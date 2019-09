Mañueco pide incluir el patrimonio en la financiación autonómica

El Gobierno de Castilla y León pretende dar un paso más en la defensa del ingente patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma. De cara a la demandada apertura del debate sobre el modelo de financiación autonómica –pendiente del Gobierno central–, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelantó ayer en Soria que la Comunidad solicitará que el patrimonio sea tenido en cuenta como un elemento más a la hora de establecer el reparto de los fondos entre las diferentes administraciones autonómicas del país. Mañueco advirtió además que pretende que esa posibilidad también se aborde en el seno de la Unión Europea ya que considera que la cultura y el patrimonio son «una forma de construir una Europa de las personas».



El presidente de la Junta participó ayer en la inauguración de una exposición con motivo del centenario del Museo Numantino de Soria. Fernández Mañueco afirmó que uno de los objetivos del Gobierno que dirige es «poner en valor el patrimonio» y recordó que la Comunidad Autónoma «es una de las regiones de Europa con mayor número de patrimonio reconocido y protegido». La Comunidad atesora más de 2.200 bienes declarados de Interés Cultural, 11 de ellos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, 122 conjuntos históricos, 23.000 yacimientos inventariados o más de 300.000 bienes muebles de arte sacro. El presidente autonómico recalcó que ese legado cultural de la Comunidad «tiene que ser uno de los elementos que deben introducirse en el futuro modelo de financiación autonómica». Ahondando en esta cuestión, Fernández Mañueco insistió en que el patrimonio «es un elemento esencial para preservar la cohesión territorial y social, el bienestar de las personas y la defensa de nuestras señas de identidad, las de Soria, las de Castilla y León y las de España».



La apuesta del Gobierno Mañueco por la defensa del patrimonio no solo va a limitarse al ámbito nacional, según explicó el presidente, sino que se pretende trasladar el debate al ámbito europeo. «Se tendrá que hablar de la PAC y de muchas cuestiones, pero también se tendrá que hablar de la cultura y del patrimonio como una forma de construir una Europa de las personas, una Europa que conozca sus identidades, sus valores y principios y que esté al lado de las personas». «Es fundamental y vamos a dar la batalla en ese ámbito», subrayó.



Orgullo de España



Dentro de esa defensa del Patrimonio, Fernández Mañueco destacó la labor que se desarrolla a través de instituciones como el Museo Numantino. «Vamos a estar claramente comprometidos no solo en la defensa de la cultura y el patrimonio, sino en la promoción turística de nuestra cultura, el patrimonio es uno de los elementos fundamentales de nuestra tierra, forma parte de nuestro paisaje y de las señas de identidad de nuestra tierra», comentó. Para Mañueco el centenario del Numantino «es un orgullo» para la cultura de la Comunidad Autónoma y del país. En este sentido, quiso alabar el trabajo desarrollado por los empleados del centro tanto por su labor «científica de primer nivel y reconocida no solo en nuestro país sino fuera de nuestro país» y porque «son capaces de hacer un trabajo divulgativo y atractivo para el gran público para demostrar que el patrimonio no solo es conservar, es conocer nuestras señas y difundirlas». «Es algo que se está haciendo muy bien desde esta institución cultural», reclamó.



Unesco



Durante su visita al Numantino, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también se refirió al proceso para lograr que el yacimiento celtíbero de Numancia logre la declaración de Patrimonio de la Humanidad que concede la Unesco. «Estamos dando los pasos necesarios, pero a quién le corresponde tomar la decisión es a la Unesco», recordó el mandatario. Fernández Mañueco aseguró que nada «me gustaría más» que la Comunidad Autónoma de Castilla y León contará con «un reconocimiento adicional a los que ya tenemos de ciudades, lugares históricos y emblemáticos». «Desde luego vamos a pelear porque eso sea una realidad», afirmó. En este sentido remarcó que Numancia «forma parte de la historia de nuestro país y tiene un valor arqueológico considerable». Mañueco también quiso agradecer las labores de protección del patrimonio tanto de los particulares como la de los patrocinadores privados, haciendo especial hincapié en la necesidad de colaboración público-privada para la conservación patrimonial.