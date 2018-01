Manuel se hace esperar para llegar en el primer día del año

Con ese nombre estaba casi predestinado a nacer el 1 de enero, festividad de San Manuel. Así lo auguró el párroco que casó a sus padres al conocer cómo querían llamarle y lo mismo les ocurrió a todos los que querían adivinar un momento destacado para el nacimiento del primer hijo del soriano David Llorente y la palentina Lorena Fernández. Manuel, con sus 3,2 kilos y 49,5 centímetros, nació en la madrugada de ayer en el Hospital Santa Bárbara, cuando tantos sorianos disfrutaban de la fiesta de Nochevieja. Llegó a las 3.10 horas de forma natural y sin ninguna complicación. «Nos dijeron que sería para el día 27 o 28 pero al final empecé con contracciones en Nochevieja. Nos vinimos al hospital dejando todo medio preparado y a las pocas hora llegó Manuel», afirma Lorena, la feliz mamá que ayer se reconocía cansada pero encantada con su primer bebé.

No tuvo tiempo para las uvas, «estaba en otra cosa», bromea, pero sí David, que se las comió casi por intuición y mirando la hora en el reloj. «No había tele para seguir las campanadas así que calculó cuando tocaba y se pudo comer las uvas que le trajeron las de ginecología, que se han portado fenomenal con nosotros», añade Lorena, que en la Nochevieja del pasado domingo estaba sola en la planta de maternidad porque no se avecinaba ningún otro parto entonces.

Aunque reconoce que hubieran preferido que su bebé naciera otro día, meramente por evitar «el revuelo» del hecho de ser el primer niño del año y vivirlo todo de una forma más tranquila, asegura que no es más que algo anecdótico. «Podían ocurrir dos cosas, o que fuera el pequeñín si nacía en 2017 o que fuera el grandullón, pero no tiene mayor importancia», afirma la mamá, palentina de 32 años, profesora igual que su marido, de 34. «El único problema serán los regalos, que le van a coincidir los de los Reyes Magos con su cumpleaños», según indica no sin ironía Lorena.

«Temíamos que al final decidiera nacer el 1 de enero, porque aunque el parto en teoría tendría que haber sido el 27 o el 28 de diciembre cabía la posibilidad de que se retrasara, como así ha ocurrido. Muchos nos decían de broma que seguro que se esperaba para ser el primer niño del año y así ha ocurrido», apunta.

Respecto al nombre, señala que estaba decidido desde el momento en que conocieron que iba a ser un varón, «un nombre bonito y sencillo», que además coincide con el de su abuelo materno, Félix Manuel. Y fue precisamente el hecho de llamarse así lo que hizo que el párroco de la concatedral de San Pedro, David Gonzalo, el que casi a sus padres, quien ya adivinara que nacería el 1 de enero. «Lo dijo con tanta seguridad que ahora vemos que tenía razón», dice con una sonrisa la madre de Manuel.

El hecho de que llegara en el primer día del año también posibilitó que toda su familia estuviera en Soria, ya que los padres de Lorena se desplazaron el domingo desde Palencia para compartir la cena de Nochevieja. Aunque no hubo celebración navideña sí la ha habido pero trasladada al hospital. «Dejamos toda la cena, así que ahora se encargarán ellos de irse comiendo todo», bromea de nuevo, mostrando un excelente humor después de un parto que fue tranquilo, afirma.

Es posible que Manuel no sea el único hijo de la familia en un futuro, porque tanto David como Lorena reconocen que quieren una niña, pero de momento no hay ninguna prisa. «Vamos a disfrutar de Manuel», concluye, un bebé tranquilo, que apenas llora y que parece contento de haber llegado a la vez que el nuevo año.

Manuel ha sido el niño más madrugador de los últimos años ya que en 2016 hubo que esperar al 2 de enero para conocer al primer bebé y en 2017 no fue hasta el 3 de enero cuando la provincia inauguró el estupendo ranking de nacimientos.

A lo largo del año recién terminado nacieron en Soria 559 bebés en un total de 548 partos, de los que 12 fueron gemelares, según informó la Junta. Curiosamente, a partes iguales en lo que a sexo de los pequeños se refiere, con 280 niñas y 279 niños.