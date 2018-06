El mayo más tormentoso del siglo

Muchos sorianos tiene la sensación de que esta primavera está entre las más húmedas que se recuerdan. Y tienen razón. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recopilados desde 1920 evidencian que este fue el mes de mayo con más días de tormenta desde que hay registros. Si se tiene en cuenta que marzo ya marcó el récord de mayor número de días de nieve, la percepción ciudadana queda científicamente fundamentada y del tercer récord que se bate en los últimos 12 meses.

En total, el mes pasado hubo tormenta 11 días de 31 a lo que se sumaron los días de precipitaciones normales. Nunca desde 1920 el quinto mes del año había acogido tantas jornadas con rayos y truenos al menos en la capital, donde se enclava el observatorio del que se conservan datos desde hace prácticamente un siglo.

No obstante, no es el récord absoluto entre todos los meses del año. En agosto de 1983, 35 años ha, hubo tormentas durante 13 días. Aún así la cifra actual no se queda tan lejos y junio también podría ser un mes de rayos y truenos. Por ejemplo hoy, a media tarde, la Aemet da un 100% de posibilidades de tormenta en la capital.

Marzo de este mismo año ya marcó un récord absoluto, siendo el mes de los últimos 99 años con mayor número de días de nieve. Aunque no siempre cuajó, que en 18 de las 31 jornadas (tres de cada cinco) cayese blanco del cielo es un hito en los registros meteorológicos que se conservan.

Sin embargo, ninguno de estos dos meses marcó una cifra especialmente alta en cuanto a la cantidad de agua recogida. En los últimos 12 meses, el junio del año pasado (también marcado por las tormentas) se convirtió en el sexto mes de año más lluvioso desde que existen registros. Cayeron 122,4 litros por metro cuadrado, haciendo que en un año natural se hayan movido ya tres registros históricos cuasi seculares. Y en este último caso, además, en medio de una sequía bastante marcada.

Puede parecer que el tiempo está loco o, con un poco más de rigor, que el clima está dando signos de cambio respecto a lo que se venía constatando. Hay otro dato reciente que así lo avala. ¿Cual ha sido el mes de los últimos 12 meses con las temperaturas medias más altas? ¿Julio? ¿Quizás agosto en plena canícula? Pues no, octubre.

El décimo mes de 2017 fue más cálido de media que los estivales, con 14,8 grados. Durante el estío, las noches frescas y las máximas comedidas habían mitigado sus cifras. Sin embargo en pleno otoño, cuando incluso no es descabellado pensar en la primera helada del año, hizo más calor.

De hecho, octubre fue el mes del último año con la media de las máximas más alta. La cifra se fue a 23,2 grados celsius, corroborando que fue el octubre más cálido registrado por la Aemet. En definitiva, en el último año natural se han marcado varios hitos meteorológicos tanto en lo tocante a precipitaciones como en lo relativo a temperaturas, siempre con datos oficiales.

Para los meses de junio, julio y agosto parece que al menos en cuanto a las cifras del termómetro puede ser un año dentro de lo normal. La provincia de Soria entra en una zona en la que las previsiones a medio plazo parecen tender a lo habitual, mientras que hacia el este todo apunta a un estío especialmente cálido. Curiosamente, de cumplirse estos pronósticos sólo bajaría ligeramente de lo habitual en cuanto a grados Canarias.

Respecto a precipitaciones, se estima que aproximadamente con un 40% de probabilidad este verano será un poco más seco que las medias que se han venido registrando. En este caso las provincias limítrofes se encontrarían en la misma situación mientras que el sur y el oeste de la península y las Canarias se mantendrían dentro de lo normal. No obstante, la respuesta está en el cielo.