Un maquinista se salta una señal y retrasa una hora el tren

El tren entre Madrid y Soria sufrió en la mañana de ayer un nuevo e importante retraso. Se trata de segundo caso en apenas medio mes y en esta ocasión detuvo el reloj a las 11.53 horas, con un retraso de una hora y siete minutos y un tiempo total de viaje de cuatro horas y seis minutos. ¿La causa? Aunque suene extraño, fue por saltarse una señal.

Así lo confirmaron ayer fuentes de Renfe a este medio. Al parecer todo marchaba según lo previsto pero a la altura de San Fernando de Henares el maquinista se saltó una señal de la línea férrea. De inmediato se activó el protocolo correspondiente a estos casos y absolutamente rígido. Ello supuso parar el convoy y retirar al maquinista.

Fuentes de la operadora reiteraron en varias ocasiones que, por motivos de seguridad, se trata de una «normativa ferroviaria muy estricta» para evitar cualquier posible incidente en las vías. Esto supone tener que llamar a otro maquinista para que tome el relevo para asegurarse de que el responsable de la buena marcha del tren está en óptimas condiciones.

Finalmente se arrancó con el lógico retraso tras tardarse una hora en tener a un nuevo maquinista disponible y el viaje continuó sin mayores sobresaltos. No hubo averías, no hubo problemas en la vía y no hubo daños personales. El retraso fue por cuestiones de seguridad y siempre dentro de la normativa ferroviaria. Según comentaron desde la empresa se trata de algo relativamente normal, si bien por la delicada situación del servicio ferroviario en Soria es llamativo.

Al registrarse esta infracción reglamentaria por rebasar la señal desde Renfe se puso en marcha una investigación para determinar las causas de lo sucedido. También en este sentido se trata del procedimiento estipulado, siempre con el fin de evitar cualquier riesgo de accidente ferroviario.

Se trata de la segunda ocasión en la que el tren sufre un retraso más que notable en las últimas dos semanas. En la ocasión anterior un problema de índole física hizo que se superasen las dos horas de demora para llegar a Soria.

Fue el 27 de abril. Una de las planchas del techo del convoy se desprendió por una zona e iba tocando la catenaria (cabe recordar que, para más inri, no se trata de un tren eléctrico). Hubo que parar en Alcalá de Henares, tomar allí un cercanías y una vez en Guadalajara, pasar a un autobús. El tiempo total para conectar Madrid y Soria se fue por encima de las cinco horas, al ritmo de un ciclista en buena forma. No obstante, el número de retrasos disminuye a buen ritmo.

Desde la Asociación Soriana de Amigos del Ferrocarril se constataron ambos extremos, tanto el del retraso acumulado en el tren matutino de ayer como el hecho de que cada vez el servicio es más estable. De hecho la voz de alarma la dio el colectivo a través de sus redes sociales, al publicar una pregunta a Renfe para conocer el por qué del retraso que llevaba acumulado el tren. Su presidente, Jesús Rivera, confirmó que no se les había dado respuesta, si bien optó por la prudencia antes de valorar el retraso.

«Algunas causas pueden tener justificación». No obstante reconoció que «en los últimos meses está ganando en puntualidad». De hecho el anterior retraso por encima de la hora hay que buscarlo el 12 de febrero –en dos meses no hubo nada reseñable– y fue por error humano, no mecánico.