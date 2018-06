Margallo lamenta la baja inscripción, por «desafección»

La «bajísima» inscripción de un 7% de todos los militantes para participar en el congreso del PP causa una «enorme tristeza» al candidato José Manuel García Margallo, que ayer se reunió con militantes en Soria, precisamente una de las provincias con mayor participación, unos 430, el 40% de los 1.200. Esta «desafección» con el partido la explica porque «llevan años diciendo que no se les escucha y no se tienen en cuenta sus propuestas, y tenemos mucho talento fuera desaprovechado», afirmó el candidato.

«Hay que dar un golpe de timón y devolver el partido a los militantes, hacerles partícipes de todas las decisiones, no sólo en las elecciones», manifestó García Margallo, proponiendo crear «un defensor del militante, una oficina de peticiones y que se registre en una página web, un comité de transparencia para evitar los casos de corrupción que tanto daño nos han hecho, un comité de hombres buenos independientes y ajenos al partido para que tengan libertad de acción para abordar desde el primer momento cualquier atisbo de irregularidad, y proponer una convención nacional para actualizar el programa del partido».

Con todo ello y aplicando su programa, el candidato aseguró: «En estos dos años, si soy elegido presidente del partido, tenemos tiempo para enderezar la situación», en referencia a la «auténtica emergencia» en la que se encuentra España, «con problemas muy serios encima de la mesa, el más grave sin duda es la situación de Cataluña», y también la del PP. «Está en una situación de emergencia, complicada», reconoció el único candidato «de fuera del sistema», ya que «los otros serían una sucesión dentro del aparato».

Por otro lado, García Margallo se mostró partidario de participar en un debate de candidatos. «Es mejor discutir a calzón quitado a cerrar esto en falso y que el partido tenga una fragmentación», aseguró el candidato, quien a su vez no descartó la integración en otra lista siempre que se haga «sobre la base de programa».

Respecto al Gobierno, aseguró que vive en una «operación continuada de marketing, sin abordar ninguno de los grandes problemas que España tiene», mencionando los presupuestos y la ley de reforma laboral. Uno de los asuntos que más preocupa a García Margallo, «es que no sé cuál es la hora de ruta del presidente Sánchez en Cataluña, pero los separatistas sí la tienen», indicó.