Los médicos reclaman incentivos para atraer profesionales a Soria

El Colegio de Médicos de Castilla y León defenderá que toda la provincia de Soria, capital incluida, sea declarada ‘zona de difícil cobertura’ en materia sanitaria. Esto debería traducirse en incentivos de diversos tipos para atraer profesionales, lo que permitiría más adelante plantearse la llegada de nuevos servicios sanitarios.

Así lo planteó ayer el presidente de la organización colegial y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), José Luis Díaz Villarig. A su juicio, «Soria es una provincia muy difícil desde el punto de vista de la atención primaria. Tienen que dar condiciones de trabajo y económicas» para convertirla en atractiva.

«Vamos a apostar porque Soria sea una ‘zona de difícil cobertura’ para que los profesionales tengan motivos profesionales y económicos» para llegar hasta la provincia. La medida afectaría «a toda Soria», algo que «hasta la consejera reconoció», recordó el presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta. Esto supondría atracción de médicos tanto «para el hospital como para primaria».

Para eso «tiene que querer el Gobierno», en referencia especialmente al de la Comunidad, «y tienen que poner condiciones laborales». En este sentido se pusieron ejemplos no sólo de condiciones económicas, sino de lugares donde el volumen de personas y medios permite desarrollar la carrera profesional de otra manera.

Para Villarig «el problema de Soria no es poner un acelerador» lineal para tratamientos oncológicos. «Es el problema que tiene por ejemplo la zona del Bierzo, con más de 100.000 habitantes, que es de muy difícil cobertura. Soria es una provincia difícil para darle cobertura entera».

Para solventarlo «tenemos que dar algo, algo realmente importante para que quieran venir a Soria, al Bierzo o al norte de Palencia. No es igual de fácil que querer ir a Valladolid o a Salamanca». Además, buena parte de los médicos residentes que llegan a la provincia son de otros territorios y a medio plazo se plantean regresar a sus lugares de origen.

Al hilo del anhelado acelerador lineal, el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León apuntó que se trata de casos puntuales que se repiten en Segovia, Ávila o Ponferrada. Ante todo «tiene que haber un acuerdo entre todos. Lo primero es que haya una decisión económica y luego profesional» para evitar que se quede equipamiento sin personal.

«¿Sería conveniente tener servicios de todo tipo en toda Castilla y León. Sería lo deseable, sí. ¿Pero es viable? A veces no. Sobre todo que haya médicos, porque si no, los aparatos no sirven para nada», recalcó. En resumidas cuentas, la apuesta es por atraer profesionales y que con una estructura humana amplia puedan sostenerse futuros servicios.

Respecto a la anunciada reestructuración de los consultorios, con sistemas a la demanda, Villarig indicó que «Castilla y León es un buen sitio, pero la dispersión es problemática». En total son 3.600 consultorios. Para lograr una reestructuración que mejore lo actual «hace falta consenso, un consenso que esta consejera no tiene. Nuestra consejera será la mejor médica del mundo, conocerá muy bien la atención primaria, pero lo que está diciendo de operatividad hospitalaria y de experimentos en determinados sitios le va a salir mal».

Respecto a la propuesta que más afectaría al mundo rural soriano, «a los consultorios a la demanda de momento hemos dicho que no. No porque no haga falta una reestructuración, sino porque no se pueden presentar las cosas a hechos consumados». El argumento es un déficit en la consejería de 800 millones de euros «que no serán tantos».

No obstante el representante de los galenos autonómicos insistió en que «no tenemos consenso con ella ni con el equipo y se está ninguneando a toda la mesa. Pensamos que no está haciendo las cosas bien». A su juicio «el análisis es sencillo, el tratamiento difícil y los proyectos no los hemos visto». Es un extremo importante en tanto en cuanto «es diferente la atención primaria de Valladolid y la de Soria. Hay médicos con 1.600 cartillas y otros con 200».

«Si han cogido el Gobierno lo tienen que solucionar», prosiguió. «Y si ven que es difícil o que no hay soluciones, dejarlo. Las soluciones pasan por un gran pacto entre todos, por el consenso y por poner dinero». Villarig reiteró la necesidad de consultar a los médicos y a sus representantes antes de reorganizar el sistema, puesto que «en muchos casos están dando palos de ciego».

También denunció que «la consejería tiene un problema importante, que la consejera tiene a alguien por encima, Francisco Igea». Hasta ahora se han reunido en dos ocasiones pero más para reiterar los diagnósticos que para «implantar un tratamiento».

«Hay que poner soluciones y saber consensuar, porque luego ocurre lo que ocurre. Si a los ciudadanos y las organizaciones se les comentan las cosas es más sencillo». Quien fuese a la sazón alcalde de León reconoció que «esto tiene un coste político. Por eso se tiene que consensuar», aseveró.

Como ejemplo de la situación insostenible en determinados puntos citó a Montenegro de Cameros, «el caso más extremo de España». Se utilizó como ejemplo puesto que tiene un médico para 29 tarjetas. «No enfermos, tarjetas». Se mantuvo la plaza por no integrarla en La Rioja, pero «un médico fijo para 29 personas no es posible».

Tras recordar que los vecinos de Montenegro tienen todo el derecho a la mejor atención sanitaria posible, reiteró que hay que actuar «desde el punto de vista operativo. No tenemos medios» y sin embargo el doctor «está para ver en muchas ocasiones a nadie». Para Villarig hay que analizar cuestiones como «cuántos pueblos hay alrededor o cómo actuar» antes de que la Consejería actúe, porque es a quien le toca.

Por último reconoció cierta disparidad de oportunidades dentro de la propia Comunidad. «¿Indudablemente las provincias de Castilla y León estamos discriminadas respecto a Valladolid? Sí. ¿Están discriminadas en un ámbito sanitario? Sí. Se invierte más, se hace más» en el centro de la Comunidad. Frente a ello «hay que poner medidas y medios».