Las previsiones no se cumplieron pero el balance sigue siendo un éxito. La Gran Recogida celebrada en la provincia de Soria ha permitido reunir más de 34.000 kilogramos de alimentos durante las jornadas del viernes y el sábado, con los últimos coletazos en un par de hipermercados en los pasados dos días. «No hemos llegado a las cifras que nos habíamos propuesto pero estamos muy satisfechos con la colaboración de los sorianos», reconoció el presidente del Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo. El principal handicap fue el mal tiempo y la nevada del pasado viernes que restó afluencia a los comercios y por lo tanto impidió que los 250 voluntarios de la ONGpudieran contar con la colaboración ciudadana esperada. De hecho, debido a ese bajón por la adversa meteorología se optó por alargar un par de jornadas la campaña.

Según puntualizó, aunque al peso las cantidades no hayan superado la solidaridad de los años precedentes, sí lo han hecho en «calidad», en referencia, a que los productos donados son más selectos y de un mayor coste económico, como es el caso de la alimentación infantil. «Habrá que empezar a buscar otro baremo de medida, porque aunque en peso no sea tanto, la calidad es superior. Como ejemplo, un bote de comida infantil pesa apenas 800 gramos, cuesta 12 euros, lo que equivale a otros tantos kilos de cualquier legumbre», señaló Crespo.

Para el presidente del Banco de Alimentos de Soria lo más importante es que «el mensaje ha calado», ya que el tipo de producto entregado por los ciudadanos de forma solidaria ha variado hacia otros más demandados por la ONG como son también la leche, el aceite o las legumbres cocidas. «Ha entrado muchísima leche y muchísimo alimento infantil y eso también nos indica que nos han escuchado sobre las peticiones de aquello que más falta hace», añadió.

El Banco de Alimentos atiende anualmente las necesidades de 275 niños, dentro de un global de unas 3.300 personas atendidas en la entrega periódica de productos alimenticios.

Lo obtenido en la Gran Recogida permitirá a la ONG contar con un remanente para unos cuatro meses, incluso en el caso de que no llegaran nuevos ingresos de alimentos. Esto supone el doble de lo disponible habitualmente por el Banco, que suele contar con una garantía de unos dos meses. No obstante, Crespo matizó que también llegarán productos de las empresas agroalimentarias, también a través de los convenios que la institución tiene firmados y de otros bancos que recogen más de lo que pueden repartir y cuando Soria les demanda ayuda siempre colaboran. Es el caso de los Bancos de Alimentos de Burgos, La Rioja o Zaragoza, provincias cercanas, con el objetivo de que los costes del transporte no sean muy elevados. «En provincias como Burgos tienen muchas empresas agroalimentarias que colaboran con ellos, por eso cuando nosotros les pedimos algo no lo dudan, no tienen problema», explicó el responsable en Soria.

La previsión del Banco de Alimentos es que a principios de enero se lleve a cabo una nueva campaña de recogida, pero esta vez en colaboración con otras ONG y los detalles están por perfilar.

Por otro lado, la Gran Recogida de Alimentos 2017 en el conjunto de España, que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos junto con sus 56 Bancos de Alimentos asociados, celebra las cifras obtenidas a lo largo del fin de semana. Al cierre de la campaña de esta quinta edición, la organización se muestra «satisfecha, orgullosa y agradecida a todos» como respuesta a los más de 21 millones de kilogramos de alimentos que se han recogido bajo el lema ¡¡Claro que cuento contigo!!

Para hacer posible todo ello, los diferentes bancos en su conjunto han contado con el esfuerzo de todo un batallón de 130.000 voluntarios, lo que constituye un récord este año, puntualiza la Federación en un comunicado.