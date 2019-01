Mejoría respecto a Rajoy pero Mínguez no ve «ninguna fiesta»

«Los presupuestos no son ninguna fiesta, pero sí un 50% mayores» que los anteriores. El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, resumió así su valoración tras conocer la dotación de 137 millones de euros para Soria. En su opinión deberían haber sido más, pero son una mejora sustancial respecto a, los años en los que gobernó el PP de Mariano Rajoy.



De hecho, buena parte de su intervención sirvió para replicar las críticas vertidas por los populares. «El PP vuelve a perder una oportunidad para guardar silencio. No digo que sea para aplaudir, porque nos hubiera gustado más alto», pero el presupuesto anunciado –que no aprobado– para 2019 «es más alto que en ninguno de los siete años del Gobierno de Rajoy».



De hecho Mínguez apuntaló la idea al aseverar que «el PP es quien menos debiera alzar la voz ante estos presupuestos» cuando «fueron capaces de defender bofetada tras bofetada» las cuentas presentadas en «los siete años de Rajoy».



Preguntado por algunas de las cuestiones que a priori se echaban en falta en esta propuesta presupuestaria para 2019, Mínguez avanzó que algunas llegarán aunque no aparezcan de forma explícita. Por ejemplo, en el caso de la comisaría su importe saldrá de partidas «sin provincializar». La cesión de la parcela municipal tendrá lugar «en el Pleno de febrero y en dos años la comisaría estará construida».

Por otro lado también negó que la A–15 esté paralizada y de hecho acusó a los populares de «olvidar y dejarse caducar la declaración de impacto ambiental». Por ello los esfuerzos se centrarán este año en reformar «proyectos que dejó hechos Zapatero y que ellos sólo tenían que licitar». Se trata de «proyectos redactados en 2011» pero que ahora hay que empezar «desde cero» por la caducidad.

En este sentido Mínguez acusó al PP de Soria de haber estado «corriendo detrás del trapo del colector de la cárcel y mientras se dejaban caducar proyectos de la autovía». Asimismo recriminó que se pagase un millón de euros para renunciar al Centro de la Fotografía» anunciado para el Banco de España y afirmó que el actual Gobierno dejará claro el uso cultural.



También acusó al anterior ejecutivo de renunciar a la cesión del cuartel de Santa Clara o de que «regalasen un millón de euros» para no modernizar la Soria–Torralba. Las travesías o el 1,5% pedido –y no concedido– para la muralla se unieron a la lista. Por ello, ante el nuevo presupuesto «no pido que se lo crean, pido que no molesten».