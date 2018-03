Las elecciones municipales y autonómicas del 2019 ya encabezan la lista de prioridades de los partidos políticos. A nivel provincial las distintas formaciones tienen en mente las estrategias con las que intentar mejorar o, en el peor de los casos, igualar, los resultados de 2015. Una batalla clave se jugará en la capital y a día de hoy solo dos de los cinco cabezas de lista de los últimos comicios tienen su renovación en su manos. Aunque la decisión final no está tomada, todo apunta a que Carlos Martínez intentará revalidar la mayoría y que Jesús de Lózar liderará de nuevo a Ciudadanos. Mientras, en el PP soplan vientos de cambio, Sorianos, IU y Podemos están a la expectativa y la PPSO amenaza con tener un papel relevante en el tablero de la capital.

PSOE



El PSOE afronta la cita con las urnas del próximo año con el objetivo de consolidar su posición como fuerza más votada en la provincia. Los históricos resultados cosechados en 2015 permitieron a los socialistas acceder al gobierno de la Diputación y todo lo que no sea mantener el control de la institución provincial será considerado un paso atrás. Para cumplir esos objetivos es básico, desde el punto de vista de los socialistas, repetir los extraordinarios resultados en la capital que han permitido, en las dos últimas legislaturas, gobernar la ciudad con mayoría absoluta.



El secretario general del PSOE Luis Rey, afronta sus primeros comicios al frente del partido. «Nuestra estrategia no comienza ahora, durante los cuatro años se hace un trabajo, se mantiene conversaciones con regularidad con nuestros cargos», explicó. El objetivo general de los socialistas sorianos es «llegar a todos los municipios» para que cada vecino de Soria tenga al menos la opción del votar por el PSOE. «La intención es reforzar aquellas localidades en las que ya gobernamos e intentar acceder al gobierno de donde no lo hacemos», resumió Rey. Con vistas a las Cortes, el líder socialista cree que el partido tiene una oportunidad «como nunca» para cambiar el Gobierno de la Junta y pretenden «trasladar ese voto mayoritario en las municipales» al ámbito autonómico.



De cara la designación de los candidatos, Rey aseguró que «no hay un plazo» definido pero que «lo lógico» es que al menos en los municipios de mayor población el cabeza de lista esté determinado antes de final de año. No obstante «adaptaremos los plazos a nuestras necesidades».

Un aspecto clave para mantener el liderazgo provincial se jugará en la capital. Cuestionado por la posibilidad de que Carlos Martínez sea de nuevo el candidato, Rey aseguró, con prudencia, que «la decisión está todavía lejos» y advierte que «la tomará él (Martínez)». «Como secretario general sí tengo que decir que el liderazgo de Carlos Martínez es básico en la fortaleza del PSOE y en el gobierno de la capital, es un elemento clave, pero todavía es pronto», comentó Rey. El líder socialista no obstante considera que «está claro» que «Carlos Martínez sigue siendo el mejor candidato para la capital y para otras cosas». Asimismo insiste en que «todavía es pronto, es una decisión que le corresponde a él tomar y que además se lo ha ganado».

PP



Una de las mayores incógnitas ahora mismo en el panorama político de la provincia es cómo afrontará el PP las elecciones municipales del próximo año. Las heridas internas nunca han terminado de cerrarse y se prevé que haya muchos cambios en los históricos líderes del partido en la provincia. Nombres como Ascensión Pérez, Fidel Soria o Constantino de Pablo ya están fuera y la lista podría aumentar con figuras como Paulino Herrero o María José Jiménez. En la capital también hay muchas incógnitas aunque en el seno interno del partido se considera que el tiempo de Adolfo Sainz se agota.



A pesar de esa situación, desde el PP de Soria no se ha querido hacer ningún comentario al respecto de la estrategia que tiene diseñada el partido de cara a la preparación de las elecciones. A principios de este año la formación se puso en contacto con sus afiliados para intentar activar sus consejos sectoriales. Estos organismos consultivos están divididos en diferentes áreas con el objetivo de marcar las necesidades y políticas por las que el partido apostará en los próximos comicios. De la misma forma también se ha iniciado una campaña de reclutamiento de voluntarios para que defiendan la posición del partido a través de las redes sociales.



Quizás la principal cuestión que debe resolver el PP de Soria es la candidatura de la capital. Fuentes internas del partido han asegurado a este medio que ahora mismo desde la dirección provincial se pretende un cambio sustancial. Estas mismas fuentes consideran que Adolfo Sainz ya no es el hombre adecuado para tratar de recuperar la Alcaldía de Soria y que es necesario un nuevo candidato que permita competir con Carlos Martínez.



A nivel oficial, Adolfo Sainz asegura que nadie del partido le ha comunicado nada sobre su posible relevo y que «tiene ánimo y fuerzas» para continuar al frente del PP de la capital. No obstante advierte que está «a disposición del partido». Según pudo saber este medio desde la dirección provincial se considera que el candidato idóneo para las elecciones es José Manuel Hernando, que actualmente ocupa plaza de concejal en el equipo de Sainz. Otro de los nombres que suenan con más fuerza es el de María José Heredia, exsubdelegada del Gobierno e incluso se baraja la posibilidad de que haya una lista con Hernando y Heredia en las dos primeras posiciones. No obstante, el partido maneja otras opciones por si las alternativas principales no aceptan su designación. Desde el PP de Castilla y León se ha indicado en que los candidatos para las capitales se conocerán después del verano, aunque en los dos elecciones anteriores el cabeza de lista de Soria no se supo hasta las navidades.



No es la primera vez que el PPtiene problemas a la hora de designar candidato. En 2011 desde la dirección regional se rechazó la posibilidad de que Sainz fuera el número uno forzando a Marimar Angulo a encabezar la candidatura. En 2015 sí se aceptó la candidatura de Sainz aunque llegaron a valorarse otras opciones como la de María José Fuentes.

CIUDADANOS



Ciudadanos vuelve a citarse con las urnas con el objetivo de aumentar su representación en las principales instituciones de la provincia. A pesar de las grandes expectativas, la formación naranja solo logró un concejal en 2015. También logró dos puestos en la Diputación impulsados por su alianza con José Antonio de Miguel aunque el matrimonio acabó con un sonoro divorcio y con la pérdida de los dos diputados, que quedaron como no adscritos. El partido de Albert Rivera vuelve a contar con el favor de las encuestas y su papel en el conflicto catalán ha supuesto un auge en las afiliaciones que también ha tenido su reflejo en Soria. La coordinadora de la formación en la provincia, Belén Redondo, que hay un aumento del 20% y un «goteo constante» de solicitud de afiliaciones. Ahora mismo el partido cuanta con unos 70 miembros activos.



A nivel organizativo, Redondo explicó que el partido está trabajando con los voluntarios y que «luego ya buscaremos a los candidatos». La intención es que puedan estar definidos «antes de final de año». Con respecto a la posibilidad de que Jesús de Lózar, líder del partido desde 2006, repita como candidato, Redondo insiste en que «es pronto para tomar decisiones» pero alaba el trabajo desempeñado por el concejal. «Desde mi punto de vista, Jesús de Lózar ha realizado una buena labor, la opción está ahí y no se ha pensado en un cambio», asevera.

PPSO



El regreso de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO)de José Antonio de Miguel al escenario político de la provincia es la principal novedad con respecto a 2015. La formación nació en 2011 y con tan solo unos meses de vida alcanzó la Alcaldía de Almazán y un puesto en la Diputación provincial. En 2015 sus principales representantes se sumaron a Ciudadanos logrando su objetivo, ser decisivos en la composición de la institución provincial. Ahora, con más tiempo por delante, la formación adquiere un tinte marcadamente sorianista y buscará ser clave en la formación del gobierno en las principales instituciones, Ayuntamiento de Soria, Diputación y Junta, sin olvidar el gobierno de poblaciones importantes como Almazán.



El líder de la formación, José Antonio de Miguel, aseguró que ya se ha celebrado una reunión con el «núcleo fuerte» de la PPSO y que ahora el partido abre un plazo para renovar las fichas de afiliación. Cuando se logre aproximadamente un centenar de afiliaciones se convocará la asamblea general para elegir a la nueva dirección de la Plataforma. Entre tanto, De Miguel apunta que ya se está trabajando en las posibles listas de los principales municipios, incluida la capital, y la candidatura para las Cortes, a la que la formación dará mucha importancia. En cuanto a los plazos, el político adnamantino reconoce que lo «deseable» es poder tener preparados a los principales candidatos antes de final de año aunque recuerda que «hay plazo hasta marzo».



Con respecto a la candidatura de la capital, De Miguel tiene muy claro el perfil del candidato. «Tiene que ser una persona, al igual que el resto de candidatos de la PPSO, que ponga a Soria por delante de cualquier otro interés». Asimismo, se designará «a una persona que a ser posible sea conocida, que no sea nueva y que cuente con un bagaje y una experiencia». El único precedente de la PPSO en las elecciones de la capital corresponde a los comicios de 2011. La formación logró presentar una lista que encabezó Mercedes Melendo, pero apenas obtuvo 380 votos.



De Miguel incidió en que uno de los objetivos de la formación es «ser decisivos» en las Cortes regionales «porque es ahí donde se decide el destino del dinero» y que trabajarán para «compensar la deuda que tiene la Junta con Soria». «Damos mucha importancia a las Cortes, ser decisivos en la capital o la Diputación es positivo, pero en esas administraciones no se decide el dinero que viene, solo se administra, para eso hay que estar en la Junta», remarcó. De Miguel incide en que «visto los actuales resultados parece complicado que el PP mejore los 42 procuradores que tiene ahora, igual hace falta un voto más y si es necesario el voto de Soria hay que negociar muchas cosas», advirtió.

SORIANOS



La Agrupación de Electores Sorianos nació como respuesta a la negativa de Podemos de presentarse bajo sus siglas a las elecciones municipales de 2015. Tanto su número uno, Luis Alberto Romero, como otros destacados miembros, participaron en la formación de Podemos en Soria aunque poco a poco se han ido alejando de la formación morada. De cara al 2019 es posible que los caminos vuelvan a unirse aunque de momento no hay conversaciones en ese sentido.



El concejal Luis Alberto Romero aseguró que ya han celebrado algunas reuniones para «empezar a planear la estrategia» de la agrupación con vistas a la municipales. El líder de Sorianos asegura que parten con la intención de formar un «espacio municipalista» en el que tuvieran cabida movimientos sociales y formaciones políticas afines como IU o Podemos.



Sorianos pretende abrir un espacio de diálogo con estos colectivos para ver si es posible el acuerdo. «Veremos si cuaja esa plataforma y si es bajo la fórmula de coalición, a nosotros no nos importaría ir de la mano con Podemos, pero con un tratamiento de igual a igual», explica Romero.



Si el proyecto fragua se presentarían candidaturas en varios municipios, pero en caso contrario «supongo que volveríamos a la opción de agrupación con lo que solo nos presentaríamos en la capital».

Más allá la fórmula bajo la que concurran a las elecciones, Romero admitió que su intención «no seguir» en la primera línea política. «Preferiría que no, nuestros estatutos me permitirían seguir una segunda legislatura, pero en principio no quiero seguir como cabeza de lista, sí estoy abierto a seguir colaborando», comenta.

IU



Izquierda Unida fue una de las sorpresas de las pasadas municipales al conseguir regresar al Ayuntamiento con un concejal tras una legislatura ausente. Durante la última década Enrique García ha sido la cara más representativa de la formación y tras este tiempo parece dispuesto a dar un paso para atrás.



A nivel provincial, la estrategia de IU está condicionada por la posibilidad de que IU y Podemos repitan la fórmula de las últimas elecciones generalas y concurran juntos a los comicios. Está unión depende de los acuerdos a los que lleguen ambas formaciones a nivel nacional por lo que «hasta después del verano» el panorama no se habrá despejado, según explicó García. «La verdad es que está todo condicionado, muy confuso, por lo que hasta después del verano no se sabrá nada y podremos hablar de los candidatos», insiste.



Sobre su posible liderazgo de la lista, García se mostró tajante la afirmar que «yo preferiría que no». «En principio digo que a mí no me gustaría encabezar la candidatura, llevo casi tres legislaturas, pero si que estoy abierto a seguir colaborando», explica el concejal.

PODEMOS

Podemos tiene intención de, por primera vez, participar en las elecciones municipales en Soria. Su estrategia previa está condicionada, como ocurre con IU y con Sorianos, por los movimientos y pactos que puedan alcanzarse a nivel nacional. Más allá de esos posibles acuerdos, desde el partido remarcan una condición diferencial frente a la mayoría de formaciones y es que su candidato se elegirá por sistema de primarias.



Fuentes del partido explicaron que la formación «está abierta» a colaboraciones con colectivos sociales y otras formaciones políticas, pero recordaron que el pasado consejo ciudadano decidió que se acudirá a las elecciones «con la marca de Podemos». Esta decisión todavía debe ser ratificada por la militancia de la formación morada. Desde Podemos Soria recordaron que hay libertad de poder llegar a acuerdos en función de las particularidades de cada territorio. Podemos Soria insiste en que la «intención» es presentarse a las elecciones municipales tanto en la capital como en varios municipios de la provincia.