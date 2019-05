Marisa Muñoz: «Queremos ser determinantes y que el PSOE no tenga mayoría absoluta»

La cabeza de lista de Podemos al Ayuntamiento habla de transparencia, de información a la ciudadanía, de mejorar servicios y de hacer «que a la gente le vaya bien». Madrileña, licenciada en Farmacia y especialista en bioquímica clínica en el Hospital Santa Bárbara, llegó a Soria en 1983. Su objetivo es conseguir el respaldo suficiente para ser determinante en el Ayuntamiento y además de erradicar la mayoría absoluta, guiar las políticas hacia lo que Podemos defiende.

Pregunta.- ¿Por qué cree que Soria necesita la representación de Podemos en su Ayuntamiento?

Respuesta.- El alcalde dijo que la única misión del resto de partidos es eliminar la mayoría absoluta del PSOE, yo quitaría la palabra única, pero es cierto que las mayorías absolutas no son buenas, empeoran la calidad de la democracia. Nuestras políticas están basadas en que a la gente le vaya bien, no sólo a quienes están en situación más precaria, también le tiene que ir bien a los empresarios, a los comerciantes, porque generan actividad económica, empleo, vida... Además, nuestras políticas pueden ser asumidas por una mayoría transversal de la población. Se nos clasifica en la izquierda pero hay mucha gente que no se considera de izquierda y entiende que esas políticas son necesarias. Podemos es importante porque determinará que esas políticas que benefician a todos los colectivos sean una realidad. Además, hay que recuperar la confianza en nuestras instituciones y eso sólo se hace cuando en ellas estén trabajando, para todos, personas que no tienen ningún interés personal ni partidista, que no van a dedicar toda su vida a estar en política.

P.- ¿Le gusta la ciudad de Soria?

R.- Mucho. Yo llegué aquí con 26 años y decidí conscientemente quedarme.

P.- ¿Qué cambiaría?

R.- Me parece fundamental que haya oportunidades de trabajo, también que tengamos una ciudad donde vivamos bien y nos sintamos orgullosos de vivir. Hablamos de la promoción turística pero no podemos vender una ciudad descuidada ni limitar el cuidado a unas cuantas calles del centro, que es lo que le pasa a Soria.

P.- ¿En cuanto a servicios, tasas, prestaciones...?

R.- Estoy viendo que los candidatos de otros partidos parece que han entrado en una especie de maratón a ver quién ofrece mayores bajadas de impuestos, y teniendo en cuenta que los municipales son muy reducidos y escasos, sí que se puede prever a quién se aplican esas reducciones y de qué manera, y nuestra política es que sea de forma justa y equitativa, que no sean igual para todos. Si se bajan impuestos no hay manera de sufragar los gastos ni hacer inversiones. Un ejemplo concreto, en el programa llevamos la rebaja del impuesto de circulación para quienes renueven sus vehículos a eléctricos y también del IBI para los que tengan locales y los pongan en una bolsa de alquiler.

P.- ¿Qué es lo que más ganas tienen de cambiar?

R.- Lo primero que hay que cambiar es la confianza en la institución. Hay que abrir las puertas y la ciudadanía tiene que conocer los planes y una dación de cuentas. No se puede esperar a las siguientes elecciones para poner sobre la mesa todo lo que se ha hecho y defenderse de lo que no se ha hecho.

P.- ¿Cuál es su propuesta para conseguir que las empresas se implanten en Soria, generen empleo y se asiente población?

R.- Las capacidades de un Ayuntamiento de atraer empresas son limitadas, lo que hacen es favorecer manteniendo en condiciones los polígonos. Ahora las empresas en Soria han descubierto que si no les va bien a sus trabajadores ellos no van a tener quién trabaje. Por lo tanto, la vivienda, la ciudad habitable, servicios asequibles, las tasas justas y equilibradas favorecen que la ciudad sea atractiva para quienes tienen que venir a vivir y trabajar en las empresas. Además, éstas tienen que obedecer a un modelo sostenible en lo medioambiental, laboral y social. La empresa que ofrezca mejoras sociales tiene que ser favorecida desde el Ayuntamiento.

P.- ¿Qué resultados esperan? ¿Les puede arrastrar lo ocurrido en las nacionales?

R.- Todo influye. Va a influir también lo local, porque no es la misma situación de partida, y además votamos elecciones autonómicas con más de 30 años del PP y el problema de la despoblación. En cuanto a resultados, no digo números, lo que queremos es ser determinantes, que significa que la mayoría absoluta no la tenga el PSOE y que las políticas vayan hacia donde a nosotros nos gustaría. Esto es prioritario y habrá pactos del tipo del sea con quienes tengan el compromiso serio de que el Ayuntamiento camine hacia donde queremos.

P.- El PP se quejaba de la división del voto de la derecha. ¿Teme que les ocurra lo mismo en la izquierda con Soria en Común?

R.- A nosotros nos hubiera gustado sumar pero si esa fuerza política entra en el Ayuntamiento siempre hay posibilidades de llegar a acuerdos. Las políticas trasversales de Podemos que favorecen a mucha gente hacen que los que no se vean identificados con la izquierda tradicional puedan tener más interés en votar una opción como la de Podemos.

P.- Concurren por primera vez al Ayuntamiento, ¿por qué ahora?

R.- Hace cuatro años no estábamos maduros éramos gente que no veníamos de estar en partidos ni en instituciones. No nos considerábamos ni con capacidades ni con fuerzas. En este tiempo hemos aprendido y conectado con realidades y consideramos que ya tenemos un cierto bagaje. Ha sido un ejercicio de responsabilidad. Además, no tenemos ninguna ambición personal. Yo tengo 62 años y mi deseo es entrar en el Ayuntamiento, abrir esa brecha y dejar paso a otra persona.