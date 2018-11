Los médicos de familia interinos vuelven a la huelga en Navidad

MILAGROS HERVADA SORIA

La situación de los médicos funcionarios interinos de atención primaria lejos de solucionarse lo que ha hecho ha sido enquistarse, porque no existen conversaciones con la Consejería de Sanidad desde hace meses. A la escasa repercusión que ha tenido la huelga que secundan cada lunes parte de los facultativos, después de la de agosto, el colectivo responde ahora con un paro más contundente que aprovecha las fechas navideñas para obtener un mayor efecto. En concreto, será los días 21, 26, 27 y 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero.

«Se producirá un caos sanitario, porque aunque no queremos hacer daño a la gente, a la que desde ya pedimos perdón, lo que pretendemos es defender nuestros puestos de trabajo», señala Roberto Aguilar, representante de los médicos funcionarios interinos, quien añade que la huelga sólo se frenará si hay respuesta de la Consejería de Sanidad. «Depende de la sensatez del consejero y del presidente de la comunidad autónoma, que está ausente y al que le está resbalando el sufrimiento de los pacientes y de los profesionales», concluye.

Lo que solicita el colectivo es que la Junta de Castilla y León frene el proceso de estatutarización que supondría para los profesionales, además del cambio de su régimen jurídico, la desasignación de sus pacientes al convertirse, aseguran, en médicos de área, destinados a cubrir necesidades puntuales pero sin un cupo fijo. La Consejería propone que se enfrenten a una oposición para superar su interinidad, pero dado que la mayoría lleva ya muchos años en sus puestos, Simecal reclama que se efectúe un concurso de méritos. «El artículo 61 del Estatuto del Empleado Público recoge que puede hacerse por ser una situación excepcional», indica Aguilar, miembro del sindicato Simecal, que apoya sus reivindicaciones. «No les puedes exigir una oposición a médicos que tienen casi 60 años, que llevan media vida ejerciendo», recalca.

Sostienen desde el colectivo de funcionarios interinos que se encuentran «en fraude de ley» por haber superado, con creces, los tres años máximos para mantener la interinidad, y culpan de ello a la Junta por no haber convocado oposiciones durante muchos años. Esto ha motivado varios procesos judiciales que están ahora mismo abiertos en los tribunales, como apunta Aguilar, quien opina que si la Consejería de Sanidad no ha procedido a la estatutarización de los interinos es precisamente por esas causas en los juzgados. «Las sentencias saldrán a lo mejor en un par de años y entonces la Junta tendría que desandar lo hecho, porque el proceso es ilegal», se refiere este médico, que es además alcalde del PP en un pueblo de Zamora.

En principio, el anuncio de la Consejería fechó el 5 de octubre el cambio de régimen jurídico para estos sanitarios, pero finalmente no se produjo, y la siguiente fecha prevista para la estatutarización es precisamente este miércoles 28 de noviembre. Actualmente son una treintena de médicos funcionarios interinos en la provincia de Soria, de un total de 700 en toda la comunidad autónoma. Hoy les será comunicado el anuncio de huelga para los días de Navidad, así como la desconvocatoria del paro que realizan cada lunes desde el mes de octubre. La huelga se hace coincidir con fechas festivas, por lo tanto con los permisos de muchos facultativos, lo que agravará la situación por la falta de personal, aunque se establezcan los servicios mínimos.

En Soria han sido una docena de facultativos los que han secundado esta huelga de los lunes en las últimas semanas, al ir cayendo la cifra de forma paulatina. «Por las circunstancias personales y familiares hay muchos que no pueden aguantar esta situación, porque supone un detrimento económico para nosotros, y es comprensible», explicó uno de los médicos de la provincia que ha secundado la huelga cada lunes y que apoya la convocatoria de Navidad.

Lamenta que la Junta justifique parte de los problemas que arrastra la sanidad en la comunidad por la falta de médicos, «y lo que quieren es acabar con los que estamos aquí», afirma este profesional, quien sostiene que el Gobierno regional «no tiene ninguna voluntad. En vez de intentar fidelizarnos, que seamos indefinidos, dado que les falta personal, siguen en sus trece de la estatutarización», añade.

Aguilar confía en que la Consejería de Sanidad reaccione. «Vamos a dejar tres semanas a la Administración para que tomen cartas en el asunto», añade, ya que la convocatoria de huelga no hay que hacerla hasta diez días antes.