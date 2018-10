Más de 1.800 hectáreas de suelo urbanizable pasarán a rústico

Adiós a las grandes reservas de suelo acotadas en los tiempos de la bonanza inmobiliaria con la perspectiva de un desarrollo continuo. Algo debía de prever la Junta cuando estableció en 2014 unos plazos de caducidad para los suelos urbanizables no delimitados. Enormes ‘despensas’ de suelo para un crecimiento en el futuro que la crisis demostró poco realista. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha publicado la lista de delimitaciones que le constan que carecen de una ordenación detallada, de manera que tienen que pasar a rústico. Lo hace «con carácter informativo y atendiendo al principio de máxima transparencia y publicidad», señala la administración al dar cuenta del paso para las localidades de la Comunidad. En el caso de la capital soriana son más de 1.800 hectáreas en esta situación.



En concreto, 1.884 hectáreas, según se desprende de la suma de superficies de las cinco áreas afectadas. A partir del 19 de octubre tendrán de manera automática la clasificación de suelo rústico común. Es lo que establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2014, que además de medidas de rehabilitación y regeneración urbana atiende a circunstancias de simplificación en la materia.



Los terrenos que dejarán de tener la condición de urbanizable no delimitado se encuentran principalmente en los núcleos rurales de Pedrajas, Oteruelos y Toledillo, así como en el barrio de Las Casas. Las tres primeras poblaciones concentran una sola unidad, que engloba a algo más de 842 hectáreas. A continuación se encuentran Las Casas y sus alrededores, una gran franja al Norte de la capital, prácticamente entre la carretera de Burgos y la de Logroño. Aquí se contabilizan 535 hectáreas. El tercer sector urbanizable son dos lenguas que corre al Sur y el Oeste, en los entornos de la carretera de Madrid y la circunvalación. Y embolsa 306 hectáreas según la información publicada por la Junta.



Quedan otros dos espacios de superficies relativamente más modestas, teniendo en cuenta lo que abarcan sus compañeros. Uno de ellos está formado por unos parajes concurridos para el paseo. Se trata del Camino del Polvorín hasta el límite con la circunvalación, excluyendo, claro está, la franja de las riberas del Duero, según puede verse en el PGOU. Son 122 hectáreas las delimitadas en el planeamiento con la clasificación que ahora caduca. Finalmente, se identifican 77 hectáreas a la salida de la carretera de Burgos.



Estas cinco grandes áreas hubieran tenido un uso predominante o total como residencial. Las densidades de viviendas oscilaban entre el máximo de 40 y el mínimo de 20 por hectárea en el Polvorín y el sector menor junto a la N-234. Es decir, en la zonificación más pegada al núcleo urbano. De 30 a 20 era la horquilla prevista en el PGOU para las zonas de Maltoso y el salto edificatorio de la circunvalación hacia el Oeste. La menor densidad, 20 viviendas, sin arco de máximo y mínimo, se autorizaba en Pedrajas, Toledillo y Oteruelos.



Precisamente el pasado julio entró en vigor la modificación del PGOU para estos núcleos rurales. El paso derivado de la Ley autonómica no tiene consecuencias en relación a las novedades que se introdujeron entonces. Eso sí, el párrafo en el sentido de que «se han previsto las necesidades futuras de desarrollo y ampliación de los barrios, con la clasificación de suelo urbanizable no delimitado en sus entornos», quedará obsoleto a partir del 19 de octubre, al no tener como en los demás casos una ordenación detallada aprobada de manera definitiva. Y es que el cambio del PGOU se centró especialmente, de manera general, en la incorporación como suelo urbano no consolidado los terrenos que ya tuvieron esa clasificación en el planeamiento de 1994.



El PGOU define el suelo urbanizable no consolidado como aquel que no puede considerarse ni rústico ni urbano «de acuerdo con el modelo de utilización del suelo» del propio planeamiento. Por ello, «no es necesaria su incorporación al desarrollo urbano para el logro de los objetivos fijados» en él. La clasificación se relaciona con «establecer los parámetros mínimos exigibles para el desarrollo de estos suelos, cuando se demuestre su necesaria incorporación al desarrollo urbano».



El planeamiento establece detalladamente los derechos y obligaciones de los propietarios, las condiciones de desarrollo y de delimitación de sectores dentro de estas grandes áreas.