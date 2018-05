Martínez exige «más implicación» en el desarrollo de Numancia 2017

La falta de avances en la conmemoración del 2.150 aniversario de la gesta de Numancia está colmando el vaso de la paciencia del Ayuntamiento. Tras varios meses de silencio autoimpuesto, el alcalde, Carlos Martínez, alzó la voz ayer para exigir «más implicación» de las administraciones superiores en el evento, sobre todo en lo relativo al cumplimiento de los grandes objetivos con los que se planteó la iniciativa, un plan director científico, cultural y turístico que convirtiese Numancia «en un yacimiento puntero de la celtiberia a nivel europeo como lo es Atapuerca ligado al Museo de la Evolución».



Martínez agradeció la participación de entidades como la Fundación Duques de Soria o Foro 21, pero «lo que más me llama la atención es que necesitamos un impulso mucho mayor a lo que es la Comisión de la conmemoración». Según el alcalde, ese organismo, constituido en octubre de 2017 «empezó tarde pero con ritmo y ahora ni tarde ni ritmo». El regidor recordó que por distintas circunstancias se perdió el año 2017 entero y que ya estamos en mayo. «El primer evento de captación de inversiones se hace con las firmas de Soria que seguramente se incorporarán de forma entusiasta, pero necesitamos la fortalece y la maquinaria de la Administración del Estado para arrastrar no a las empresa locales sino a las grandes empresas palanca de este país como la Fundación Iberdrola o Telefónica a las que ayuntamientos como Soria, Garray o Renieblas tenemos difícil acceso» expuso. «Tenemos tiempo, pero a este ritmo no vamos bien», lamentó.



El alcalde aseguró que Soria «no renunciará» a lograr un plan «que saque a Numancia de la situación de abandono en la que está» y que sirva para dotar al yacimiento «de instalaciones de atención al visitante lo suficientemente atractivas para que la gente retorne y se quede con un buen sabor de boca». «Mientras no tengamos un plan director en condiciones que obligue y dignifique la inversiones en Numancia durante años no cumpliremos los objetivos y para eso necesitamos la implicación de todas las administraciones», insiste.



Para la capital la implicación debe venir reflejada tanto en los Presupuestos del Estado como en los de la Junta y en proyectos como «el Centro de Recepción de Visitantes, o un museo Numantino más vivo». «Sigo mirando con envidia, seguramente insana, las actividades paralelas del Museo de la Evolución (Burgos) solo el presupuesto de esas actividades paralelas es muy superior a lo que tiene el Numantino o los 18.000 ridículos euros que se invierten en Numancia», criticó.



Martínez aboga porque el Ministerio de Cultura tome las riendas de la Comisión nacional «de forma más realista» y con la fuerza suficiente como para «arrancar» compromiso al Ministerio de Hacienda. «Necesitamos el músculo financiero del Estado y recuerdo que el yacimiento es propiedad del Gobierno», incidió. «Se han anunciado cositas, pequeños detalles, pero necesitamos que la implicación sea más real, llevamos más de tres meses buscando fechas para una reunión y el mayor avance es una página web», explica.



El regidor cuestionó que todavía, a pesar de haberse solicitado hasta en dos ocasiones, el comité científico no se haya incorporado a la Comisión y volvió a incidir en la necesidad de elaborar «un plan director ambiciosos» que «pongan en valor la parte científica, la cultural y la turística de Numancia». «Quienes tienen la responsabilidad son las administraciones que tiene las fortaleces, el Gobierno y la Junta y necesitamos que se lo tomen en serio», recalcó.



El Ayuntamiento «agradece» las aportaciones y las actividades culturales pero reiteran que «no es el objetivo fundamental». «Queremos un plan a medio y largo plazo, y hacen falta inversiones multimillonarias que a Burgos, por ejemplo, no se le piden para el Museo de la Evolución».