Marlaska anuncia en Soria la cesión de la vieja cárcel al Ayuntamiento

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien reiteró una vez más que el nuevo centro penitenciario de Soria abrirá a finales de este año o principios del que viene, comprometió la reversión de la vieja cárcel al Ayuntamiento para destinarla a usos sociales o culturales.

«Siempre hemos hecho políticas de reversión, de coordinación con las instituciones, como el Banco de España y el cuartel de Santa Clara en Soria, para que lo que no se utiliza que revierta en la sociedad, para usos sociales y culturales, etc. No está aprobado pero evidentemente es más que efectivo porque ese es el espíritu que ya hemos materializado con otras infraestructuras, no sólo en Soria o en Castilla y León, también en otras partes de España», especificó el ministro. Se refirió igualmente a la nueva Comisaría de Policía Nacional para Soria, cuya redacción de proyecto está casi concluida. La licitación de la obra se llevará a cabo este año y la previsión es que la obra se prolongue aproximadamente un año.

Carcedo plantea que el centro de salud de El Burgo amplie servicios

Por otro lado, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, visitó ayer El Burgo de Osma y utilizó la eterna demanda de un centro de salud nuevo o al menos modernizado para ejemplificar los cambios en política sanitaria gracias al Gobierno socialista. «Estamos ante un ejemplo de lo que está sucediendo con nuestro Sistema Nacional de Salud. Este es un ejemplo de cómo es la falta de atención y de renovación permanente que necesita nuestro sistema sanitario» deriva en «deterioro», con especial incidencia «en las zonas rurales».

Por ello apostó entre otras cuestiones por convertir al nuevo centro, cuya parcela lleva más de una década cedida a la Junta, en un ejemplo del nuevo enfoque gracias a la ampliación de servicios. Asimismo planteó medidas para hacer atractivas las zonas rurales a los médicos, tales como incidir en la atención primaria en su período de formación para recuperar vocaciones; o la equiparación de los salarios con los hospitalarios. También descartó pactos previos con otras formaciones.