De Miguel da un portazo al PP y se lanza a captar a los críticos

A menos de un año para las elecciones municipales la provincia de Soria está siendo el escenario de una batalla soterrada en el centro derecha cuyos principales protagonistas son el líder de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) y exsecretario general del PP, José Antonio de Miguel, y la nueva presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, sin perder de vista el papel que podría jugar Ciudadanos. El veterano político adnamantino ha iniciado los movimientos para captar a los históricos líderes del PP que abandonaron la formación hace un año por sus discrepancias con la entonces presidenta del partido, Marimar Angulo.



Durante las últimas semanas ha sido continuo el intercambio de llamadas y mensajes entre todos los implicados. No obstante, De Miguel parece haber tomado la delantera. Según pudo saber este medio, al menos se han celebrado cinco comidas con algunos de los diputados que se dieron de baja en el PP. Estos encuentros se han celebrado envueltos en el mayor de los secretismos, prueba de ello es que todos han tenido lugar fuera de la provincia, por ejemplo, en La Rioja. Aunque todavía no hay un acuerdo cerrado, el objetivo es que los críticos del PP, como en su momento lo fue De Miguel, pasen a engrosar las listas de la PPSO.



La Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) es la formación política que creó José Antonio de Miguel en 2011 cuando se consumó su salida del Partido Popular. De Miguel ocupó todo tipo de responsabilidades durante su época en el PP llegando incluso a ser el secretario provincial durante el mandato de Javier Marqués en el PP soriano.



Tras el congreso provincial de 2008 que aupó a la presidencia a Marimar Angulo, la primera gran crisis del PP de Soria llegó con la organización de las listas para las municipales de 2011 con José Antonio de Miguel como principal damnificado. Angulo, y su por entonces mano derecha, Antonio Pardo, impusieron a Félix Hernández Tajada como candidato en Almazán en contra de la voluntad de la Junta Local, que presidía De Miguel. El choque acabó con De Miguel fuera del PP y fundando la PPSO. La consecuencia para el PP fue tremenda, redujo su representación a un edil mientras De Miguel alcanzó la Alcaldía con mayoría absoluta.



La trayectoria política de De Miguel dio un nuevo giro en 2015 cuando suspendió su proyecto político para subirse a la ola naranja de Ciudadanos. No obstante, la aventura de De Miguel en Cs no duró ni un año ya que Cs lo expulsó, junto al otro diputado naranja, Raúl Lozano, por su posición contraria al mantenimiento de las diputaciones. Entre medias logró retener la Alcaldía de Almazán, aunque en minoría y, sorprendentemente gracias al apoyo del PP, y asumió la presidencia la comisión de Planes, con el control de las obras que Diputación realiza en todos los municipios de la provincia.



Para 2019 toca una nueva vuelta de tuerca. Anunciada ya su intención de reflotar la PPSO, la salida de Angulo de la presidencia del PP en mayo desató las especulaciones sobre un regreso que sin embargo De Miguel ya ha descartado. «Lo tenemos muy claro, los que hace siete años fundamos la PPSO no quedamos con esta opción», explicó. De Miguel insiste en que la decisión no ha sido personal sino tras las conversaciones mantenidas con sus más estrechos colaboradores. «No quieren ni oír hablar de una reincorporación al PP y menos con la corrupción y las sentencias que hemos conocido. Yo, como presidente, me debo a ellos», afirmó.



En este contexto, el objetivo de De Miguel al frente de la PPSO es ambicioso y aparecen marcadas en rojo dos instituciones, las Cortes, donde pretende jugar un papel decisivo, y la Diputación, en la que quiere aumentar su representación hasta los cuatro o cinco diputados. Para cumplir esos objetivos resulta básico contar con un buen número de votos más allá de Almazán, donde siempre ha exhibido su fortaleza. Es en este punto donde puede resultar decisiva la incorporación de los seis diputados provinciales que salieron del PP hace un año y la de otros alcaldes y concejales populares que habían manifestado públicamente su desacuerdo con la dirección que lideraban Angulo.



Los seis diputados estarían en disposición de aportar un buen número de votos a la PPSO, sobre todo en el caso de los cuatro que actualmente siguen ejerciendo de alcaldes. Son los casos de Ascensión Pérez (Almarza), Jesús Elvira (San Leonardo), Constantino de Pablo (Langa), Fidel Soria (Cabrejas). A priori, menos peso tienen la concejala de Almazán, Montse Torres, y el concejal de El Burgo, Elías Alonso. En este último caso, todo apunta que se mantendrá fiel al PP ya que a pesar de su expulsión del partido sigue formando parte del equipo de Gobierno del alcalde y procurador, Jesús Alonso.



Pérez, Elvira, De Pablo y Soria comparten una serie de características. Son alcaldes desde hace varias legislaturas, algunos durante más de 30 años, y con mayoría absoluta. Su salida del partido estuvo marcada también por las discrepancias con la entonces presidenta, Mar Angulo. Aunque las diferencias ya eran evidentes, el enfrentamiento se recrudeció con motivo del congreso provincial de 2017. El que fuera mano derecha de Angulo y expresidente de la Diputación, Antonio Pardo, impulsó una candidatura alternativa a la presidenta que contó con el respaldo de sus antiguos colaboradores en la institución provincial entre los que se contaban Pérez, Elvira, De Pablo y Soria. La inapenable victoria de Angulo tuvo como consecuencia que la dirección optó por sustituir a Ascensión Pérez como portavoz en la Diputación por Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos y secretario provincial del PP. El grupo popular en la institución provincial implosionó y los seis diputados anteriormente citados abandonaron el PP pasando al grupo de no adscritos y dejando a la formación con solo cinco representantes. Paradójicamente, en el grupo de no adscritos se reunieron con De Miguel y Lozano que se habían quedado sin partido tras su expulsión de Ciudadanos.



Los movimientos de acercamiento de De Miguel han tenido su réplica en el PP. Desde que asumiera la dirección del partido a mediados de mayo, la nueva presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, ha realizado diversos ofrecimientos a los miembros más críticos. Sin ir más lejos, nada más tomar posesión y en presencia del secretario regional. Alfonso Fernández Mañueco, abrió las puertas del partido a los antiguos miembros. Además, otro detalle a tener en cuenta. Cada caso merecería un análisis individual. El objetivo es claro, evitar más fugas de nombres importantes, y, si es posible, recuperar para la causa a personas que han sido relevantes en el partido como Óscar Abellón o la alcaldesa de Garray, María José Jiménez.



Tras perder la posición hegemónica en la provincia durante el mandato de Angulo, el PP sabe que las elecciones municipales de 2019 son claves. El auge de Cs y la amenaza de De Miguel y su PPSO pueden arrinconar al partido a un posición irrelevante a nivel provincial y, como consecuencia, ser un lastre para los resultados del partido a nivel regional.