«Me quedo con la ilusión virgen de un niño que quería ser torero y lo consiguió»

Esta próxima Feria de San Saturio será especial para José Luis Palomar. Se cumplen 40 años de la alternativa del ex matador de toros soriano y la empresa Tauroemoción ha organizado un homenaje para conmemorar esta fecha con una corrida el 7 de octubre a beneficio de Aspace en la que actuarán el rejoneador Fermín Bohórquez, los matadores Carlos Escolar Frascuelo, Pepe Luis Vázquez, Víctor Mendes y José Pedro Prados El Fundi, cerrando el cartel el novillero Manolo Vázquez.



Pregunta.- Han pasado 40 años de su alternativa, un 4 de marzo de 1978 en Castellón con José María Manzanares (padre) como padrino y El Niño de la Capea como testigo. ¿Qué recuerdos tiene de ese día?



Respuesta.- Recuerdo un día muy especial con la ilusión de un chaval que quiere ser torero y toma la alternativa. La verdad es que de novillero me salieron bien las cosas, en 1977 realicé 37 novilladas picadas entre España y Francia dando paso a mi alternativa. A pesar de ser lejos, en Castellón, y que las carreteras nada tenían que ver con las de ahora, se desplazaron unos 2.000 sorianos a acompañarme ese día. Lo recuerdo con mucho cariño. Castellón parecía Soria, parecía San Juan. A pesar de que el día salió algo nublado fue una buena tarde taurina y dio pie a poder seguir toreando. Recuerdo una ilusión muy grande. Un sueño cumplido.



P.- Tras su alternativa, al año siguiente toreó en Las Ventas y formó parte del cartel de la que todavía se recuerda como ‘La corrida del siglo’.



R.- Sí. Fue el 1 de junio de 1982 con reses de Victorino Martín. Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y yo salimos por la puerta grande. Fue una buena tarde para los tres. La verdad es que es difícil que se junten tantos factores y esa tarde tuvimos suerte los tres y salimos a hombros. De hecho, aún se sigue recordando esa tarde y no ha habido otra igual.



P.- ¿Fue su mejor tarde? ¿O recuerda otra mejor?



R.- Fue una tarde importante, pero a los 16 días, concretamente el 16 de junio de 1982, corté dos orejas en la misma plaza en la corrida de Beneficiencia frente a toros de la misma ganadería y alternando faena con Antoñete y Francisco Ruiz Miguel. Salir dos veces a hombros en Madrid me abrió muchas puertas.



P.- Sin embargo, y a pesar de torear en muchas plazas, nunca llegó a vestirse de luces en la Real Maestranza de Sevilla...



R.- Es verdad. No toreé en Sevilla. Me llamaron para torear un año dos corridas al principio y al final de la feria pero al final no nos pusimos de acuerdo. Lo mismo me pasó con México, que con dos contratos cerrados al final las cosas se torcieron y no pude torear allí. Hay veces que las cosas vienen así y tampoco pasa nada, aunque sí es verdad que me hubiera gustado hacer el paseíllo en ambas plazas.



P.- ¿Cuántos años ha estado toreando?



R.- Toreando 18 años además de ocho años como novillero. En 2004 toreé en Soria dos corridas pero realmente ya estaba retirado.



P.- Después de tantos en activo en una profesión tan dura como la del toro, ¿con qué se queda?



R.- Con la ilusión de ese niño que quería ser torero. Una ilusión virgen, inocente, limpia. Esa ilusión es lo más bonito de esta carrera con tantas dificultades. No hay que perder la ilusión nunca. En la vida la ilusión es necesaria para luchar por algo. Y yo siempre lo he hecho con ilusión y respeto. Además, yo siempre he sido un hombre liberal. He confiado en mi y he luchado por ser libre. Igual esa forma de ser en este mundo se paga más pero no he estado sujeto a ninguna empresa.



P.- ¿Cuántas cornadas tiene?



R.- Tengo 15 cornadas. En esta profesión, cuando aprietas el acelerador, a veces, te equivocas. Te enfrentas a un toro y se te puede llevar por delante. Aquí se muere de verdad y antes o después, a alguien le toca, el toro se cobra su precio. Y, de hecho, he visto morir a compañeros: con Paquirri tenía amistad, fui testigo de la cogida mortal a Yiyo en 1985, Fandiño, Barrio... No sabes cuando te puede tocar a ti. Por eso, cuando pisas el albero tienes que estar muy centrado en el toro. Hay que estar muy bien colocado y no perder el respeto nunca. Hay que tener valor y superar el miedo pero el respeto no hay que perderlo. Eso te puede llevar a alguna voltereta o cornada que duelen por perder el respeto.



P.- ¿Cómo definiría su forma de torear?



R.- Como una combinación de muchas cosas: el toreo clásico de Viti; la alegría de Diego Puerta; el empaque de Dominguín... La verdad es que he tenido la suerte de torear con varias generaciones de importantes figuras del toreo, he sido una especie de bisagra de una época muy importante de este arte y para mi fue una riqueza muy grande. Es una mezcla de todos y también tienes que sentirte tú mismo. Tuve que ir perfeccionando mi toreo, intentando sacar lo mejor de mi. Y, para ser sincero, los que mejor he toreado ha sido fuera de Madrid. Concretamente recuerdo una tarde en Tudela con Viti y Manzanares. Eso es lo más bonito que he sentido.



P.- Su familia no tiene nada que ver con este mundo. ¿Cómo le entró el gusanillo que se convirtió en su profesión?



R.- Mi padre es de Ontalvilla de Valcorba y mi madre de Ciria. Con 10 u 11 años empecé a ver corridas de toros en la tele. En Valencia, Sevilla, Madrid... Y siempre con hilo conductor que tenemos en Soria con San Juan. Empecé a preguntarme si yo sería capaz de hacer eso. A pesar de que el fútbol me gustaba y se me daba bien. Fue un reto a mi mismo. Y dar respuesta a esa duda fue la que me llevó a la plaza. Y como seas capaz de llegar y de disfrutar toreando, te engancha. No he conocido nada que pueda aportarte esa sensación. Te juegas la vida. Y si además eres capaz de crear arte y sentimiento... No hay nada igual.



P.- Hace un par de años se metió a política como concejal del Ayuntamiento de Ágreda.



R.- Fue un momento puntual, había una necesidad. Un pueblo tiene que saber de dónde viene y dónde quiere ir. Los políticos no han valorado nuestra tierra. Han ocupado el sillón pero se han olvidado del pueblo y de la tierra. Me da coraje. Como soriano, tenemos que ser menos educados y reivindicar más. Por eso, la plataforma Soria Ya tiene mi aplauso y respeto.