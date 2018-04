Marzo llena la cantimplora de Soria

El Embalse de Cuerda del Pozo ya supera los registros de hace un año tras un marzo que ha despedido, al menos por ahora, a la sequía. El mes comenzó con la presa conteniendo el 36,4% del agua que puede frenar. A las 0.00 horas de ayer despedía el mes al 68,1% con un crecimiento de 31,7 puntos.

Esto supone que durante el último mes el nivel subió de media más de un punto al día. Si abril fuese igual (cosa improbable por lo singular de un marzo tan lluvioso), el problema sería de exceso de agua. Un bendito problema teniendo en cuenta que a mediados de diciembre quedaba un 20% de agua y la tierra estaba sedienta.

No obstante hay datos que prevén que se mantenga esta tendencia al alza. Por ejemplo para la tarde de mañana y las jornadas del martes y el miércoles se prevén más lluvias, lo que hará que el ‘grifo’ no se cierre. A ello se suma una reserva de nieve muy abundante (se ha llegado a calificar de histórica) que garantiza un buen flujo cuando llegue el deshielo.



No obstante ese deshielo puede comenzar esta misma semana, por lo que las localidades ribereñas deberán estar atentas. Las temperaturas máximas pueden rebasar los 20 grados y la lluvia prevista por la Agencia Estatal de Meteorología ablanda la nieve, de forma que no sería descabellado pensar en un buen aumento de los caudales sin regular en los próximos días.

Sea como fuere, incluso en los momentos más duros de la pasada sequía la cuenca del Duero soriana no sufrió restricciones reseñables por falta de agua de boca aunque sí hubo situaciones algo tensas, como la petición de los regantes de Valladolid de hacer uso del sobrante de los agricultores adnamantinos y la negativa de estos al considerar que la situación no estaba como para vaciar las reservas sorianas.

Al cierre de esta edición el embalse se acercaba ya al 68,5%, mientras que hace un año rondaba el 65,2%, de forma que ya se supera la reserva con la que comenzó la pasada primavera. El año comenzó al 23,68%, por lo que es fácil que a mediados de este mes ya se haya triplicado el dato. Si se suman las previsiones de lluvia y la reserva nival todo apunta a que conforme avance la estación irá mejorando la diferencia a favor de este ejercicio.

En la actualidad ya se alcanzan los 170 hectómetros cúbicos sobre un total de 249 que puede alcanzar Cuerda del Pozo. La media de la última década en estas mismas fechas se sitúa en 191, por lo que habida cuenta de las previsiones podría ser un año dentro de la normalidad al menos en este capítulo siempre y cuando las precipitaciones sean más regulares que en 2017. El año pasado, salvo las fuertes tormentas de junio, discurrió sin apenas precipitaciones.

La salida media de agua de Cuerda del Pozo estaba ayer en 1,2 metros cúbicos, con una ligera subida respecto a las últimas semanas. Los afluentes por debajo de la presa llevan ya un par de días sin lluvias y no hay campañas de riego reseñables aguas abajo, por lo que a pesar del aumento sigue en valores comedidos. La evaporación y las posibles filtraciones también suelen influir el crecimiento, si bien la tierra está bastante empapada y la humedad relativa en la atmósfera sigue siendo alta.

Esta recuperación también ha redundado en el paisaje. La torre de La Muedra, que se podía visitar a pie en diciembre, apenas asoma la parte superior del campanario. El puente de Vinuesa ha vuelto a quedar bajo las aguas. Cuerda del Pozo, en definitiva, vuelve a tener pulso y con él el abastecimiento de agua de buena parte de la provincia.

Respecto a la cuenca del Ebro, también se ha producido una buena recuperación pero no llega a ser tan fuerte. Aunque el Queiles vuelve a manar con fuerza y el Jalón anduvo cerca de desbordarse, el primer embalse cercano a este cauce (La Tranquera, Calatayud) aún está en torno al 40% de su capacidad total, lo que evidencia que todavía debe pasar mucha agua. El Moncayo, eso sí, parece tener una buena reserva preparada aunque el refrán diga aquello de ‘Moncayo ladrón, que manas en Castilla y riegas Aragón’.