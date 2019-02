Los médicos atienden de media un paciente cada cuatro minutos

Los tiempos de atención a los pacientes son tan exiguos que la calidad asistencial se está viendo resentida. «Por supuestísimo», aseguraron médicos de atención primaria que ayer salieron a la calle convocados por el sindicato médico CESM, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, para reclamar mejoras laborales que también redunden en beneficio de los usuarios. Denuncian que apenas tienen cuatro o cinco minutos de media para destinar a cada paciente, con consultas de cuatro horas en las que les asignan entre 40 y 60 usuarios, lo que consideran excesivo para un buen nivel aasistencial.

«Algunos días sobrepasan los 60, aunque lo normal son unos 50. Cuatro horas de consulta para atender a todos esos pacientes… No se cumplen las ratios de diez minutos por persona», recalcó como representante de CESM Jesús Aguarón, que ayer participó en la concentración convocada por el sindicato en las puertas del centro de salud de La Milagrosa y que se prolongó durante diez minutos con unos 20 participantes.

Matizó que en ocasiones la situación se complica. «Tenemos el agravante de las sustituciones. Como no hay sustitutos para cubrir las ausencias, son unos pocos pero no los suficientes, y tenemos que atender pacientes que no son nuestros. Lo cual supone que cuando entran tienes que hacer un repaso somero de la historia para saber con quién estás hablando y no da tiempo. Si es un paciente habitual no tienes que mirar nada y es más ágil», concretó.

Recordó que se llevó a cabo la reforma de atención primaria para acabar con el sistema ambulatorio, en el que eran dos horas y media de consulta sin limitación de pacientes. «Se pasó a tener cuatro horas de consulta, incluso más, con mejora en la atención, pero al ritmo que vamos ahora volvemos a los ratios de tiempo que tenían en el ambulatorio, a tener dos minutos, tres por paciente, y ahí terminaremos yendo como esto no pare», auguró el médico de familia.

Lo que el CESM reclama es que el médico de cabecera disponga de 10 minutos como mínimo para cada paciente, y que no tenga más de 29 personas en consulta, como resumió el presidente del sindicato médico de Soria, Manuel Delgado, quien no me atrevió a hablar de deterioro de la calidad asistencial, «como opinan algunos», puesto que a pesar de los problemas que se detectan «en pediatría, en anestesistas, en determinadas especialidades...», mencionó, «gracias a la buena formación de los compañeros no ha llegado a perderse, pero se perderá si esto sigue así, por la escasez de médicos», sentenció.

La limitación de tiempos es un problema que arrastran los médicos en la capital, ya que en el medio rural el panorama es muy distinto. «En el caso del medio rural no es tanto el tiempo por paciente como el número de kilómetros y el tiempo que se destina a desplazamientos. No es lo mismo desplazarse a tres anexos que pueda tener un partido que el hecho de llevar el partido de otro y tener que ir a tus tres, más la cabecera de otro, más sus anexos. Debido a la dispersión de esta provincia, hay compañeros que están más tiempo en la carretera que pasando consulta», lamentó Aguarón.

La solución, según representantes del sindicato médico, pasa por «una política de recursos humanos en condiciones, que haya una reposición con las jubilaciones». «No quiero ni imaginarme lo que va a ser esto en los próximos 10 años, que nos vamos a ir en oleadas, porque todos entramos al sistema a la vez y nos vamos a ir a la vez», manifestó Aguarón durante la concentración a las puertas del centro de salud de La Milagrosa.

En su opinión, ha de haber más plazas MIR (médicos internos residentes), «para lo que hacen falta más unidades docentes, y que estén reconocidas, apoyadas e incentivadas, porque ahora mismo, por hacer docencia no hay absolutamente ningún reconocimiento ni compensación», aunque sí unos exigentes requisitos para que se produzca la acreditación como unidad docente, matizaron desde CESM.

Las reivindicaciones del sindicato se dirigen a la Junta de Castilla y León como responosable de las competencias de sanidad, pero también al Ministerio, «que debería tomar cartas en el asunto». Aguarón dijo a título particular que el Ministerio debería recuperar alguna competencia «porque que cada comunidad haga lo que quiera hace que el país tenga 17 sistemas de salud».

La convocatoria de protesta llevó también a los médicos del Hospital Santa Bárbara a concentrarse, otros diez minutos, a las puertas del centro para dejar constancia de sus reivindicaciones. Para empezar, «tratar de recuperar lo que ya teníamos en 2010, logros conseguidos durante años que se acabaron con los recortes», resumió el presidente de CESM en Soria. «A mí ya me da vergüenza, porque la Administración no hace nada de nada, ni sé cuándo lo hará», resaltó.

Mencionó las mejoras laborales y retributivas conseguidas antes de la crisis económica así como a la mejor asistencia a los pacientes. «Lo estábamos consiguiendo entonces y ahora se está deteriorando. Y es el médico el que se enfrenta con el paciente y el que se lleva las broncas, y la Administración se libra», lamentó.

Las reivindicaciones pasan igualmente por recuperar la jornada de 35 hora y por la retribución de las guardias, al menos como las ordinarias, «porque es una jornada extraordinaria pero a los médicos se nos las pagan más baratas», según los facultativos de CESM.

Entre sus reclamaciones está activar la carrera profesional y planificar las necesidades de los médicos, «que no se sabe cuántos hacen falta, ni la Administración lo sabe ni parece querer saberlo, pero cada día nos jubilamos más, y en los próximos años los que se jubilen serán más del 50% entre los médicos de cabecera. ¿Cómo se cubrirá eso? Nosotros estamos deseando hacerlo. Pedimos la ampliación de plazas MIR», expresó Delgado ante la veintena de profesionales que ayer secundaron la concentración. «Muchos también quisieran estar aquí manifestándose pero la obligación asistencial no siempre lo permite», se justificó una de las asistentes.

El presidente de CESM en Soria reclamó garantía de titulación para ejerer en el sistema nacional de salud y recordó que hace años cuando el médico terminaba estaba ya en disposición de ponerse a ejercer, «hoy sabemos que necesita un tiempo de prácticas», añadió. La Unión Europea fue la que fijó que esa formación fuera como mínino de dos años, «aquí dijeron cuatro, no está mal, pero si hacen falta cien MIR, que se pongan y si son 5.500 pues esos, pero vemos que el número de MIR no cubre las necesidades de los que nos jubilamos», recriminó.

El sindicato médico, que ayer comenzó sus movilizaciones en los centros sanitarios de todas las provincias de España, continuará con sus reivindicaciones, denunciando «la caótica situación de la sanidad», hasta culminar con una manifestación convocada para el 7 de marzo en Madrid.