Martínez ve «desesperación» en el PP por pactar en la Diputación

«Desesperación» por unos «nefastos resultados electorales». Es el sentimiento que a juicio del alcalde de Soria, Carlos Martínez, guía al PP a la hora de intentar un pacto con la PPSO y Ciudadanos que desplace al PSOE de la presidencia de la Diputación. No obstante, para el regidor hay una parte de la ecuación que fallaría: la colaboración del partido naranja. Por su parte, sería «factible» que la formación que preside Yolanda de Miguel llegue a una alianza con sus antiguos militantes integrados en la plataforma que ha conseguido tres diputados provinciales.



«Es factible que aquellos que se han tirado los trastos a la cabeza pero que ideológicamente pueden estar más cercanos, como puede ser en el caso de la Diputación provincial la PPSO y el PP al final, como el hijo pródigo, acaben abrazándose», consideró Martínez. El problema de esta opción es la «marejada de fondo», los problemas personales entre los representantes de los dos partidos, que puede conducir a la «inestabilidad» a la institución provincial, aunque ahora «se quiere dejar de lado y olvidarla». Una alianza entre PP y la PPSO es posible, ya que «no dejan de ser de la misma familia, el regreso al pasado de [José Antonio] De Miguel, de [Antonio] Pardo y de María Jesús [Ruiz], otra vez regreso al pasado y regreso al PP».



Sin embargo, «a eso es lo que yo no creo que se vaya a sumar Ciudadanos, Ciudadanos no puede sumarse a un retorno a las políticas del pasado que representa la PPSO y este PP». Unos populares que «están en esa liquidación total de que todo les vale, rebajas, rebajas y rebajas y eso creo que no es positivo», señaló Martínez, quien basó su confianza en el descarte de Ciudadanos en el «relato» de cambio a nivel regional del partido, lo que permitirá también que «se siga propiciando el cambio y la transformación en la provincia de Soria, en la Diputación Provincial.



El regidor hizo estas declaraciones «con respecto a la vergonzosa situación que estoy contemplando durante estos últimos días, en la que se está produciendo una situación a la desesperada por parte del PP de poner encima de la mesa las alcaldías, los sillones de los concejales en los distintos ayuntamientos, en una especie de subasteo o compadreo de cambio de cromos, que desde luego no están dejando en buen lugar a quien los está planteando». El regidor recalcó que hablaba «no por Ciudadanos», sino por un PP «que en esta situación de la desesperación a la que le ha llevado el pésimo resultado electoral se resiste a dejar el control y el poder que ha perdido por la pérdida de la confianza de la ciudadanía, de una forma que yo califico de esperpento». En este sentido se refirió a la postura de De Gregorio sobre la «posibilidad de intercambiar apoyos en lo que es un subasteo» en «muchos pueblos» de la provincia. Esto «me causa por lo menos sonrojo y una vergüenza ajena terrible porque creo que lo más alejado de la ciudadanía es que precisamente aquellos que han obtenido su confianza luego estén subastando los apoyos e intercambiando sillones». Para el PSOE lo importante es hablar sobre «proyectos políticos de desarrollo y bienestar de la ciudadanía».