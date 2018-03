Los médicos interinos de primaria valoran ir a la huelga

La huelga de los médicos funcionarios interinos en atención primaria, 32 en la provincia de Soria, está cada vez más cerca ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con la Consejería de Sanidad, que avanza en el desarrollo del decreto por el que estos profesionales dejarían su condición de funcionarios para ser personal estatutario. La decisión se adoptará el próximo lunes 12 de marzo cuando está prevista una reunión y en caso afirmativo, el paro se produciría todos los viernes, así como los días previos a la Semana Santa.

Según destacan miembros de este colectivo, el cambio de régimen jurídico supondría modificar sus condiciones de modo que dejarían de estar asignados a un centro de salud concreto, a los pueblos en los que llevan desarrollando su trabajo durante años, para pasar a ser personal del área de salud y por lo tanto con movilidad según las necesidades. «Esto significará que no tendrán un cupo con sus pacientes, sólo se les destinará a sustitutir a los que están de vacaciones o a cubrir las bajas, pero sin una asignación concreta, y lo que se teme es que el fin último es que desde la Consejería de Sanidad quieran dejar a los pueblos sin médicos, para acabar cerrando los consultorios», explican desde el colectivo de médicos funcionarios interinos, que ven en esta medida un avance de la reestructuración del sistema en las localidades de Soria y de toda Castilla y León y la eliminación de consultorios.

El temor es que el propósito sea acabar con estos consultorios rurales, «obligando a los pacientes a acudir al centro de salud más cercano», critican. Recuerdan que la Consejería de Sanidad ya tiene previsto no sustituir a aquellos profesionales que tengan a su cargo menos de 300 cartillas y que por las razones que sean -como la jubilación- dejen su plaza.

El cambio de condición de funcionarios a estatutarios, según el colectivo, reduciría la presencia de médicos en los centros de salud del medio rural. «Quieren que estemos apagando fuegos y que dejemos de estar en los pueblos como hasta ahora», denuncian los afectados, ya que, explican, al pasar a depender del global del área de salud se encargarían de «cubrir guardias, que hay escasez, así como las bajas, las vacaciones o los moscosos» de los compañeros que tengan la condición de fijos, «porque faltas hay todos los días», matizan.

Como ejemplo, en el centro de salud Soria Rural trabajan 16 médicos pero actualmente sólo uno de área para sustituir todas las incidencias que puedan surgir, claramente insuficiente, recalcan, sobre todo cuando «el 50% de los facultativos se van de vacaciones y los que van a los pueblos tienen que atender los suyos y los de los compañeros que están de vacaciones».

El planteamiento que hace la Junta de Castilla y León en el decreto permite a los médicos funcionarios fijos mantener esta condición, no así a los interinos, a quienes, por no tener la plaza en propiedad, les modifica el régimen jurídico de forma automática, con posibilidad de retirarles de sus actuales puestos, que algunos ocupan desde hace décadas, aunque en condición de interinos. El hecho de que no se hayan convocado oposiciones a funcionarios desde hace años les ha impedido optar a fijar su plaza, se quejan los interinos de atención primaria.