actividad Física n Soria y nuevos estudios de FPrelacionados con el deporte.



En cuando a la Diputación, parte de los esfuerzos se centrarán en la «transformación digital» con un compromiso de que todo el territorios de la provincia disponga de telefonía, internet y televisión digital. Se trabajará de la mano de las operadoras y el Gobierno central. En materia turística, se incorporará al plan Soria planes de dinamización vinculados a la arqueología, el deporte, las aguas bravas o el enoturismo.