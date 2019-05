La mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, pendiente de un diputado

El Gobierno de la Diputación provincial durante los próximos cuatro años está todavía por definirse aunque es prácticamente seguro que tendrá color socialista. Los partidos se afanaron ayer con los complicados cálculos necesarios para establecer el reparto, aunque las cifras se tomaban con toda la cautela del mundo en espera de la resolución definitiva de las juntas electorales de zona. A falta del escrutinio definitivo y de comprobar que los partidos alcancen el mínimo del 3% el PSOE ganaría con claridad la Diputación, pero se quedaría a un diputado de la mayoría absoluta. Hay un último diputado en juego, en el Partido Judicial de Soria, que de caer en manos del PSOE le daría la mayoría absoluta, pero podría ser finalmente para Ciudadanos abriendo las puertas de la institución provincial a la formación naranja. Según pudo saber este medio, el PSOE estaría en 12 diputados, el PP lograría 9, la PPSO ganaría tres y Ciudadanos quedaría con uno y, lo más importante, sería absolutamente decisivo para determinar quién gobierna la institución provincial.



En la jornada de ayer todos los partidos con expectativas de alcanzar representación se manifestaron con absoluta cautela en espera de que las juntas electorales de zona –Soria, Almazán y El Burgo– den los resultados definitivos una vez revisado por completo el escrutinio. En principio, la reunión de las juntas electorales para proceder al escrutinio general se producirá mañana miércoles. La proclamación de electores se realizaría el jueves. No obstante, de la misma forma todos los partidos hicieron ayer sus cálculos para intentar desentrañar la futura composición de la Diputación.



Según pudo saber este medio, el reparto de los 25 diputados provinciales está bastante claro tanto en el Partido Judicial de Almazán como en el de El Burgo de Osma. En ambas zonas se ponen en juego cinco diputados provinciales. En Almazán el PSOE obtendría dos, el PP otros dos y el último iría a manos de la PPSO. El mismo resultado se repetiría en la Junta Electoral de El Burgo de Osma.



La clave del reparto, y por tanto, de la composición final de la institución provincial se encuentra en el Partido Judicial de Soria, que pone en juego un total de 15 diputados. El PSOE se situaría en una horquilla de entre 8 y 9 diputados por lo que una pequeña diferencia podría otorgarle la mayoría absoluta o provocar que tenga que depender de acuerdos con otras formaciones para garantizarse el Gobierno de la institución provincial. Sumando sus resultados en los otros dos partidos judiciales los socialistas se mueven ahora mismo entre los 12 y los 13 diputados provinciales, siendo esta última cifra la que da la mayoría absoluta.



En lo que respecta al PP, los cálculos estimados por los partidos sitúan a los populares con cinco diputados provinciales por Soria por lo que sumados a los cuatro de El Burgo y Almazán les otorgarían un total de nueve representantes. Con estos números, los populares perderían dos representantes en la institución provincial sobre 2015. Las dudas surgen con si finalmente tanto la PPSO como Ciudadanos obtienen un diputado provincial en la circunscripción del Partido Judicial de Soria. Ambas formaciones se mostraban ayer confiadas aunque, como el resto de partidos, pendientes del resultado final del escrutinio. Si ambos partidos obtuvieran representación en Soria, el PSOE perdería la mayoría absoluta.

Si el conteo final confirma este resultado, el PSOE estaría obligado a buscar apoyos para mantener la Diputación. La opción más lógica sería un acuerdo con Ciudadanos ya que el único diputado naranja valdría para sacar adelante tanto la investidura de Luis Rey como el resto de decisiones que tome el Pleno. En este sentido, cabe recordar que PSOE y Ciudadanos ya alcanzaron un acuerdo de Gobierno en la pasada legislatura cuando los socialistas obtuvieron 12 diputados y la formación naranja dos. No obstante, cabe recordar que en aquel momento José Antonio de Miguel, presidente de la PPSO, estaba integrado dentro de las filas de Ciudadanos.



La otra posibilidad para el PSOE, si no obtiene la mayoría, es buscar un acuerdo con José Antonio de Miguel y la PPSO. Tras la expulsión de De Miguel –y Raúl Lozano– de Ciudadanos por defender precisamente la utilidad de las Diputaciones tanto De Miguel como Lozano mantuvieron su acta de diputados pasando al grupo de no adscritos. Este cambio político no alteró el pacto de Gobierno alcanzado que, salvo pequeñas cuestiones, ha funcionado con total armonía. El PSOE podría optar por reeditar un acuerdo con De Miguel, en este caso con la PPSO, y sustentar el Gobierno en grupo con unos 15 diputados. Hay que tener en cuenta que en ese escenario, es decir, si la PPSO tuviera tres diputados y Cs uno, podría formarse una alianza con esos dos partidos y el PP que supondría un cambio de Gobierno en la Diputación provincial.



Ayer ninguna formación quería oír hablar de posibles pactos o acuerdos en espera de que los resultados sean definitivos y de que pudiera haber negociaciones en otras instituciones, ya sea a nivel local o autonómico.