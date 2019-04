María Jesús Ruiz: «Soria necesita un voto diferenciado que pelee solo por el territorio»

María Jesús Ruiz Ruiz (Ágreda, 1960) vuelve a la arena política de la mano de la PPSO. Tras dejar el partido por el que fue alcaldesa de Ágreda, presidenta de la Diputación, consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta (PP), hoy no hace promesas. Prefiere dar batalla por proyectos «exclusivamente en clave de Soria» y ofrece como aval años de experiencia en gestión e inversiones realizadas. Ruiz quiere que Soria se oiga en Madrid, desde donde hay que reequilibrar el territorio, dice, y pide a los grandes que se dejen de palabrerío.

Pregunta.– ¿Por qué vuelve a la política?

Respuesta.– Porque entre otras cosas veo que en estos últimos ocho años todos sigue igual. Nada ha cambiado. Todos los proyectos que estaban en marcha cuando estaba en primera línea siguen sin hacer. El hospital acaba de contratarse ocho años después; la depuradora sigue sin hacer, una vez que yo dejé firmado el convenio con el Ministerio donde la financiación era al cien por cien, ahora van a tener una depuradora con el 33% de financiación de los sorianos... La cárcel sin abrir; las carreteras y autovías a un ritmo de diez años ocho kilómetros... Tengo la posibilidad de incorporarme a través de un partido cien por cien Soria, sólo en clave de Soria para trabajar por lo que Soria necesita.

P.– ¿Qué espera conseguir como candidata al Senado por la PPSO?

R.– Nuestro reto y ambición es conseguir que Soria tenga voz y voto en el Parlamento nacional, donde se toman las decisiones y que sea un voto de Soria y para Soria. Al igual que hemos visto en esta legislatura en otros partidos, que ese voto del territorio en una provincia como Soria tenga la posibilidad de intervención en las decisiones importantes. Es lo que queremos, que los ciudadanos piensen en clave de Soria. La sociedad está más movilizada que nunca y necesitamos tener ese voto diferenciado, que nos permita apostar exclusivamente por los proyectos de Soria, sin disciplinas de nadie.

P.– ¿Qué aporta desde esta Plataforma que no aportara desde el PP?

R.– Lo que tengo para ofrecer es el trabajo, la experiencia y el haber peleado para sacar adelante contra viento y marea muchas inversiones. Además de la experiencia de los años de gestión, lo dice el dicho… Obras son amores y no buenas razones. Cuando he tenido la posibilidad de hacer algo por Soria, me he dedicado en cuerpo y alma. He traído todas las inversiones que estaban en mi mano. Sin contar los años de la Diputación, en los ocho años en que estuve en la Junta se hicieron inversión en esta provincia de 800 millones, una inversión diaria de casi 280.000 euros por día que están en la provincia: en depuradoras; agua; medio ambiente; espacios naturales; puntos limpios; en las riberas del río en Soria, obra que yo impulsé en colaboración con el Ayuntamiento; en el balneario de El Burgo.

P.– ¿Qué pulso ha encontrado a su vuelta en la provincia?

R.– Esta provincia vive un momento clave, en una encrucijada muy problemática con una pérdida de población importante. Percibo que existe ese sentimiento de que es necesario apostar y luchar por Soria y también cierto grado de desencanto con la política y los partidos. Espero que los ciudadanos en estas elecciones piensen a la hora de votar que, más allá de los grandes partidos, es necesario empujar desde el territorio. Ésa es la oferta que hace la Plataforma del Pueblo Soriano.

P.– ¿Qué destaca del programa?

R.– El programa de la PPSO incluye las reivindicaciones de todos los colectivos sociales. Lo que plantea la Cámara de Comercio, FOES, la propia Soria Ya… Básicamente todos los partidos incorporan medidas concretas. Nosotros entendemos que debe haber una política diferenciadora en todos los sentidos para Soria y provincias como ella. No sólo en fiscalidad, y es muy importante, también en la distribución de los fondos que deben ir al territorio y gestionados por el territorio.

P.– ¿Qué proyectos plantean?

R.– En programas concretos, no solo las autovías. Hay que acometer proyectos importantes como es el de Santander Mediterráneo. Y no sólo a nivel de carreteras, estaríamos hablando del desdoblamiento de la 234, también en vías de comunicación ferroviarias. Temas muy importantes son la fibra óptica y la banda ancha. Tener buenas comunicaciones de Internet posibilitará que gente nueva pueda trabajar desde Soria. Lo que se necesita es una apuesta decidida por el desarrollo integral. Analizando qué se necesita, planificando… La provincia también se enfrenta a falta de mano de obra que las empresas demandan. La emigración puede ser una oportunidad.

P.– ¿Qué proyectos tienen para el problema más controvertido de la provincia como es la despoblación?

R.– Hay que dar oportunidades a las mujeres en los pueblos. Cuando las mujeres abandonan el medio rural es cuando se entra en una fase de declive difícil de subsanar. ¿Proyectos? Las nuevas tecnologías permiten hacer muchas cosas y abren posibilidades. ¿Qué necesita la provincia? Oportunidades el territorio, turísticas, de empresas… Esta provincia tiene cinco grandes zonas que son las que hay que potenciar. Hay que priorizar inversiones, aprovechando potencialidades del propio territorio. La biomasa es una posibilidad con mucho desarrollo.

P.– En clave de desarrollo industrial, ¿qué compromisos asumen?

R.– En los polígonos hay que tener suelo con todos los servicios que las empresas demandan, con fibra óptica, telefonía, redes de abastecimiento y depuración, energía eléctrica… Son básicos. Muchos polígonos los tienen y Soria los necesita.

P.– En la mayoría ya están.

R.– Fibra óptica no tienen los polígonos, solo hay en la CMA. Hace falta una política de claro apoyo a la instalación de esas empresas en estos territorios. ¿Cómo hacerlo? Más allá de las ayudas que tienen que seguir llegando, de reindustrialización y todo tipo -con una política para empresas que haga más atractivo este territorio y que con las nuevas comunicaciones es posible hacer-, hay que seguir potenciando y aumentando líneas de inversión y ayudas. Que sean políticas claves y diferenciadas de reequilibrio territorial. En su momento se crearon los planes de desarrollo de diversas zonas, el País Vasco, Cataluña, y otros lugares. Y cuando le tocaba al centro, se acabaron. Éste es el momento de diseñar unos planes de desarrollo y reequilibrio del Estado para provincias como Soria.

P.– Soria ha tenido ya planes específicos, de desarrollo… y ninguno ha conseguido gran cosa.

R.– Porque esos planes, con todos mis respetos, lo que tratan es juntar lo que se piensa hacer en determinadas cosas en una especie de plan especial que no llega nunca. En realidad se componen de las distintas líneas de actuación de Junta y Estado… de lo ya previsto nada más. Hay dejarse de engaños, lo que hay es mucha palabrería pero a la hora de la verdad no se materilizan inversiones. Me gustaría ver cuáles han sido las inversiones estos ocho años del Estado y de la Junta.

P.– ¿Cómo va a impulsar el PEMA enquistado desde hace tiempo?

R.– Yo hice las inversiones que en ese momento me dejaron hacer. Desde 2011 no ha tenido variación. Está paralizado por un recurso en el Supremo de Asden, con una sentencia del TSJ que puede desbloquear inmediatamente todas las posibilidades que tiene ese parque empresarial. ¿Cómo vamos a impulsarlo? Vamos a pelear todos los días para que salga adelante. Sigo creyendo en él, por supuesto. Creo que tiene todas las condiciones porque posee las inversiones necesarias para su desarrollo y que cree empleos. Sí me gustaría que alguien explique por qué se para y se sigue parando. No hay ningún problema ambiental, ni de inundabilidad y el TSJ lo dice claro… ¿Qué intereses hay detrás para seguir paralizando permanentemente un suelo con unas inversiones hechas que sólo falta desarrollar?

P.– Las promesas se hacen más alegremente desde las formaciones sin responsabilidad de Gobierno.

R.– Lo que garantizamos es el trabajo y el esfuerzo para llevar adelante lo que se necesita. Ésta es la mejor fórmula en este momento, no la de los grandes partidos. Por la situación política que vivimos hoy, con fragmentaciones de votos, lo necesario es tener la oportunidad de votar a un partido que no tiene ideología. Las necesidades de Soria no son ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, son las necesidades de los ciudadanos. Ofrecemos eso, trabajo, capacidad y ganas de luchar por esta provincia, que es lo que necesita. No ofrecemos promesas. No vamos a gobernar, efectivamente, pero sí podemos votar y decidir, tener voz y voto donde se toman las decisiones.