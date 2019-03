Mañueco respalda la propuesta de De Gregorio que excluía a Angulo

Escueto, pero tremendamente rotundo. El presidente del PP de Castilla y León y candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco mostró ayer su respaldo sin fisuras a la decisión de la presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio de prescindir de Marimar Angulo para la lista del Senado. Esta propuesta fue corregida el miércoles por el Comité Nacional que impuso a Angulo en sustitución de José Manuel Hernando. Fuentes del PP de Soria aseguraron ayer que todavía no ha llegado ninguna confirmación oficial ratificando los cambios, aunque según pudo saber este medio, no consta que desde Madrid se haya decidido dar marcha atrás en la decisión. Hoy está previsto que se conozcan las listas definitivas.



«Tengo que reiterar mi compromiso con la propuesta de la presidenta del partido en Soria, de la dirección de Soria y de la inmensa mayoría de los militantes del partido en Soria, no puedo decir nada más», afirmó ayer Fernández Mañueco durante un acto en la provincia de Salamanca, según recoge la agencia Ical. El respaldo explícito del presidente regional supone un espaldarazo absoluto a la pretensión de De Gregorio de fulminar a Marimar Angulo, ex presidenta del partido y que, en su momento, apoyó al propio Fernández Mañueco en las primarias contra Antonio Silván. No obstante, esa complicidad se quebró cuando el presidente autonómico descabalgó a Angulo de la presidencia, hace poco menos de un año, cediendo el liderazgo del partido en Soria a la propia De Gregorio.



La polémica surge el pasado martes cuando se dan a conocer la decisión del Comité Electoral del PP de Soria para la lista al senado. En esa candidatura figuran Cristina Pinillos como número uno, Gerardo Martínez como dos y José Manuel Hernando como tres. La designación levantó una polvareda tremenda al certificarse la ausencia de la ex presidenta y senadora desde 2004, Marimar Angulo.



Desde ese momento se desata una auténtica tormenta política, principalmente en Soria, pero con incidencia también en todos los niveles del partido. Las presiones de uno y otro bando provocaron que a primera hora de la tarde del miércoles se filtrara la decisión del Comité Nacional de introducir un cambio en las listas y, por consiguiente, una desautorización absoluta a la presidenta De Gregorio. Ese cambio contempla la imposición de Angulo, a la que De Gregorio vetó, en sustitución de José Manuel Hernando.



En la dirección del partido en Soria la decisión del Nacional causó una auténtica conmoción hasta el punto que, alentada por Valladolid, De Gregorio convocó esa misma tarde un gabinete de crisis con sus más estrechos colaboradores. Arropada por sus personas de confianza, en la sede se abordaron diferentes escenarios para evidenciar el descontento con la decisión de Génova, incluso, la posibilidad de dimisiones de calado a solo un mes de las Generales y dos de las municipales y autonómicas. Finalmente, la intermediación, de nuevo, de Valladolid frenó la rebelión ante el pánico existente a nivel autonómico de que el motín se extendiera aprovechando el descontento latente en otras provincia como León o la propia Valladolid.