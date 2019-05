El marzuelo marca su nivel más bajo de producción desde 2005

La producción del marzuelo ‘Hygrophorus marzuolus’ esta temporada apenas llega a los 0,15 kilos por hectárea, los valores más bajos desde hace quince años, cuando la Fundación Cesefor empieza a tener registros de esta especie. Y es que, según el Programa de Micología de Castilla y León (Micocyl), en el conjunto de la temporada se suelen registrar de media producciones totales de entre cinco y diez kilos por hectárea, lo que confirma una campaña pésima por la escasa fructificación registrada hasta el momento, peor incluso que el año pasado, cuando la temporada no superó los 1,34 kilos por hectárea. Las altas temperaturas de los meses de enero y febrero y la falta de agua han tenido la culpa.

No obstante, el descenso de los termómetros y las abundantes precipitaciones registradas durante la última quincena de abril ha mejorado la situación de los montes productores, de modo que se ha incrementado la reserva superficial de humedad en el suelo y ha provocado la fructificación de especies típicas de primavera en la provincia, como los perrechicos (Calocybe gambosa), si bien todavía son de tamaño pequeño, menores de tres centímetros de diámetro de sombrero, por lo que está prohibida tanto su recolección como su comercialización, según el Decreto 31/2017 de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León.

Y es que la fructificación de setas silvestres en los primeros meses del año ha estado condicionada por unas condiciones climatológicas adversas para el desencadenamiento de fructificaciones, con elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones en los meses de febrero y marzo. Un escenario que ha desencaminado en la aparición muy puntual, con producciones muy bajas, de setas tempranas muy apreciadas por recolectores y consumidores como son los marzuelos (Hygrophorus marzuolus) y colmenillas (Morchella sp.) Las estimaciones globales para toda la campaña en las zonas productoras de la región arrojan valores de producción para el marzuelo inferiores a 0,15 kilos por hectárea, de modo que se trata del valor más bajo de producción desde el año 2005, cuando ya existen datos de producción en la región para esta especie.

desde febrero

Desde la segunda semana de febrero de 2019 se llevan realizando inventarios no sólo en Soria sino en toda la región para la estimación de fructificación y la producción de setas silvestres con interés socio económico, unos inventarios que se enmarcan dentro del proyecto Micocyl y son realizados por la Fundación Cesefor con el apoyo de la Junta con el objetivo de estimar la cantidad y variedad de setas silvestres que fructifican en las masas productoras de la Comunidad.

La producción del marzuelo es bastante constante de febrero a abril y mayo con picos de producción en marzo. Las condiciones para una buena campaña son precipitaciones en forma de lluvia y nieve y ausencia de heladas severas. A pesar de que la congelación del horizonte superficial del suelo detiene la fructificación del marzuelo, se trata de una especie muy resistente a las heladas.

El marzuelo es una seta difícil de encontrar por crecer semienterrada y por su mimetismo con la hojarasca de los pinares, lo que hace más interesante y apreciada su recolección. Además, el marzuelo raramente se agusana y presenta una gran calidad organoléptica y gran aptitud para la gastronomía. Se trata por tanto de una de las especies para trabajar en su valorización agroalimentaria y promoción micoturística. Tiene la singularidad de su época de producción entre febrero y abril-mayo, lo que puede contribuir a desestacioalizar el micoturismo en la provincia y promocionar la recolección ordenada de setas en otros momentos del año además del otoño.