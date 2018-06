Más de 35 grados y alguna alerta amarilla para hoy

El verano ha llegado a Soria ofreciendo pocas dudas. Tras una primavera muy húmeda y no excesivamente cálida, la canícula se ha instalado desplegando toda su fuerza. Hoy, sin ir más lejos, hay algunos municipios en alerta amarilla por calor y la tónica general será pasar de los 35 grados.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no cuenta con Soria entre las provincias con un aviso generalizado, lo cierto es que en algunos puntos concretos sí se ha establecido la alerta. Es el caso de Gómara o de El Burgo de Osma y Almazán. En estos dos últimos municipios se espera que se alcancen los 36 grados de máxima, por lo que de 14.00 a 21.00 horas se establece una alerta amarilla para que se tomen las debidas precauciones de hidratación, sombra y evitar actividades de esfuerzo al aire libre en eso momentos. Arcos también rondará ese dato pero está fuera de la alerta.

En la capital se espera que el mercurio suba hasta los 35 grados aunque no hay aviso por parte de la Aemet. No obstante, en el registro histórico el día más caluroso de un mes de junio en este observatorio dejó el termómetro en 37 grados, no muy lejos de lo previsto para hoy. Fue el 29 de junio de 1950, el récord más antiguo en los valores del sexto mes del año.

La noche ayudará a combatir el calor haciendo bueno el convencimiento de que Soria es un buen lugar para descansar. Las mínimas bajarán como poco hasta los 14–16 grados, por lo que al menos se podrán ventilar los hogares.

La tónica para mañana será muy similar, quizás con un grado menos en las máximas y uno más en las máximas. En este caso no hay previstas alertas aunque el calor seguirá siendo intenso para lo que suelen ser los primeros compases del verano soriano.

Respecto a la jornada de ayer , Arcos de Jalón fue la localidad con estación de la Aemet donde se registró la mayor temperatura. Concretamente se llegó a 34,5 grados de máxima, remontando más de 23 grados desde la madrugada. No obstante la tónica general fue algo menos calurosa con valores en torno a los 32 grados, algo más marcados en el sur y el oeste. La capital se quedó en 31,6 a las 16.40 horas, lo que motivo por ejemplo que la piscina de Fuente La Teja estuviese muy concurrida al igual que las márgenes del Duero.

Sin embargo, aunque es innegable que hace calor, una localidad soriana se coló como la tercera más fría de España. Fue San Pedro Manrique con una mínima de 6,1 grados. Y eso que era la noche más caliente en Tierras Altas.