«Me dejó con las ganas, de pronto dijo que no quería y se marchó»

«No llegó a más porque ella no quiso», declaró ayer ante el juez el acusado de agresión sexual C.I.M., quien aseguró que había estado con la presunta víctima en su casa, de madrugada, «besándonos y tocándonos», dijo, hasta que ella quiso parar. De este modo, el encausado sostuvo que la relación había sido «consentida, yo hice lo que ella quiso y cuando quiso», afirmó, negando que hubiera consumación sexual, que es lo que denunció la joven, cómo él vecina del pueblo de Pinares donde sucedieron los hechos.

«Me dejó con las ganas porque de golpe y porrazo dijo que no quería», manifestó, defendiendo que ante esta actitud de la joven la dejó marcharse, versión totalmente opuesta la de la víctima. De sus declaraciones se desprende que la decisión de la chica le contrarió porque la amenazó con contarle lo ocurrido a su novio, momento en el que ella habría decidido abandonar la casa de él «enfadada», según dijo.

C.I.M. respondió a preguntas del fiscal que él y un amigo habían estado con la denunciante y su hermana en un bar, bebiendo, y que había compartido con ella una raya de speed que consumieron en el servicio.

Allí, según su versión, se besaron y tocaron. Fue idea del chico ir a su casa, hasta donde llevó sólo a las jóvenes en su coche. «Como estaban igual de simpáticas y majas que yo, les dije que fuéramos a casa a tomar otra», explicó el acusado, aprovechando que había hecho reforma en la vivienda, ubicada en una zona apartada del pueblo. Una vez allí, la hermana de ella optó por irse, «porque tenía que trabajar al día siguiente», y se quedó a solas con la denunciante.

Cannabis y alcohol

Reconoció que también había consumido cannabis y alcohol y que la idea de subir a la habitación fue de ambos. «Me provocaba, me besaba y me acariciaba», expuso ayer en el juicio en la Audiencia Provincial, en una declaración abierta al público, no así la de la presunta víctima que se produjo a puerta cerrada.

El encausado afirmó que fue ella quien se bajó el pantalón, contradiciendo la versión inicial de su declaración en la fase de instrucción del caso, como se encargó de poner de manifiesto el abogado de la acusación particular. Entonces relató que la presunta víctima no había puesto resistencia mientras él le quitaba los pantalones.

Rasguño en la cara

La segunda contradicción que enfatizó el letrado de la víctima se refirió a la herida en la cara del chico, de donde presuntamente provendría la sangre que se halló en la ropa de ella. Si en su primera declaración tras los hechos dijo que no era consciente de dicho rasguño en la cara y que podría habérselo hecho buscando setas o en su trabajo en la construcción, ayer afirmó con seguridad que había sido este último el origen. Explicó la presencia de sangre porque «quizá se levantó la costra» mientras estaban juntos.

En cuanto a la presencia de moratones en el cuerpo de la joven, el encausado negó habérselos provocado y dejó caer a lo largo de su declaración que el novio la maltrataba. «Ella sabrá por qué tenía moratones, yo no se los hice», enfatizó. Igualmente rechazó ser el autor de la herida en la vulva, como recoge el informe forense. «Yo no fui porque no llegué a penetrarla», apuntó.

Tampoco supo explicar que la joven dejara una bota en su salón, hallada posteriormente por la Guardia Civil, o que tuviera la chaqueta rota, puesto que llegó a decir que no le tocó la ropa. «No le agarré en ningún momento cuando no quiso más», concretó a preguntas de la Fiscalía.

Cuando el letrado de la acusación particular le planteó por qué no había llevado a la joven de vuelta en coche, el acusado contestó que él se quedó en casa, «yo no soy el chófer de nadie», resumió C.I., quien no fue interrogado por su propio abogado pues este declinó formularle pregunta alguna.

De hecho, el único interrogatorio que realizó la defensa fue el de un amigo del acusado, que estaba en el mismo bar desde donde presuntamente se habrían marchado el denunciado con la denunciante y una hermana de esta.

Por videoconferencia manifestó que en el establecimento apenas había siete personas y que vio a las dos jóvenes bailando junto a C.I. y otro varón. «Estaba esta chica bailando de forma provocativa, buscona, refrotando sus partes en las de Carlos, con tocamientos por ambas partes», aseguró el testigo, cuya pareja sentimental es familiar del acusado. Su actitud, declaró, era «bastante llamativa, no era una forma de bailar normal, nos llamó la atención». Todo eso ocurrió, según su declaración, en torno a la medianoche.

Previamente, la joven había estado con su novio pero éste se había marchado porque tenía que ir a trabajar al día siguiente, dejándola en el bar junto a su hermana.

Esta última, en su testimonio ante el tribunal, aseguró que habían estado en el bar tomando tapas y bebiendo, y que el acusado no estaba borracho. Fue en torno a las 4.00 horas cuando acudieron a casa del denunciado, que las llevó en su coche, y ella se marchó al rato, diciéndole su hermana que se quedaba hasta terminar la cerveza y después se marcharía.

Negó que la víctima consumiera sustancias estupefacientes, algo que sí habría hecho C.I.M., tanto cannabis como anfetaminas. En ese mismo sentido, rechazó que existiera coqueteo por parte de su hermana.

Moratones

El momento más duro en el juicio se vivió cuando la abuela de la joven subió al estrado a declarar, ya que fue ella quien la acompañó al centro de salud a la que la reconocieran y al recordar esos momentos no pudo evita emocionarse. «Tenía una herida en los labios y en el pecho, como un mordisco, y algún moratón en las piernas», recordó la testigo, que estuvo presente en la inspección médica.

La Guardia Civil, que tras los hechos procedió a la detención del acusado, inspeccionó la vivienda, donde el acusado no había querido prestar declaración. Ninguno de los dos agentes pudieron determinar ayer ante el juez si las sábanas estaban en la lavadora, un aspecto que las acusaciones trataron de determinar como prueba. Una de las testigos, vecina del pueblo, señaló que le había llamado la atención el hecho de que unas sábanas estuvieran en el tendedero, cuando habitualmente nunca había ropa tendida en la vivienda puesto que el acusado residía con sus padres y no en dicha casa.

«Tenía miedo»

Por su parte, el novio de la joven recordó ante el juez que ésta le había llado en torno a las 7.00 horas del día de los hechos, para decirle que no le podía contar lo que había pasado porque la habían amenazado de muerte si lo aireaba. Sí le confesó que la habían agredido sexualmente y que no quería denunciar «porque tenía miedo». Respecto a lo ocurrido, ella le relató que había ido a casa de C.I. a tomar la última cerveza de la noche pero en la planta de arriba «la empujó y la agredió». «Estaba destrozada y con mucho miedo», resumió.