Medinaceli licita 26.000 metros en el polígono de logística

El Ayuntamiento saca a licitación una nueva parcela en el polígono de logística, donde ya hay asentadas cuatro empresas. Se trata de una parcela con 26.169 metros de suelo industrial, cuya licitación se publicará en breve. La finca saldrá a la venta en 261.690 euros, tipo de licitación que recoge el pliego de cláusulas administrativas aprobado recientemente por el Ayuntamiento que dirige Felipe Utrilla.

Al igual que con empresas ya implantadas en este polígono de logística, que cuenta con una estratégica ubicación y dispone ya de todos los servicios, el Ayuntamiento bonificará la adquisición de este suelo en función del proyecto empresarial que se presente, teniendo en cuenta el número de empleos que se creen, entre los criterios bonificables.

El dirigente municipal indicó que desde el Consistorio se mantienen contactos con empresas del sector de logística, aunque prefirió no ahondar en ello hasta que concluya el proceso de licitación ahora abierto. Utrilla recordó, no obstante, el atractivo enclave del polígono, al estar situado junto a la Autovía A2. En los últimos dos años, se han instalado en esta área industrial cuatro empresas: la compañía On Time Vía Cero, de logística integral; Transportes Torres, del municipio; Cetrans y Asistencia Medinaceli; y la firma de carrocería Trazabilidad, Control de Servicios y Mantenimiento. El polígono tiene 14 hectáreas de las que en estos momentos quedan libres 10.000 metros cuadrados, sin contar la superficie que ahora sale a licitación.

Entre las actuaciones pendientes en el polígono de Medinaceli se encuentra la construcción de una depuradora de aguas residuales y la mejora de caminos y accesos. La ejecución de la depuradora salió en un presupuesto base de licitación de 74.380 euros y el expediente se encuentra ahora en su recta final. Se está pendiente de abrir las ofertas, tras el cierre hace unos días del plazo de admisión de plicas, lo que tendrá lugar el 19 de agosto.

La infraestructura persigue completar la red de saneamiento de aguas residuales que existe ya en el polígono industrial de servicios logísticos, y «someter las aguas residuales generadas a una serie de tratamientos físicos, químicos y biológicos». El fin es reducir su carga contaminante y devolver las aguas depuradas al cauce natural.

Por otro lado, el Ayuntamiento acometerá a corto plazo la mejora de accesos a las parcelas y caminos del polígono, para lo que se cuenta con un presupuesto de 88.000 euros. La obra se adjudicará en unos días, después de salir a licitación en 88.094,52 euros, según fuentes municipales.

El alcalde explicó que se pavimentarán aceras que ya hay en las parcelas y se mejorarán los accesos porque la vía que iba a la carretera del camino rural que hay en la parte superior del polígono se ha cerrado, zona transitada por tractores y vehículos. La obra posibilitará que utilicen como acceso el vial del polígono usando el acceso a la Nacional II, que se creó para el polígono. De este modo, se eviará que los vehículos agrícolas discurran el menor tiempo posible por las calles del polígono.

Vial

Asimismo se prevé mejorar la vista comercial del polígono, ya que al tener un vial es «mucho más fácil de ver» la situación de las parcelas y su ubicación» para potenciales interesados en esta área industrial.

Por último, en clave municipal el Ayuntamiento tiene previsto adquirir un vehículo municipal, que salió a licitación en algo más de 24.000 euros.