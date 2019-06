El micoturismo repunta en la peor campaña de primavera desde 2005

El auge del mitoturismo y el interés por la recolección de setas ha permitido salvar los resultados de una campaña de primavera con los peores datos de producción de los últimos quince años. Y es que desde abril a junio se han triplicado los permisos en el coto micológico Montes de Soria (SO-50002), formada por 71 municipios bajo la asociación que lleva el mismo nombre y que se gestiona de manera conjunta con el de Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria (SO-50003) para el sistema de licencias.

Desde el inicio de la temporada en enero se han expedido 3.186 permisos de recolección de setas, si bien «ha sido en el segundo trimestre del año cuando se ha notado un fuerte incremento en la venta de los mismos, lo que hace pensar que se relaciona con un interés mayor por parte de los recolectores al darse producción de algunas especies de interés como el boletus y los perrechicos, aunque la temporada haya sido bastante escasa», indicó a este periódico el director técnico de la asociación Montes de Soria, José Antonio Vega. Además, cabe destacar que un 51% de los permisos han sido emitidos o renovados por internet directamente por los recolectores.

En este segundo trimestre se han vendido un total de 2.318 permisos, casi tres veces más que en el primero. «Los permisos recreativos son los más demandados ya que el 50% de los permisos de este periodo, 1.168, han correspondido a permisos de micoturistas que se han acercado a la provincia a lo largo de estos últimos tres meses», ratificó. Le siguen en importancia numérica los permisos locales con un 32% y un total de 745, los vinculados con un 17% y 390, y los provinciales con un 1%, con 15.

Desde la segunda semana de febrero de 2019 se llevan realizando inventarios en Soria para la estimación de fructificación y la producción de setas silvestres con interés socioeconómico, unos inventarios que se enmarcan dentro del proyecto Micocyl y son realizados por la Fundación Cesefor con el apoyo de la Junta con el objetivo de estimar la cantidad y variedad de setas silvestres que fructifican en las masas productoras.

Lo cierto es que a diferencia de la campaña de 2018, la campaña de recolección de setas de primavera para este año, no ha sido especialmente buena en la provincia, debido a la escasez de precipitaciones en la mayor parte de las zonas productoras durante los primeros meses del año. De hecho, el resultado de acumulación de lluvias durante los primeros meses del año en la estación climatológica de Soria no llega a los 200 litros por metro cuadrado, con 192,8 litros por metro cuadrado, casi la mitad que en el mismo periodo del año pasado, 394,8 litros por metro cuadrado.

Los resultados de estos inventarios para la fructificación del marzuelo (Hygrophorus marzuolus) ha estado condicionada por unas variables climatológicas adversas para el desencadenamiento de fructificaciones, con elevadas temperaturas y valores bajos de precipitaciones en los meses de febrero y marzo. Este escenario ha provocado la aparición muy puntual, con producciones muy bajas. Las estimaciones globales para toda la campaña en las zonas productoras arrojan valores de producción para el marzuelo inferiores a 0,15 kilos por hectárea, siendo el valor más bajo desde 2005, año a partir del que existen datos para esta especie.

No obstante, el incremento de precipitaciones durante el mes de abril provocó la recuperación de humedad en suelo y la fructificación de especies típicas de primavera como es el perrechico (Calocybe gambosa). Aunque el procedimiento para la detección de la producción de esta especie no permite una estimación precisa de producciones por hectárea, se han registrado fructificaciones abundantes de perrechicos en setales de la provincia. De hecho, aún es posible la recolección de ejemplares de perrechicos especialmente en zonas productoras de elevada altitud.

De igual forma, la fructificación de Boletus pinicola se desencadenó en las primeras semanas de abril en zonas bajas de pinares productores, estando el pico productivo para esta especie en la segunda semana de mayo. Los valores de producción acumulados en zonas de la provincia de Soria han rondado los 0,5 kilos por hectárea. También es cierto que estas producciones registradas de Boletus pinicola estaban en su mayor medida parasitadas por larvas de insectos. El parásito deprecia el valor de las setas impidiendo su comercialización ya que, aunque no existen indicios externos de la parasitación, las larvas se alimentan y desarrollan en su interior, variando sus propiedades organolépticas. Las producciones registradas presentan porcentajes medios de parasitación superiores al 50%. Estos valores variaron entre los distintos territorios y localizaciones, siendo menores en las zonas de mayor altitud.

Otras especies micológicas con interés socioeconómico, además de Tuber aestivum, cuya fructificación puede desencadenarse principalmente al final este primer semestre del año, gracias al incremento de las temperaturas y tras abundantes precipitaciones debidas a tormentas localmente fuertes, son Cantharellus cibarius, Boletus aereus, Boletus aestivalis, Amanita caesaria y Russula cyanoxantha. Aunque ya se han registrado producciones de alguna de estas especies en los hábitats productores, lo cierto es que el periodo desde finales de mayo hasta ahora, con escasas tormentas con acumulación de precipitaciones no muy abundantes, junto a periodos relativamente largos de tiempo sin precipitaciones y temperaturas elevadas han provocado la paralización de estas fructificaciones y ausencia del resto de especies en la mayor parte de los montes de la provincia.